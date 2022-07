Le marché des petits satellites connaîtra une croissance incroyable de 2022 à 2030

Le marché des petits satellites représentait XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de XX % de 2022 à 2030. Les satellites pesant moins de 500 kg sont appelés petits satellites.

Le marché des petits satellites devrait croître en raison d’une augmentation de la demande de petits satellites dans les services basés sur LEO (Low Earth Orbit). Les services basés sur LEO comprennent la communication spatiale, le renseignement basé sur l’imagerie et la connaissance de la situation (SA). Certains pays d’Asie-Pacifique et de la LAMEA sont économiquement instables, ce qui les empêche de mener des programmes de recherche spatiale. Ce facteur devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00212

Le marché des petits satellites est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Selon le type, le marché est classé en minisatellite, microsatellite, nanosatellite, pico-satellites et femtosatellites. Sur la base de l’application, il est classé en imagerie et observations de la Terre, communications par satellite, science et explorations, développement technologique et connaissance de la situation spatiale. Basé sur l’utilisateur final, le marché est divisé en civil et commercial et gouvernement et défense. Basé sur la région, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA. PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES



ü Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative approfondie des tendances actuelles et des estimations futures du marché mondial des petits satellites de 2019 à 2026 afin de déterminer les opportunités qui prévalent.

ü Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie.

ü La taille du marché est fournie en termes de revenus.

ü L’analyse des cinq forces de Porter aide à analyser le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et le scénario concurrentiel de l’industrie des petits satellites pour l’élaboration de stratégies.

ü Les profils des principaux acteurs opérant sur le marché sont fournis pour comprendre le scénario concurrentiel.

ü Le rapport fournit des informations qualitatives détaillées sur les segments et régions importants présentant une croissance favorable du marché

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type

§ Minisatellite

§ Microsatellite

§ Nanosatellite

§ Pico-satellites

§ Femto satellites

• Par application

§ Imagerie et observations de la Terre

§ Communications par satellite

§ Science et explorations

§ Développement technologique

§ Connaissance de la situation spatiale

• Par utilisateur final

§ Civil et commercial

§ Gouvernement et défense

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00212

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Royaume-Uni

§ Allemagne

§ France

§ Italie

§ Espagne

§ Russie

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Inde

§ Corée du Sud

§ Australie

§ Japon

§ Reste de l’Asie-Pacifique

o LAMEA

§ Brésil

§ Israël

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• Sierra Nevada Corporation

• Lockheed Martin Corporation

• Airbus SAS

• Northrop Grumman Corporation

• L3Harris Technologies, Inc.

• The Aerospace Corporation

• Planet Labs Inc.

• Boeing

• Thales Groupe

• GomSpace

• Blue Canyon Technologies

Les autres acteurs de la chaîne de valeur du marché comprennent Orbital ATK, Space Systems Loral, OHB AG, Spire Global Inc., Geooptics Inc., Lockheed Martin Corporation et autres.