Le marché des petits drones identifie les principaux moteurs des opportunités de croissance, les principaux concurrents et les défis des principaux acteurs de l’industrie prévus pour 2027

Le rapport d'analyse de marché des petits drones aide à mesurer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l'engagement, l'acquisition, la rétention et la monétisation. Cette étude de marché évalue également la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, le volume des ventes, les tendances futures, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la génération de revenus, les opportunités et défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente et les distributeurs.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’industrie des petits drones 2020 couvre une étude détaillée de la taille, de la croissance et de la part du marché des petits drones, des tendances, de la consommation, des segments, de l’application et des prévisions 2027. Ce rapport vous fournit des données si précieuses et essentielles sur la taille, la part du marché , tendances, croissance, applications, prévisions et analyse des coûts. Cela vous aidera à vous développer sur le marché international.

Le marché mondial des petits drones enregistre un TCAC sain de 17,4% au cours de la période de prévision 2019-2026 en raison de l’augmentation des achats de petits drones par l’armée, de l’augmentation des applications commerciales telles que l’arpentage et la cartographie et l’avancement de la technologie

Marché mondial des petits drones Analyse SWOT et perspectives d’opportunité

L’étude de recherche consiste à définir la taille du marché de divers segments et pays au cours des années précédentes et à prévoir les valeurs pour les 5 à 8 prochaines années. L’étude conçue doit comprendre chaque élément qualitatif et quantitatif des faits de l’industrie, y compris: la part de marché, la taille du marché (valeur et volume) corrélant chacun des domaines et pays couverts par l’examen. En outre, la recherche fournit en outre des statistiques détaillées sur les éléments vitaux, qui comprennent les moteurs et les facteurs restrictifs pour définir la croissance future du marché.

Dynamique du marché mondial des petits drones :

Facteurs de marché:

L’augmentation des achats de petits drones par l’armée stimule la croissance du marché L’utilisation accrue des drones contre le terrorisme stimule également la croissance du marché



Les progrès de la technologie de charge utile que l’on trouve principalement dans les drones miniatures agissent également comme un moteur pour ce marché



La demande croissante de forces de défense pour une sécurité improvisée peut également agir comme un moteur du marché

Contraintes du marché :

Des réglementations strictes sur l’espace aérien dans les pays développés et en développement peuvent restreindre la croissance du marché

Le manque de pilotes qualifiés pour piloter ces drones petits et avancés entrave la croissance du marché

Facteurs clés du marché mondial des petits drones :

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie d’entreprise de l’entreprise.

Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Rivalité concurrentielle:

Les petits drones aident les clients dans divers domaines d’application tels que l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’étude des risques, la prévision de la demande et la gestion des fournisseurs. Les solutions du marché Verres industriels comprennent divers modules, tels que l’enquête financière, l’analyse de données en temps réel et par lots, la gestion des catégories et la gestion de la conformité et des politiques. La mise en œuvre de modules Industrial Lenses dans les organisations conduira à une meilleure optimisation des données, à un nettoyage automatisé des données et à une analyse des catégories d’approvisionnement.

Meilleurs joueurs : Skycatch Inc, Airbus SAS, L3 WESCAM, Sci Aero Group, Uav Factory, Danish Aviation Systems Aps, C-Astral doo, Trek Aerospace, Inc, YUNEEC, Boeing, Thales Group, Parrot Drones SAS, Aeryon Labs et autres.

**Pour les données Informations par région, entreprise/fabricants, type et application, 2018 est considérée comme l’année de base. Chaque fois que les informations sur les données n’étaient pas disponibles pour l’année de base, l’année précédente a été prise en compte.*

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché mondial des petits drones

Chapitre 1 , Définition, spécifications et classification des petits drones, applications des petits drones, segment de marché par régions ;

Chapitre 2 , Structure des coûts de fabrication, matières premières et fournisseurs, processus de fabrication, structure de la chaîne industrielle ;

Chapitre 3 , Données techniques et analyse des usines de fabrication des petits drones, capacité et date de production commerciale, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et source de technologie, analyse des sources de matières premières ;

Chapitre 4 , Analyse globale du marché, analyse de la capacité (segment de l’entreprise), analyse des ventes (segment de l’entreprise), analyse des prix de vente (segment de l’entreprise) ;

Chapitre 5 et 6, Analyse du marché régional qui comprend les États-Unis, la Chine, l’Europe, le Japon, la Corée et Taïwan, Analyse du marché du segment des petits drones (par type) ;

Chapitre 7 et 8 , Analyse du marché du segment des petits drones (par application) Analyse des principaux fabricants de petits drones

Chapitre 9 , Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit Petits drones invasifs, Petits drones non invasifs, Tendance du marché par Application;

Chapitre 10 , Analyse du type de marketing régional, Analyse du type de commerce international, Analyse de la chaîne d’approvisionnement ;

Chapitre 11 , L’ analyse des consommateurs des petits drones mondiaux ;

Chapitre 12 , Résultats et conclusion de la recherche sur les petits drones, annexe, méthodologie et source de données ;

Chapitre 13, 14 et 15, canal de vente Petits drones, distributeurs, commerçants, revendeurs, résultats et conclusion de la recherche, annexe et source de données.

Chapitre deux Segments du marché mondial des petits drones

Par type

Aile fixe

Aile rotative

Hybride/Transitionnel

Par MTOW

<5 kilogrammes

5-25 kilogrammes

25-150 kilogrammes

Par charge utile

Appareils photo Caméras haute résolution Caméras multispectrales Caméras hyperspectrales Caméras thermiques Caméras EO/IR

Capteurs CBRN

Renseignement électronique

Radar de drone Radar à synthèse d’ouverture (SAR) Radar actif à balayage électronique (AESA)



Par source d’alimentation

Lithium-ion

Cellules solaires

Cellules hybrides

Réservoirs de carburant

Par application

Militaire Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) Gestion des dommages de combat

Civil & Commercial Agriculture de précision Télédétection Contrôle d’inspection Photographie et production cinématographique Arpentage et cartographie Livraison de produit Recherche et préservation de la faune Recherche scientifique Couverture médiatique

La sécurité intérieure Gestion des frontières Surveillance du trafic Lutte contre les incendies et gestion des catastrophes Recherche et sauvetage Forces de l’ordre Sécurité maritime

Consommateur Prosommateur Amateur/Bricoleur

Autres

Segmentation régionale du marché mondial des petits drones

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Pays du CCG et Égypte)

Qu’apportent les cinq forces d’analyse concurrentielle de Porter ?

Rivalité concurrentielle : le principal moteur est le nombre et la capacité des concurrents sur le marché. De nombreux concurrents, offrant des produits et services indifférenciés, réduiront l’attractivité du marché.

Menace de substitution : Lorsque des produits de substitution proches existent sur un marché, cela augmente la probabilité que les clients se tournent vers des alternatives en réponse aux augmentations de prix. Cela réduit à la fois le pouvoir des fournisseurs et l’attractivité du marché.

Menace d’une nouvelle entrée : – Les marchés rentables attirent de nouveaux entrants, ce qui érode la rentabilité. À moins que les opérateurs historiques n’aient des barrières à l’entrée solides et durables, par exemple des brevets, des économies d’échelle, des exigences de capital ou des politiques gouvernementales, la rentabilité chutera à un taux compétitif.

Pouvoir des fournisseurs : une évaluation de la facilité avec laquelle les fournisseurs peuvent faire grimper les prix. Ceci est déterminé par : le nombre de fournisseurs de chaque intrant essentiel ; l’unicité de leur produit ou service ; la taille relative et la force du fournisseur ; et le coût du passage d’un fournisseur à un autre.

Pouvoir d’achat : une évaluation de la facilité avec laquelle les acheteurs peuvent faire baisser les prix. Ceci est déterminé par : le nombre d’acheteurs sur le marché ; l’importance de chaque acheteur pour l’organisation ; et le coût pour l’acheteur de passer d’un fournisseur à un autre. Si une entreprise ne compte que quelques acheteurs puissants, ils sont souvent capables de dicter les conditions.

L’analyse des cinq forces aide les organisations à comprendre les facteurs affectant la rentabilité dans un secteur spécifique et peut aider à éclairer les décisions concernant : l’opportunité d’entrer dans un secteur spécifique ; s’il faut augmenter la capacité dans une industrie spécifique ; et développer des stratégies concurrentielles.

La section pays du rapport fournit également les facteurs d’impact individuels sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Petits drones? Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

Raisons d’acheter ce rapport :

Il propose une analyse de l’évolution du scénario concurrentiel. Pour prendre des décisions éclairées dans les entreprises, il offre des données analytiques avec des méthodologies de planification stratégique. Il propose une évaluation sur sept ans des petits drones mondiaux Il aide à comprendre les principaux segments de produits clés. Les chercheurs mettent en lumière la dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités. Il propose une analyse régionale du marché mondial des petits drones ainsi que les profils commerciaux de plusieurs parties prenantes. Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront les progrès du Global Petits drones

