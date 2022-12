Le marché des petites maisons prospère d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, facteurs de croissance de l’industrie, principaux moteurs et perspectives de croissance des revenus

Analyse et taille du marché des petites maisons

L’utilisation croissante des mini-maisons dans les activités touristiques est un moteur important pour le marché mondial des mini-maisons. La hausse de l’inflation entraînant une hausse du coût de la vie et la popularité croissante des solutions de logement abordables, ainsi que le mouvement des petites maisons devraient propulser la croissance du marché mondial des petites maisons.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mini-maisons devrait atteindre la valeur de 6 938,44 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision. « Ménage » représente le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation des micro-maisons. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type de produit (maisons minuscules mobiles et maisons minuscules fixes), zone (moins de 130 pieds carrés, 130-500 pieds carrés et plus de 500 pieds carrés), application (ménage, commercial, industriel et autres), canal de distribution (ventes directes et distributeurs). Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie & Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Émirats arabes unis, Reste du Moyen-Orient et Afrique. Acteurs du marché couverts Skyline Champion Corporation, Nestron, The Tiny Housing Co., THE QUBE, TIMBERCARAFT TINY HOMES, CargoHome, ATLAS VANS, Oregon Cottage Company, Tiny Home Builders, Tiny SMART House, Inc., Tumbleweed Tiny House Company, New Frontier Tiny Homes, Moutarde Seed Tiny Homes LLC, MAVERICK TINY HOMES, LLC, California Tiny House, Häuslein Pty Ltd, Tiny Idahomes, American Tiny House, Tiny Heirloom et B&B MICRO MANUFACTURING, INC. entre autres.

Définition du marché

Une mini-maison désigne généralement une unité d’habitation individuelle de moins de 400 pieds carrés de superficie, construite sur une fondation permanente ou mobile. Il offre aux consommateurs et à leurs communautés locales plusieurs avantages significatifs, tels qu’un prix d’achat inférieur, une réduction des déchets de matériaux de construction, une empreinte carbone réduite et une consommation d’énergie considérablement réduite.

Les petites maisons ont évolué au cours des dernières décennies et se déclinent dans de nombreux styles et designs, attirant des personnes de tous horizons, des retraités, des couples débutants à la recherche d’une maison et des jeunes minimalistes, entre autres. Les mini-maisons offrent une large gamme de logements de qualité, abordables et respectueux de l’environnement qui peuvent être utilisés pour réaliser des rêves personnels, des objectifs financiers et de style de vie et des besoins communautaires.

Dynamique du marché du marché mondial des petites maisons

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Moteurs/Opportunités

Utilisation croissante des mini-maisons dans les activités touristiques

Les petites maisons ne nécessitent pas de permis dans de nombreuses régions du monde car elles sont considérées comme des véhicules. De nombreuses familles ont investi dans de petites maisons et les ont ensuite louées à des personnes. Certains prestataires de services louent même leurs mini-maisons dans divers styles architecturaux et de décoration. Ces styles dépeignent le moderne ou minimaliste au rustique ou traditionnel comme une alternative unique au séjour à l’hôtel. Ils équipent les mini-maisons d’une cuisine, d’un espace de vie, d’une salle de bain et d’un coin nuit. Divers facteurs, tels que la mondialisation, la pénétration d’Internet et l’influence croissante des médias sociaux, ont stimulé la demande de mini-maisons. De plus, les nouveaux modes de vie, les revenus disponibles plus élevés et la sensibilisation croissante des consommateurs à l’environnement créent une demande pour les petites maisons. Ceci, à son tour, devrait agir comme un moteur de la croissance du marché mondial des petites maisons.

La hausse de l’inflation entraîne une hausse du coût de la vie

Les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers ont incité les consommateurs à rechercher des options de logement plus abordables. Les consommateurs s’intéressent également de plus en plus aux maisons à faible entretien, écoénergétiques et respectueuses de l’environnement. L’intérêt et les dépenses croissants pour ces mini-maisons à faible coût et respectueuses de l’environnement devraient faire augmenter la demande de micro-maisons dans les années à venir. Ainsi, le marché mondial des petites maisons est probablement tiré par la hausse du coût de la vie et les taux d’ intérêt élevés des prêts immobiliers .

Popularité croissante des solutions de logement abordable et du mouvement des micro-maisons

La tendance des mini-maisons est en hausse car il s’agit d’une solution de logement innovante et abordable. Il nécessite moins d’espace, de terrain et de coûts de construction et peut être entretenu avec des équipements de base. L’argent est économisé sur le chauffage, la climatisation, les taxes foncières ou l’entretien de la maison. Il y a une énorme économie d’électricité, d’eau et d’énergie dans les petites maisons par rapport aux grandes maisons, qui nécessitent plus de coûts d’entretien.

Le mouvement des petites maisons, également connu sous le nom de mouvement des petites maisons, vise à réduire la taille des espaces de vie, à simplifier et essentiellement à « vivre avec moins ». Selon INTERNATIONAL CODE COUNCIL, INC., une petite maison est appelée « unité d’habitation avec un maximum de 37 mètres carrés (400 pieds carrés) de surface de plancher, à l’exclusion des lofts ». Les gens ont fait de nombreux efforts pour augmenter le mouvement des petites maisons.

Moins de maintenance et respectueux de l’environnement

L’utilisation croissante d’un revêtement d’oxyde métallique transparent sur les fenêtres pour contrôler la température des petites maisons nécessite un nombre nettement inférieur de composants et d’appareils électroniques que dans les maisons conventionnelles. En raison de moins de surface et d’espace, le coût d’entretien est moindre par rapport à une maison conventionnelle. Ainsi, les petites maisons ont moins de charge d’entretien et sont respectueuses de l’environnement, ce qui devrait stimuler le marché mondial des petites maisons.

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers les maisons respectueuses de l’environnement

De plus en plus de consommateurs sont également plus proactifs dans leur quête d’adoption d’un mode de vie plus durable, que ce soit en sélectionnant des produits avec des pratiques et des valeurs éthiques ou respectueuses de l’ environnement ou en n’achetant plus certains produits parce qu’ils sont préoccupés par les pratiques ou les valeurs de durabilité. Pour la plupart des consommateurs, adopter un mode de vie plus durable commence à la maison, recycler, composter ou réduire le gaspillage alimentaire. Les gens choisissent également de plus en plus le style de vie de la petite maison en adoptant la philosophie et la liberté qui accompagnent la réduction de l’espace de vie en simplifiant et en vivant avec moins.

En outre, des facteurs tels que l’augmentation du coût de la vie, l’augmentation de la conscience environnementale et l’augmentation des initiatives gouvernementales créent une demande sur le marché mondial des petites maisons. En outre, l’évolution des préférences des consommateurs vers des maisons respectueuses de l’environnement peut offrir des opportunités de croissance du marché mondial des petites maisons.

Introduction de mini-maisons durables imprimées en 3D

L’utilisation de la technologie d’impression 3D concrète, qui intègre la technologie numérique et l’application de la technologie des matériaux, aide à créer diverses formes et conceptions. Il permet aux architectes de construire diverses formes, telles que des courbes, des sphères et autres, en beaucoup moins de temps et d’argent. La technologie d’impression 3D est une technologie à venir dans l’industrie de la construction. Cependant, il est nécessaire d’améliorer les méthodes conventionnelles ou standard de construction à l’aide des avancées technologiques. Ceci, à son tour, offre de nouvelles opportunités pour la croissance du marché mondial des petites maisons.

Contraintes/Défis

Faible préférence pour les petites maisons par rapport aux maisons conventionnelles

Les petites maisons ne nécessitent pas beaucoup de terrain pour être construites par rapport aux maisons conventionnelles. Mais de nombreuses villes rendent difficile sa construction. Les lois de zonage incluent souvent une taille minimale pour les habitations. Par exemple, en Caroline du Nord, la petite maison doit mesurer au moins 150 pieds carrés pour obtenir un permis de construire, et 100 pieds carrés doivent être ajoutés pour chaque occupant supplémentaire. Ces règlements de zonage peuvent interdire aux gens d’acheter un terrain et d’y construire leurs propres petites maisons. Parfois, obtenir un prêt pour construire une mini-maison est un autre défi. Parfois, il est impossible de contracter des prêts hypothécaires standard, car les banques ne considèrent pas qu’une petite maison ait suffisamment de valeur pour constituer une bonne garantie.

Nombre croissant de bâtiments résidentiels

Les consommateurs qui emménagent dans leurs nouveaux espaces et rénovent les anciens restent dans des immeubles résidentiels. L’évolution du mode de vie et l’augmentation du revenu disponible incitent les consommateurs à vivre dans des immeubles et de grands espaces pour maintenir leur niveau et leur statut. Pour cette raison, les gens préfèrent rester dans des immeubles résidentiels. Ainsi, un nombre croissant de constructions résidentielles devrait restreindre le marché mondial des petites maisons.

Inadapté aux familles nombreuses et aux problématiques de revente

Les petits propriétaires ont souvent du mal à réguler la température de leur maison. En conséquence, l’eau s’accumule sur les fenêtres, les murs et les meubles. Il y a un manque de systèmes de ventilation et de refroidissement appropriés dans les petites maisons. De nombreuses personnes qui emménagent dans de petites maisons avec le rêve de voyager plus tard se rendent compte qu’il est difficile de déménager d’un endroit à un autre. Dans la plupart des cas, un camion plus gros doit être attaché, ce qui augmente considérablement les coûts. De plus, les effets personnels doivent être attachés afin qu’ils ne tombent pas et ne se cassent pas pendant le déplacement.

De plus, une plus grande vulnérabilité aux catastrophes naturelles ainsi qu’une sensibilisation limitée. De plus, l’inadaptation des mini-maisons aux familles nombreuses et les problèmes liés à la revente des mini-maisons pourraient remettre en cause la croissance du marché mondial des mini-maisons.