Le marché des pesticides microencapsulés devrait atteindre 1 364,68 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,30

Le marché des pesticides microencapsulés est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l'industrie d'application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l'industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Le marché des pesticides microencapsulés est évalué à 539,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 364,68 millions USD d’ ici 2029 , à un TCAC de 12,30% au cours de la période de prévision .

Certains des facteurs influençant le marché mondial des pesticides microencapsulés comprennent l’adoption croissante de l’IPM ou des granulés de lutte antiparasitaire intégrée et l’augmentation du soutien réglementaire aux méthodes durables pour restreindre un large éventail d’applications agrochimiques.

Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs et partenaires. ‘ capacité, disposition du réseau, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Dynamique du marché des pesticides microencapsulés

chauffeur

Les pesticides microencapsulés présentent plusieurs avantages par rapport aux autres pesticides

Comparés à d’autres produits chimiques antiparasitaires, les pesticides microencapsulés sont plus sûrs. Ils présentent également des avantages tels qu’une odeur réduite, une libération lente des ingrédients actifs, une évaporation réduite des pesticides et une réduction des déchets de pesticides, qui contribuent tous à la croissance du marché mondial des pesticides microencapsulés. Les systèmes de microencapsulation de pesticides peuvent également être conçus pour réduire la toxicité des mammifères et prolonger l’activité, réduire la phytotoxicité, protéger les pesticides de la dégradation environnementale, réduire le lessivage et réduire les niveaux de pesticides dans l’environnement.

Incidence accrue des insectes et des ravageurs dans les cultures et les champs

Le marché des pesticides microencapsulés devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que le risque accru de contamination par les ravageurs dans les aliments du bétail et l’incidence croissante des insectes dans les cultures. À mesure que la population mondiale augmente, des méthodes efficaces de pesticides sont nécessaires pour une production alimentaire durable. Le marché mondial des pesticides microencapsulés est stimulé par l’application de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, les progrès de la technologie agricole et le commerce international des matières alimentaires.

Impact du COVID-19 sur le marché des pesticides microencapsulés

Pendant la pandémie mondiale de Covid-19, la demande dans le secteur agricole a diminué en raison de diverses restrictions et réglementations économiques. En raison de ces mesures de confinement strictes, de nombreuses unités de pesticides ont été contraintes d’arrêter la production, freinant la croissance du marché des pesticides microencapsulés en 2020. De plus, en raison de la pandémie, la production et l’exportation de fruits et légumes ont diminué, entraînant une baisse de la demande de pesticides microencapsulés, entraînant une baisse significative des revenus du marché pour les pesticides microencapsulés. De plus, l’épidémie de covid-19 a entravé la production, la consommation, l’importation et l’exportation de pesticides microencapsulés.

Portée du marché mondial des pesticides microencapsulés

Le marché des pesticides microencapsulés est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l’industrie d’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Types de

herbicide

insecticide

fongicide

autre

La technologie

Chimie physique

industrie chimique

Industrie des applications

agriculture

non agricole

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pesticides microencapsulés

Le paysage concurrentiel du marché Pesticides microencapsulés fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit, le statut de dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des pesticides microencapsulés sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pesticides microencapsulés sont:

Bayer SA (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

Yara International (Norvège)

Compass Minerals (États-Unis)

Syngenta Crop Protection SA (Suisse)

Adama (Israël)

Sumitomo Chemical (Japon)

Nufarm Limited (Australie)

