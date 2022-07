Le marché des périphériques USB d’une valeur de 65 857,2 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Prévisions du marché des périphériques USB jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de norme de périphérique, produit, type de connecteur, application et géographie», le marché devrait atteindre 65 857,2 millions de dollars d’ici 2028 contre 35 339,3 millions de dollars en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,3 % de 2021 à 2028.

L’utilisation croissante d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones et les ordinateurs portables dans les pays développés et en développement est principalement attribuée à l’augmentation du revenu disponible, à l’augmentation de la population et à la pénétration croissante d’Internet. Les développements technologiques importants en cours ont entraîné une augmentation de la pénétration de ces appareils dans plusieurs économies. En 2020, selon la Consumer Technology Association (CTA), les ventes de smartphones aux États-Unis représentaient 152 millions d’unités. Les périphériques USB sont devenus une interface dominante pour répondre aux exigences croissantes de transfert de données rapide entre les périphériques finaux, tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les PC et les appareils photo numériques. Ainsi, avec la demande croissante d’électronique grand public et de produits de transmission de données, les acteurs du marché mondial des périphériques USB se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour atteindre une croissance durable et se distinguer de leurs concurrents, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009310/

Aperçu du marché – Marché des périphériques USB

Les progrès technologiques croissants de l’USB Type-C sont susceptibles d’augmenter sa portée dans l’industrie médicale. Des acteurs de premier plan conçoivent des appareils USB de nouvelle génération pour garder une longueur d’avance sur le marché concurrentiel. Par exemple, TE Connectivity a lancé son connecteur de prise USB Type-C intégré ; il s’agit d’un appareil étanche qui protège les systèmes dans les environnements sévères avec des performances d’infiltration de poussière et d’eau IPX8 (indice d’étanchéité). Avec l’indice d’étanchéité donné, le connecteur USB Type-C maintient une connexion continue à une profondeur d’eau de 1,5 m pendant au moins 30 minutes. De plus, le vieillissement démographique croissant, combiné à la demande croissante de diagnostic précoce des maladies chroniques, stimule la demande d’équipements d’imagerie médicale dans le monde entier, stimulant ainsi la demande d’appareils USB Type-C de nouvelle génération. Ainsi, une telle augmentation de l’utilisation des systèmes USB Type-C, en particulier dans l’industrie de la fabrication de dispositifs médicaux, est susceptible d’offrir des opportunités de croissance aux acteurs du marché des dispositifs USB dans les années à venir.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00009310/

Le COVID-19 a entravé l’adoption des périphériques USB en Amérique du Nord en 2020, car les ventes d’industries telles que l’électronique et l’automobile ont été entravées en raison de l’impact des lignes d’approvisionnement. Pendant ce temps, l’adoption de périphériques USB dans l’informatique, les télécommunications et les soins de santé a été signalée comme étant plus élevée en raison de l’accent mis sur les pratiques de travail et d’apprentissage à distance, suivie d’une augmentation du nombre de patients dans les hôpitaux en raison de COVID-19. Cependant, à partir du premier trimestre, les lignes d’approvisionnement de l’industrie automobile et électronique ont commencé à se stabiliser, et les revenus de ces industries ont connu une dynamique positive, qui a ensuite propulsé le marché des périphériques USB en Amérique du Nord.

ADATA Technology Co., Ltd. ; Corsaire; Société de développement Hewlett-Packard ; Imation Corporation; Société de technologie de Kingston ; Samsung Corporation ; SanDisk Corporation ; Toshiba Corporation ; Transcend Information, Inc. ; Diodes Incorporées ; MaxLinéaire ; SK Hynix Inc. ; VIA Labs, Inc. ; et Verbatim Americas LLC font partie des principales sociétés opérant sur le marché des périphériques USB.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009310/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876