Le marché des périphériques USB devrait croître à un TCAC de 8,7% pour atteindre 59266,8 millions de dollars US de 2020 à 2027

En termes de revenus, le marché mondial des périphériques USB était évalué à 30869,1 millions de dollars US en 2019 et il devrait atteindre 59266,8 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 8,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le marché des périphériques USB est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. En termes de part de marché, la région APAC a dominé le marché des périphériques USB en 2019. La région comprend plusieurs économies en développement qui connaissent une forte croissance de la population de la classe moyenne et une urbanisation croissante. Cela a entraîné une augmentation de la demande pour l’électronique grand public. En outre, la baisse des prix et la disponibilité des appareils électroniques grand public à bas prix dans la région ont encore stimulé la demande d’appareils électroniques grand public dans la région ; soutenant ainsi la croissance du marché des périphériques USB.

Principaux acteurs du marché des périphériques USB :

• Samsung

• Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE)

• Toshiba Corporation

• ADATA Technology Co., Ltd

• CORSAIRE

• Société Imation

• Kingston Technology Company, Inc.

• Micron Technology, Inc

• SanDisk Corporation

• Transcend Information Inc.

Aperçu du marché – Marché des périphériques USB

Demande croissante d’électronique grand public

L’utilisation croissante des appareils électroniques grand public tels que les smartphones et les ordinateurs portables dans les pays développés et en développement est principalement attribuée à l’augmentation du revenu disponible, à l’augmentation de la population et à la pénétration croissante d’Internet. Les développements technologiques importants en cours ont conduit à une augmentation de la pénétration de ces appareils dans plusieurs économies. En 2019, selon la Consumer Technology Association (CTA), les revenus des smartphones ont atteint 80 milliards de dollars aux États-Unis, tandis que les expéditions unitaires ont atteint 170,7 millions dans le pays. Les périphériques USB sont devenus une interface dominante pour répondre aux exigences croissantes de transfert de données rapide entre les périphériques finaux, tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les PC et les appareils photo numériques.

Aperçu du segment de type standard d’appareil

Basé sur le type de périphérique standard, le marché des périphériques USB est segmenté en USB 2.0, USB 3.9 et USB 4.0. La norme USB 2.0 a été publiée en avril 2000 en tant que successeur de l’USB 1.1. La principale différence entre USB 2.0 et USB 1.1 était la vitesse de transfert des données. En comparaison avec l’USB 1.1, qui était capable de transférer des données à une vitesse de 12 Mbps, l’USB 2.0 a une vitesse de transfert de données de 480 Mbps et, par conséquent, il a été appelé USB « haute vitesse ».

Les segments et sous-sections du marché Périphériques USB sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type de périphérique standard (USB 2.0, USB 3.0, USB 4.0) ; Produit (Webcams, clés USB, lecteur de carte mémoire, lecteur audio numérique, périphériques informatiques, autres) ; Type de connecteur (Type A, Type B, Type C, Connecteur Lightning) ; Applications (électronique grand public, informatique et télécommunications, automobile, santé et dispositifs médicaux, autres)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des périphériques USB

Selon l’Electronic Components Industry Association, l’émergence du COVID-19 a entraîné des retards dans les sorties de produits, des perturbations dans les événements de la chaîne d’approvisionnement et d’autres activités de l’industrie. Plusieurs fabricants ont temporairement arrêté les unités de fabrication en raison d’une moindre demande pour les produits en raison des mesures de verrouillage et des ressources de fabrication limitées.

Principaux points clés du marché des périphériques USB

• Aperçu du marché des périphériques USB

• Concurrence sur le marché des périphériques USB

• Marché des périphériques USB, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des périphériques USB par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des périphériques USB

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

