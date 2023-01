Le marché des pellicules plastiques enregistrera un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Les principaux acteurs couverts par le rapport sont : Berry Global Inc, Reynolds Consumer Products , The Glad Products Company (The Clorox Company 브랜드), Polywrap, AVPack Plastic Manufacturers, Coveris, Shenzhen Chengxing Packaging Materials Co., Ltd., Four Star Plastics, American Manufacturing Company , SC Johnson & Son , Cª. 및 기타 국내외 플레이어.

Le marché des films adhésifs devrait croître à un TCAC de 3,80 % de 2022 à 2029, atteignant 10,85 milliards de dollars en 2021 et 14,622,7 milliards de dollars en 2029. L’étude de marché comprend une recherche experte approfondie, une analyse import-export, une analyse des prix, une consommation de production l’analyse des brevets et des percées technologiques par l’équipe d’études de marché de Data Bridge.

Il devrait atteindre 10 850,5 millions USD en 2021 et 14 622,73 millions USD en 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,80 % de 2022 à 2029. L’étude de marché comprend une recherche approfondie d’experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets. et les avancées technologiques de l’équipe d’études de marché Data Bridge.

Dynamique du marché du film plastique

conducteur

Croissance des avancées en matière d’emballage pour les consommateurs finaux

Le développement d’améliorations de l’emballage pour améliorer la livraison des aliments aux clients finaux devrait stimuler la croissance. Le film plastique protège les aliments de la contamination et des bactéries.

Adoption de plus en plus de produits d’emballage.

La croissance rapide de la demande et de la consommation mondiales d’aliments emballés en raison de l’augmentation de la population payant sur les marchés internationaux a encore stimulé la demande de revenus provenant des ventes de produits emballés. Divers films plastiques utilisés dans des articles tels que les produits de soins personnels, les écrans solaires, les emballages cosmétiques, la vaisselle et les détergents à lessive, et les détergents ménagers alimenteront la croissance de l’industrie.

Possibilité

L’essor de l’innovation produit

L’innovation accrue des produits générera de nouvelles opportunités de marché dans le taux de croissance du marché. Diverses améliorations de produits visant à améliorer les processus de conception et de fabrication contribuent également à l’expansion du marché. Les fabricants s’efforcent de développer des produits plus efficaces, fiables et pratiques.

Acceptation croissante des plastiques biodégradables

Les préoccupations environnementales ont augmenté la demande de plastiques biodégradables. Les emballages en plastique biodégradables sont le facteur le plus lucratif qui devrait créer de nouvelles opportunités de croissance à mesure que la consommation de film alimentaire biodégradable augmente sur le marché mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché du film plastique

La demande de pellicule plastique devrait augmenter dans les années à venir en raison de l’émergence du virus COVID-19, qui est une augmentation temporaire. Il existe une demande croissante pour les produits d’emballage en plastique pour conserver une variété d’aliments et d’autres produits. Malgré ces changements inattendus dans les tendances de consommation, l’analyse tend à augmenter progressivement au cours de la période de prévision.

Les prix mondiaux des aliments et des boissons devraient augmenter au milieu de la pandémie, ce qui stimulera le marché mondial des emballages en plastique au cours de la période de prévision.



Couverture du marché mondial des films adhésifs

les types

film étirable

le film se rétracte

film métallisé

film tordu

Autre

Ingrédients

Polypropylène (PP)

Polyéthylène (PE)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Autre

type de traitement

fonderie

sertissage multiple

soufflage

canal de distribution

Commerce électronique

épicerie

magasin de détail

Supermarché/Hypermarché

Autre

utilisateur final

Nourriture et boisson

Médicament

soins personnels et cosmétiques

industrie chimique

Autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Film étirable

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont :

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

