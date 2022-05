Le marché des peintures décoratives dépassera 121 531,91 millions de dollars américains d’ici 2028

The Insight Partners has published the latest research study on “Decorative Paints Market Forecast to 2028 – Impact of COVID-19 and Global Analysis – by Type (Water-Based and Solvent-Based) and Application (Residential and Non-Residential),” includes the factors fueling the market growth, revenue estimation and forecast, and market share analysis, along with identification of the major market players and their key developments.

Le marché des peintures décoratives était évalué à 74 091,54 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 121 531,91 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2020 à 2028.

Quelques-uns des principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial des peintures décoratives sont Nippon Nippon Paint, Akzo Nobel N.V., BASF SE, Dow Inc., Axalta Coating Systems, Asian Paints, PPG Industries Inc., RPM International Inc, Kansai et The Sherwin-Williams.

Croissance dans le secteur de la construction dans les économies émergentes pour dynamiser le marché mondial

Les peintures décoratives sont définies comme des peintures acryliques qui contribuent à conférer un design esthétique et une texture distinctive dans les applications intérieures et extérieures. La demande de peintures décoratives augmente avec le changement des modes de vie des consommateurs et l’attention croissante portée à l’apparence de la maison, du bureau, des complexes et d’autres espaces similaires. Avec la croissance de l’industrie des peintures, l’application de peintures décoratives dans le secteur des infrastructures et de l’architecture a été reconnue comme étant de la plus haute importance car elles aident à embellir les espaces extérieurs et intérieurs d’un bâtiment. Ces peintures sont incrustées d’une finition mate avec une finition coquille d’oeuf, brillante ou satinée et bien plus encore, ce qui aide à fournir des pièces artistiques uniques. De plus, ces peintures sont connues pour leurs caractéristiques fonctionnelles telles que l’absorption et la réflexion de la lumière, l’isolation thermique, la faible teneur en COV et autres.

La construction est considérée comme l’un des secteurs industriels les plus dynamiques qui sont étroitement liés à l’évolution de sociétés meilleures à travers le monde. Avec l’augmentation du revenu disponible ainsi que l’évolution du mode de vie et l’évolution de la démographie professionnelle, le besoin de meilleurs espaces résidentiels et commerciaux, le besoin d’installations architecturales a augmenté, favorisant ainsi la croissance de l’industrie de la construction. La croissance du marché mondial est soutenue par l’augmentation des dépenses du gouvernement dans le secteur de la construction, associée à la reprise du marché du travail, à la forte croissance du crédit et aux mesures positives prises par le gouvernement. La croissance du secteur résidentiel et commercial ainsi que les nouvelles activités de rénovation devraient favoriser la demande de peintures décoratives. L’utilisation de peintures décoratives dans les bâtiments commerciaux et résidentiels devrait offrir des opportunités de croissance au marché. Ces peintures sont largement utilisées dans les maisons, les complexes, les bureaux et autres espaces. La demande de peintures décoratives augmente dans le secteur de la construction, car elles contribuent à améliorer l’intérieur et l’extérieur des bâtiments avec différentes finitions, notamment la coquille d’œuf et le satin, la finition mate, la brillance et autres. En outre, ces peintures sont largement utilisées dans plusieurs opérations de construction telles que les peintures murales, les revêtements de toit et d’autres finitions pour un meilleur attrait. Des mesures gouvernementales positives associées à une augmentation des investissements dans le secteur du bâtiment et de la construction devraient alimenter la demande de peintures décoratives sur le marché mondial.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des peintures décoratives

La pandémie de COVID-19 en cours a radicalement modifié le statut de l’industrie chimique et entravé la croissance du marché des peintures décoratives. La crise a faussé l’efficacité opérationnelle et perturbé les chaînes de valeur en raison de la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales, créant des pertes de revenus et des dommages. De plus, les peintures décoratives sont principalement utilisées dans les applications de construction ; ainsi, l’arrêt de ces activités en raison de la pandémie a fait baisser la demande de peintures décoratives. Par exemple, les activités de construction à travers l’Inde ont en effet subi un coup dur en raison du verrouillage et des restrictions liées à la crise du COVID-19. Selon la dernière mise à jour du ministère indien des Statistiques, les projets de construction accusent un retard moyen de 3,5 ans sur le calendrier. De plus, le coût de près de 1 682 projets d’infrastructure en cours a bondi de 54 000 milliards de dollars. L’arrêt des activités de construction dans divers pays et les limitations de l’approvisionnement en matières premières en raison d’une chaîne de valeur perturbatrice freinent également la croissance du marché. Cependant, alors que les économies envisagent de relancer leurs opérations, la demande de peintures décoratives devrait augmenter à l’échelle mondiale dans les mois à venir. Bien que l’accent mis sur la production juste à temps soit un autre facteur préoccupant qui entrave la croissance du marché. Avec l’attention croissante portée au développement de l’économie en période post-pandémique, la demande de peintures décoratives devrait faire d’énormes bonds en avant en raison de l’expansion des bases d’application. En outre, les mesures positives prises par le gouvernement ainsi que les générations distribuées et l’incorporation de technologies de pointe sont un autre facteur qui devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Marché des peintures décoratives : aperçu segmentaire

The global decorative paints market is segmented into five main regions: North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), Middle East and Africa (MEA) and South America (SAM). In 2019, Asia-Pacific contributed the largest global market share. The growth of the decorative paints market in Asia-Pacific is mainly attributed to the increasing focus of government authorities on infrastructure development in countries such as China, Japan, and India. Governments of developing countries, especially India, are investing heavily in infrastructure development, such as buildings and other physical structures. As a result, the use of decorative paints becomes inevitable,

Based on type, the decorative paints market is divided into water-based decorative paints and solvent-based decorative paints. In 2019, the water-based decorative paints segment led the market accounting for 58.2% of the total share. Water-based paints are known to offer better durability, low odor, minimal emission of volatile organic compounds (VOCs) and fast drying time. In addition, these types of paints can be easily applied and safely cleaned. They pose a low fire hazard. Water-based paints are considered an effective alternative to various types of paints that incorporate the use of VOCs, including hydrocarbons, which can deteriorate the quality of the environment.

The size of the global decorative paints market has been derived using primary and secondary sources. To begin the research process, extensive secondary research was conducted using internal and external sources to obtain qualitative and quantitative information related to the market. Additionally, several primary interviews were conducted with industry participants to validate the data, as well as to gain more analytical insights into the topic. Participants in this process include industry experts such as vice presidents, business development managers, market intelligence managers and national sales managers, as well as external consultants such as Evaluation,

