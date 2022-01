Le marché des peintures acryliques de qualité artiste devrait croître à un TCAC de 5,5% de 2021 à 2028

Étude détaillée de l’industrie mondiale des peintures acryliques de qualité artiste qui aide à fournir des réponses et des questions pertinentes en ce qui concerne les tendances émergentes et les opportunités de croissance. Il aide à identifier chacun des principaux obstacles à la croissance, en plus d’identifier les tendances du marché des peintures acryliques de qualité artiste.

Les peintures acryliques de qualité artiste sont hautement pigmentées et produisent des couleurs vives sur une large gamme de surfaces, y compris la toile, le métal, le verre et le bois. Ces peintures sont connues pour leurs pigments de haute qualité et sont disponibles dans une gamme de consistance. Les artistes préfèrent les peintures acryliques aux peintures à l’huile en raison de leur commodité, de leur faible entretien, de leur résistance à la lumière et de leur flexibilité exceptionnelles. De plus, les peintures acryliques de qualité artiste gagnent également en popularité par rapport aux peintures à l’huile en raison de leur prix abordable et de leur faible toxicité.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, dont les biens de consommation. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des peintures acryliques de qualité artiste dans le monde. Ce rapport sur le «marché des peintures acryliques de qualité artiste» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des peintures acryliques de qualité artiste comprennent Acrylicos Vallejo ; Colart International Holdings Ltd. ; Da Vinci Paint Co.; Daler-Rowney Ltd. ; Decoart, Inc. ; Derivan Pty Ltd. ; Lucas ; Pébéo ; Royal Talens BV ; et Sennelier. Ces acteurs se concentrent fortement sur la stratégie d’innovation de produits pour attirer de grands groupes de consommateurs dans différentes régions et améliorer la satisfaction des clients.

La peinture acrylique nécessite moins d’outils que la peinture à l’huile. Ils sont pratiques, faciles à ranger et à transporter et constituent des alternatives abordables aux peintures à l’huile. De nombreux peintres commerciaux préfèrent les peintures acryliques en raison de leur flexibilité et de leur temps de séchage rapide. De plus, les peintures acryliques nécessitent moins d’entretien que les peintures à l’huile car elles sont faciles à nettoyer. De plus, les peintures acryliques ne sont pas toxiques et ne se fissurent pas, ne pèlent pas et ne jaunissent pas avec le temps. Les artistes professionnels utilisent de plus en plus les peintures acryliques, en raison de leurs avantages par rapport à d’autres peintures comme l’huile et l’aquarelle. En raison de modes de vie plus rapides, les artistes ont besoin d’alternatives de peinture sans tracas.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché des peintures acryliques de qualité artiste du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions considérées dans le rapport sur le marché mondial des peintures acryliques de qualité artiste.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des peintures acryliques de qualité artiste en fonction du type et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des peintures acryliques de qualité artiste en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Réponses que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché Peintures acryliques de qualité artiste.

• Les principales tendances du marché ralentissent la croissance du marché des peintures acryliques de qualité artiste.

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché des peintures acryliques de qualité artiste.

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial des peintures acryliques de qualité artiste.

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

