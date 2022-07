Le marché des PC industriels connaîtra une croissance énorme d’ici 2029 : Acteurs clés Omron Corporation, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Industrial PC Inc, B&R,

Ce rapport de marché met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport d’activité estime les tendances de développement du marché 2022-2029 pour l’industrie. En s’associant aux chefs de projet, l’équipe fournit aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Enfin, le rapport d’étude de ce marché fait quelques propositions importantes pour un nouveau projet de ce marché avant d’évaluer sa faisabilité.

Le rapport Industrial PC examine le profilage de l’entreprise, le prix, le lancement du produit et la marge brute. Le rapport propose un examen du marché dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, la région Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport Pc industriel fait une projection future de l’orientation du marché pour la période de prévision de 2019 à 2026 à l’aide des valeurs de marché passées et actuelles. Il fournit une analyse globale du marché et des stratégies de chaque fournisseur sur le marché et projette également la compréhension des forces du marché et de la manière dont celles-ci peuvent être exploitées pour créer des opportunités.

Le marché des PC industriels devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre une valeur de 6,75 milliards USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des PC industriels fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications industrielles à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des PC industriels.

Cliquez ICI pour obtenir un EXEMPLE DE COPIE DE CE RAPPORT (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) sur @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-industrial-pc-market

Le PC industriel fait référence à la technologie qui aide à offrir la plate-forme pour exécuter un logiciel d’automatisation pour surveiller et contrôler les processus, l’assistance en temps réel et les applications. Il a généralement besoin d’unités de commande et d’affichage pour les dispositifs d’automatisation en production.

Principaux acteurs du marché des PC industriels 2029 (analyse du marché, opportunités, demande, prévisions)

Advantech CO., Ltd.,

Beckhoff Automation GmbH & Co.KG,

Kontron SA,

Siemens SA,

General Electric Co.,

Mitsubishi Electric Corporation,

Société Omron,

Les types les plus importants de PC industriels par type couverts dans ce rapport sont :

Panneau PC industriel,

Boîte CIB,

Panel PC embarqué,

Boîtier intégré IPC,

CIB industriel sur rail DIN,

IPC industriel client léger,

IPC industriel à montage en rack

Les types les plus importants d’industrie des ordinateurs industriels couverts dans ce rapport sont:

Industries discrètes,

Industries de transformation,

Industries de service

Les types les plus importants de technologie d’écran tactile pour PC industriels couverts dans ce rapport sont

Résistant,

Capacitif et autres

Les types les plus importants de canaux de vente de PC industriels couverts dans ce rapport sont

Ventes directes et ventes indirectes

Les types les plus importants de support de stockage de données PC industriel couverts dans ce rapport sont

Solide et rotatif

Aperçus géographiques :

Amérique du Nord,

Amérique du Sud,

L’Europe ,

Asie-Pacifique,

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Moteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité étendue dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, du type d’appareil, de l’industrie verticale, de l’utilisateur final et de la région.

Lancement de produit:

En février 2015, Beckhoff a annoncé le lancement des Panel PC de la série CP37xx avec fonctionnalité multi-touch et processeurs Intel Atom avancés qui peuvent être utilisés dans un boîtier compact pour des performances PC élevées.

En novembre 2018, Kontron a lancé son ordinateur monocarte pITX-iMX8M avec des processeurs basés sur l’architecture Arm Cortex-A53 avec jusqu’à 1,5 GHz pour les applications embarquées.

En novembre 2018, Kontron a lancé Kontron KISS 4U V3 SKX pour les environnements sensibles au bruit et il fournit des remplacements sans outil de diverses pièces comme les tapis filtrants des ventilateurs et autres.

En octobre 2018, Kontron a lancé le serveur U/4U Rackmount KISS V3 PCI763 avec carte mère PICMG, pour les applications gourmandes en calcul nécessaires au traitement et à l’analyse d’énormes quantités de données, comme dans l’intelligence artificielle (IA) ou l’apprentissage automatique.

En mars 2016, Industrial PC a lancé des Panel PC lisibles en plein soleil et parfaits pour les applications extérieures.

En avril 2016, Beckhoff a annoncé la série de PC embarqués CX81xx, avec un processeur ARM Cortex -A9 32 bits et 600 MHz offrant trois fois les performances du processeur par rapport à la série CX8000 existante, ainsi qu’une augmentation de mémoire multipliée par huit avec 512 Mo de RAM. . Le CX8190 peut être utilisé pour le logiciel d’automatisation TwinCAT 3 qui est utilisé pour Ethernet, le premier appareil de la série et le premier contrôleur basé sur PC dans un format « Bus Coupler » ultra-compact.

En avril 2018, B&R a lancé Automation PC 2200, qui utiliserait des processeurs Intel Atom, compatibles soit avec Box PC, soit avec Panel PC.

Les paysages concurrentiels du marché PC industriel fournissent des détails sur les principaux acteurs clés tels que

Advantech CO., Ltd., Beckhoff Automation GmbH & Co.KG, Kontron AG, Siemens AG, General Electric Co., Mitsubishi Electric Corporation, Omron Corporation, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Industrial PC Inc, B&R, The Contec Group, Protech Technologies, Inc., Acnodes, Phoenix Contact, DFI, Vartech Systems Inc., Crystal Group Inc., Four-Faith, Logic Supply et autres.

Parcourez la table des matières en profondeur sur le «marché mondial des ordinateurs industriels»

60- Tableaux

220- Figures

350 – Pages

Les objectifs de l’étude du rapport de recherche sur le marché mondial des PC industriels sont les suivants:

Examiner en profondeur le statut actuel, les prévisions futures, les opportunités de croissance, les principaux acteurs du marché et de l’industrie.

Pour afficher le développement actuel dans les principales économies, à travers le monde.

Établir un profil stratégique des acteurs du marché et examiner de manière approfondie leurs plans de croissance et de développement.

Définir, décrire et prédire le marché des PC industriels par type de produit, application, utilisateur final et régions clés.

Table des matières:

Chapitre un : Rapport d’étude de marché sur l’industrie mondiale des PC industriels

Chapitre deux : Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre trois : Marché mondial des PC industriels, par type

Chapitre quatre : Marché des PC industriels, par application

Chapitre cinq : Production mondiale de PC industriels, valeur ($) par région (2015-2020)

Chapitre six : Production mondiale de PC industriels, consommation, exportation, importation par régions (2015-2020)

Chapitre sept: État du marché mondial des PC industriels et analyse SWOT par régions

Chapitre Huit : Paysage concurrentiel

Chapitre neuf: Analyse et prévisions du marché mondial des PC industriels par type et application

Chapitre dix: Analyse et prévisions du marché des PC industriels par région

Chapitre onze : Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

Chapitre douze : Constatation et conclusion de la recherche

Chapitre treize : Appendice

En savoir plus : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-industrial-pc-market

Pour chacune des régions et des pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (demande et production) sont disponibles pour 2020-2027. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et des principaux marchés nationaux par technologie, composant et industrie verticale au cours des années de prévision est également incluse.

Comment ce rapport Market Intelligence vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie des PC industriels, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial des PC industriels. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et impacteront le plus le marché mondial des PC industriels. L’analyse des données présentées dans le rapport Pc industriel est basée sur la combinaison des ressources primaires et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou contraintes du marché sur les activités de PC industriel.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de nous:

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com