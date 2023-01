Le marché des pâtes biologiques devrait enregistrer un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le rapport primé sur le marché des pâtes biologiques contient une analyse de fond approfondie de l’industrie ABC, y compris une évaluation du marché parent. Il est maintenant facile d’avoir une perspective globale sur le commerce international grâce aux données du marché mondial fournies dans l’étude. Ce document de marché comprend également les moteurs du marché et les contraintes du marché de l’industrie ABC à la suite de l’analyse SWOT. Les profils d’entreprise du système mettent également en évidence tous les derniers développements, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions qui animent les différents acteurs et marques clés du marché.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des pâtes biologiques était évalué à 505,14 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 106,66 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 10,30 % sur la période de prévision 2022-2029.

Dynamique du marché des pâtes bio

chauffeur

Diverses propriétés bénéfiques associées aux pâtes biologiques

Les pâtes contiennent des glucides, des protéines, une faible teneur en matières grasses, du manganèse, mais une faible teneur en micronutriments, c’est pourquoi les pâtes biologiques à teneur nutritionnelle plus élevée stimulent les entreprises de fabrication de pâtes. Avance dans la technologie et l’innovation, augmentation de la recherche et du développement, augmentation de la sensibilisation des consommateurs et de la santé, évolution des pâtes biologiques, approvisionnement en matières premières de haute qualité, amélioration de la palatabilité et des propriétés organoleptiques des produits, réduction de la teneur en sucre et en glucides des pâtes biologiques, amélioration Les procédés d’extrusion avancés et d’autres équipements, les pâtes biologiques sans gluten et l’augmentation du revenu disponible sont les principaux facteurs de croissance de l’organisation.

Demande croissante de produits Clean Label

Les produits Clean Label sont très demandés car les consommateurs recherchent des produits à base de plantes et les aliments végétaliens sont considérés comme une option plus saine. Les produits Clean Label sont tous naturels, sans OGM, fabriqués avec de vrais ingrédients et ne contiennent ni additifs ni conservateurs. Les principaux avantages d’un produit Clean Label sont que les consommateurs peuvent facilement lire les ingrédients et qu’il est biologique et sans produits chimiques. Les entreprises doivent avoir un bon design d’emballage, une transparence alimentaire et des ingrédients simples avec des avantages fonctionnels.

Chance

La courbe de consommation évolue constamment au fil du temps et la demande change à mesure que les préférences changent. Si les clients ne trouvent pas de produits répondant à ces exigences, ils se tourneront vers d’autres marques. Pour cette raison, les fabricants veulent innover dans leurs produits. Cela a conduit les producteurs à allouer des fonds excédentaires pour établir des installations de R&D capables de répondre à ces demandes changeantes tout en offrant des opportunités aux acteurs du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des pâtes biologiques

La pandémie de COVID19 a eu un impact énorme sur le marché des aliments et boissons biologiques. En raison de cette incertitude, les habitudes d’achat des consommateurs ont changé avec la prise de conscience de l’importance d’un système immunitaire fort, de sorte que les consommateurs préfèrent les aliments biologiques et naturels.

Impact attendu du ralentissement économique sur le prix et la disponibilité des produits

Portée du marché mondial des pâtes biologiques

Police de caractère

blé

riz

Haricots

sarrasin

gruau

autre

produit

Pâtes

Fettuccine

le coude

autre

Forfait

Caisse

plateau

paquet de données

sac

canal de distribution

Directe (B2B)

Indirect (B2C)

Hypermarché/Supermarché

épicerie

Commerce électronique

Analyse/perspectives régionales du marché des pâtes bio

Les pays couverts par le rapport sur le marché des pâtes biologiques sont:

Amérique du Nord États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA ), Brésil, Argentine et Afrique du Sud Le reste des Amériques dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine actuellement le marché des pâtes biologiques et continuera de le faire au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation, de l’occidentalisation, de la croissance et de l’expansion de l’industrie des aliments biologiques, de l’évolution des modes de vie et de l’augmentation des revenus personnels disponibles. Une sensibilisation accrue du public aux avantages pour la santé des pâtes biologiques créera des opportunités de croissance de marché lucratives et enrichissantes.

