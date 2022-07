Le marché des patchs vasculaires devrait voler haut dans les années à venir

Dernière étude sur la croissance industrielle du marché mondial des patchs vasculaires 2021-2027. Une étude détaillée accumulée pour offrir les dernières informations sur les caractéristiques aiguës du marché des patchs vasculaires . Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille des revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT.

Le marché mondial des patchs vasculaires devrait connaître une croissance de 7,3 % au cours de l’année projetée de 2021 à 2027.

Acteurs majeurs et émergents du marché des patchs vasculaires :

Terumo Corporation (Japon), CR Bard, Inc. (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), LeMaitre Vascular, Inc. (États-Unis), Maquet (Allemagne), WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis ), Admedus (Australie), CryoLife, Inc. (États-Unis), Labcor Laboratórios Ltda (Brésil), Baxter International Inc. (États-Unis) et Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis)

Définition :

Les patchs vasculaires sont fabriqués à partir de polyester-uréthane et se caractérisent par une excellente biocompatibilité et une stabilité mécanique à long terme éprouvée. Le matériau élastique assure un minimum de saignement des trous de suture et une conformité inégalée par tout autre patch synthétique. La structure microporeuse permet une bonne incorporation tissulaire. Vascular-Patch est étanche au sang – pas besoin de coagulation préalable ou d’imprégnation. L’augmentation de la prévalence des maladies vasculaires, l’augmentation rapide de la population gériatrique, l’augmentation de l’adoption de patchs biologiques et l’augmentation du nombre de chirurgies vasculaires pratiquées stimulent le marché mondial des patchs vasculaires.

Tendances influentes :

Augmentation de l’adoption des patchs biologiques



Moteurs de croissance :

Augmentation rapide de la population gériatrique et augmentation de la prévalence des maladies vasculaires

Adoption croissante des patchs biologiques



Lacunes et opportunités :

Augmentation du nombre de chirurgies vasculaires pratiquées dans le monde

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par application (endartériectomie carotidienne, chirurgie de pontage vasculaire, réparation ouverte d’anévrismes de l’aorte abdominale, autres), matériel (patchs vasculaires biologiques, patchs vasculaires synthétiques), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire)

géographiquement, l’analyse détaillée de la consommation, chiffre d’affaires, part de marché et taux de croissance des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).



Présenté par

AMA Research & Media LLP