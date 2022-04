Le marché des patchs CBD rapportera 595 148,34 000 USD, à l’échelle mondiale, d’ici 2029 à un TCAC de 8,5 % | Taille de l’industrie, Part, Croissance, Tendances, Top Leaders-Papa et Barkley, Pure Ratios, Charlotte’s Web, Solutions bioactives

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché mondial des patchs CBD 2022 avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des chats et des graphiques répartis sur 350 pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Les informations et l’analyse du marché couvertes par ce rapport d’étude de marché sur CBD Patch sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent croire avec assurance. Ce rapport de marché donne des informations sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La veille concurrentielle incluse dans le rapport est un autre aspect très important qui aide les entreprises à dominer le marché. Le rapport fournit également les valeurs du TCAC (taux de croissance annuel composé) ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique.

Le marché des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 595 148,34 milliers de dollars. d’ici 2029. L’adoption croissante de CBD Patch dans les applications de soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs stimulent le marché.

Le rapport étudie le développement rapide du secteur du CBD Patch Market responsable de la progression du CBD Patch Market. Le rapport propose également des stratagèmes importants pour augmenter les ventes du marché des patchs CBD. En plus de cela, les chercheurs du rapport mettent en lumière les facteurs de restriction pour comprendre les risques et les défis en cause.

Scénario de marché des patchs CBD

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques contenant du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD à l’inhalation de CBD vaporisé ou à son ingestion orale via des produits comestibles ou des boissons. Les patchs CBD peuvent être une option plus appropriée pour certaines applications, telles que le traitement de la douleur, bien que les préférences personnelles jouent un rôle dans le choix de la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement le CBD dans la zone locale autour du patch. De là, il fait son chemin dans la circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale – via une huile ou une gomme, par exemple – le composé doit d’abord passer par le système digestif. Le corps peut alors l’utiliser, le décomposer ou même simplement l’excréter comme déchet. Ainsi, une grande partie d’une dose orale de CBD peut être perdue dans le système digestif.

La demande croissante de patchs CBD en raison de la sensibilisation des consommateurs aux applications de soulagement de la douleur est le principal facteur moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD et au THC avec les allergies cutanées peuvent s’avérer être un défi, mais l’élargissement du champ de recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis rencontrés en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs de restriction.

Segmentation clé :

Par type (médicaments, chirurgie), mois (1 mois, 2 mois, 6 mois, autres)

Par voie d’administration (parentérale, implants, orale, autres)

Par sexe (filles, garçons), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, autres)

Acteurs éminents du marché des patchs CBD:

Ipsen Pharma

AbbVie inc.

Mylan SA

Pfizer inc.

Zydus Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Zydus Cadila)

Teva Pharmaceutical USA, Inc. (filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)

Takeda Pharmaceutical Company Limitée

Sanofi

Produits pharmaceutiques Arbor

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.

Médecin généraliste

Débiopharm

DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

AstraZeneca

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

……

Portée du marché des patchs CBD et taille du marché \

Le marché CBD Patch est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2022, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération régulière et contrôlée pendant une période plus longue.

Sur la base des espèces, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2022, le segment du cannabis indica domine le marché du CBD Patch en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport au sativa et à l’hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite d’utilisation du THC dans les produits, le cannabis indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2022, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur un ensemble de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2022, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec une faible dose, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2022, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2022, le segment de la douleur chronique domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et à la grande disponibilité des patchs dans l’application de soulagement de la douleur.

Sur la base du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2022, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs sans aucun problème de peau ni allergie.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2022, le segment des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car l’utilisation des produits CBD n’est pas encore approuvée dans les hôpitaux et les cliniques.

Enfin, tous les aspects du marché mondial des patchs CBD sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

