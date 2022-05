Le marché des patchs CBD en Amérique du Nord devrait atteindre 288 522,75 milliers de dollars d’ici 2029 | Part de l’industrie, TCAC de 19,6 %, analyse de la demande, de la croissance, des types et des principales entreprises

Amérique du Nord Rapport d’étude de marché sur les patchs CBD en Amérique du Nordfournit aux clients les informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Le rapport sur le marché des patchs CBD en Amérique du Nord a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Selon ce rapport de marché, le marché universel devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Ces résultats sont soumis aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Analyse et aperçu du marché

Le marché nord-américain des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 19,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 288 522,75 mille d’ici 2028. L’utilisation croissante des patchs CBD pour le soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs est le moteur de la croissance du marché des patchs CBD.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les patchs CBD en Amérique du Nord :

Papa et Barkley

Rapports purs

Charlotte’s Web Inc

Solutions bioactives, Inc

La Mend Inc

Envie de CBD

GoGreen Chanvre

Harmonie

Naturels guérisseurs

Bombes de chanvre

Isodiol International Inc

….

Ce rapport complet sur le marché des patchs CBD en Amérique du Nord aide à déterminer les lacunes et les problèmes rencontrés par les entreprises dominantes ou nouvelles. Il fournit également des informations sur l’impact potentiel du COVID-19 existant sur le scénario de marché. Le marché des patchs CBD en Amérique du Nord est divisé par type et par application. Pour la période 2022-2028, la croissance entre les segments fournit des calculs et des prévisions précis des ventes par type et application en termes de volume et de valeur. Cette analyse peut vous aider à développer votre entreprise en ciblant des marchés de niche qualifiés.

Segmentation du marché des patchs CBD en Amérique du Nord :

Par produit (réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif), espèce (cannabis indica, hybride et sativa), emballage (deux à cinq patchs, patch unique et plus de cinq patchs), dosage (moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg), dérivés (cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) et autres), application (douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres), type de source (naturelle et Synthétique)

Par utilisateur final (établissement de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpital, cliniques, centres de réadaptation et autres), par canal de distribution (dispensaires et pharmacies, magasins en ligne et conventionnels)

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport North America CBD Patch fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Portée et taille du marché des patchs CBD en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération régulière et contrôlée pendant une plus longue période.

Sur la base des espèces, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport à sativa et hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite d’utilisation du THC dans les produits, le Cannabis Indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur un ensemble de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec une faible dose, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Réponses aux questions clés dans ce rapport sur le marché des patchs CBD en Amérique du Nord

Combien de revenus le marché Amérique du Nord CBD Patch générera-t-il à la fin de la période de prévision? Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ? Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Amérique du Nord Patch CBD? Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de Patch CBD en Amérique du Nord? Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché du Patch CBD en Amérique du Nord? Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Patch CBD en Amérique du Nord pour étendre leur présence géographique? Quelles sont les principales avancées du marché Amérique du Nord CBD Patch? Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché nord-américain des patchs CBD ?

