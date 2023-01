Le marché des paris sportifs en Asie-Pacifique affichera une croissance remarquable par taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

«

Marché des paris sportifs en Asie-Pacifique, par type (ligne en jeu, anciens paris fixes, paris d’échange, fantaisie quotidienne, paris sur écart, sports électroniques, pari mutuel), plate-forme (en ligne et hors ligne), sports (course et hors course) Sports), opérateur (casinos, salles de bingo, salles de cartes, bookmakers, appareil de jeu à pièces, opérateurs de concession, terminaux de jeux vidéo, opérateur de loteries, paris sportifs hors piste et autres), groupe d’âge (GEN Z, GEN Y/ MILLENIALS, GEN X, Baby Boomers) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et perspectives du marché des paris sportifs en Asie-Pacifique

Le pari sportif est un pari financier sur le résultat d’un ou plusieurs matchs, un événement/non-événement d’un événement dans un match, ou un pari sur le sport pendant sept jours ou une rivalité tout au long de la saison. Les paris sportifs consistent à miser sur le résultat d’événements sportifs. Les parieurs tentent de prédire le résultat d’un événement afin de gagner leur pari – et éventuellement d’en tirer profit. La NFL, la NHL, la NBA, la MLB et d’autres sports américains emblématiques font tous partie du package des paris sportifs. Mais en plus de cela, ils offrent également une gamme de sports européens et d’autres sports du monde, donc les paris sportifs en ligne sont un bon choix si la personne vient d’autres territoires à travers le monde.

Le marché des paris sportifs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 118 393,74 millions de dollars d’ici 2030.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (Line-In-Play, Fixed Old Betting, Exchange Betting, Daily Fantasy, Spread Betting, E-Sports, Pari Mutuel), Plate-forme (en ligne et hors ligne), Sports (sports de course et hors course), Opérateur (Casinos, Salles de bingo, salles de cartes, bookmakers, appareil de jeu à pièces, opérateurs de concession, terminaux de jeux vidéo, opérateur de loteries, paris sportifs hors piste et autres), groupe d’âge (GEN Z, GEN Y/MILLENIALS, GEN X, baby-boomers ). Pays couverts Australie et Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Chine, Singapour, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Malaisie, Inde et reste de l’Asie-Pacifique Acteurs du marché couverts BETSSON AB, FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP AS, LAS VEGAS SANDS CORPORATION, bet365., Flutter Entertainment plc, 888 Holdings Plc, Entain, Kindred Group plc, MGM Resorts International, Kindred Group plc, Wynn Resorts Ltd, NOVIBET, Galaxy Entertainment Group Limited, Resorts Monde à Sentosa Pte. Ltd., Sun International, RTSmunity as, SKY INFOTECH, Peermont Asia-Pacific Proprietary Limited, SJM Holdings Limited, Sportradar AG, FanUp, Inc., Rivalry Ltd., EveryMatrix., Kairos Group, BETAMERICA, Scientific Game, ComeOn Group entre autres .

Définition du marché

Le pari sportif est un pari financier sur le résultat d'un ou plusieurs matchs, événements/non-événements d'une occasion à l'intérieur d'un match, ou pari sur le sport en sept jours de longueur ou de rivalité tout au long de la saison. Les paris sportifs consistent à miser sur le résultat d'événements sportifs. Les parieurs tentent de prédire le résultat d'un événement pour gagner leur pari – et potentiellement en tirer profit.

NFL, NHL, NBA, MLB et d’autres sports américains emblématiques font tous partie du package pour les paris sportifs. Mais en plus de cela, ils offrent également une gamme de sports européens et d’un autre monde, donc les paris sportifs en ligne sont un bon choix si les gens viennent d’autres territoires à travers le monde.

Dynamique du marché des paris sportifs

Conducteurs

Utilisation croissante des paris en ligne

Les paris sportifs sont connus pour prédire les résultats sportifs et faire un pari sur le résultat. Les sports les plus populaires pour les paris aux niveaux amateur et professionnel comprennent le football associatif, le football américain, le basket-ball, le baseball, le hockey, le cyclisme sur piste, la course automobile, les arts martiaux mixtes et la boxe. La fréquence des paris sportifs varie selon la culture. En plus des événements non sportifs comme les compétitions de télé-réalité et les élections, les paris sportifs sont légaux dans les compétitions non humaines comme les combats de coqs, les courses de lévriers et les courses de chevaux.

Augmentation de la compétition e-sport

Chaque année, de plus en plus de personnes jouent à des jeux vidéo, et de plus en plus d’entre elles entrent dans des mondes virtuels. La popularité des jeux de sport électronique rapporte actuellement plus d’argent que les industries de la musique et du cinéma réunies. Pour beaucoup de gens, le jeu n’est plus seulement un passe-temps. Le secteur des sports électroniques se développe en raison de la pandémie. Des millions de personnes se sont tournées vers les jeux récréatifs pendant la fermeture ; certains se sont même tournés vers le jeu professionnel. Mais la variété des jeux et des genres disponibles est tout aussi impressionnante que le succès des meilleurs titres de sports électroniques.

Occasion

Montée en puissance de la plate-forme de couverture des sports électroniques en direct

Le secteur des sports électroniques a considérablement augmenté en termes de spectateurs et d’argent. L’audience croissante a été le facteur clé de la croissance des revenus, pas seulement parce que ces téléspectateurs rapportaient de l’argent. Les marques s’engagent dans le marketing des sports électroniques, à la fois directement et indirectement, car elles reconnaissent le potentiel d’atteindre un public important et engagé. L’augmentation des investissements et des revenus dans les sports électroniques a été alimentée en partie par la culture pop du secteur. L’aspect social de la diffusion en direct et du gameplay est l’une des principales raisons pour lesquelles les sports électroniques ont atteint de tels sommets. Les fans peuvent interagir directement avec les joueurs et les équipes via des services de streaming spécifiques aux jeux vidéo tels que Twitch et YouTube Gaming, tandis que les réseaux sociaux plus largement utilisés ont favorisé ces relations. Certaines organisations de sports électroniques, comme FaZe Clan,

Contraintes/Défis

Tout le monde dans le monde des paris sportifs est à la recherche d’un avantage. Alors que la plupart des parieurs chevronnés et avertis savent que la croissance d’une bankroll nécessite une gestion prudente de l’argent, une recherche analytique approfondie et beaucoup de patience, de nombreux parieurs novices recherchent des gains rapides.

Dans le monde moderne, les paris sportifs sont devenus très répandus. Les paris sportifs sont un type de jeu dans lequel un pari est fait sur le déroulement d’un événement sportif. Les paris en ligne sont l’un des nombreux types de paris sportifs disponibles partout. Les élections politiques et les compétitions de télé-réalité ne sont que des exemples d’activités non sportives sur lesquelles on peut parier. L’industrie du jeu a changé la façon dont les sports sont regardés et même joués. L’incertitude du résultat est un élément essentiel de l’attrait du sport. Si le résultat est prédéterminé, l’intégrité du sport est perdue, et avec cela, une grande partie de son sens et de son attrait pour les fans. Le trucage de matchs est donc une menace majeure pour le sport, et l’avènement des jeux d’argent en ligne a accru le risque de trucage de matchs à des fins lucratives.

Impact post-COVID-19 sur le marché des paris sportifs

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché. Comme l’utilisation des jeux en ligne a augmenté au cours de ces années, comme les paris et les jeux de sports fantastiques, entre autres. Ainsi, l’utilisation des paris sportifs a largement augmenté dans la population mondiale. La pandémie a donc eu un effet positif sur ce marché.

Développement récent

En septembre 2022, Entain Plc a annoncé qu’elle avait collaboré avec Bally’s Corporation, BetMGM, DraftKings FanDuel et MGM Resorts International pour lancer les principes du jeu responsable. Cela aide l’image de marque de l’organisation parmi d’autres à l’échelle mondiale.

Ce rapport d’analyse du marché des paris sportifs en Asie-Pacifique tente en profondeur de déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Le rapport a expliqué les informations sur le marché concernant la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui motivent le marché. Il donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits tout en gardant la trace des acquisitions récentes, des fusions, des coentreprises et de la recherche concurrentielle sur le marché mondial. Le rapport sur le marché des paris sportifs en Asie-Pacifique est une étude professionnelle mais exhaustive sur l’état actuel et futur du marché.

Le rapport sur le marché des paris sportifs en Asie-Pacifique fournit une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de divers points de vue. Les données numériques et statistiques ont été notées sous forme graphique pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Dans ce rapport sur le marché, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport sur le marché des paris sportifs en Asie-Pacifique est généré et fournit les solutions les plus appropriées.

Raisons d’acheter ce rapport-

Ce fichier donne une évaluation précise pour modifier la dynamique agressive

Il donne un point de vue prospectif sur des éléments uniques qui stimulent ou freinent la croissance du marché des paris sportifs en Asie-Pacifique Il offre une prévision sur six ans évaluée sur les bases de la façon dont les paris sportifs en Asie-Pacifique Le marché devrait croître Il aide à percevoir les segments de produits clés et leur avenir Il donne une évaluation du facteur clé de





en modifiant la dynamique de l’opposition et en vous préservant des concurrents . Cela aide à faire des choix d’entreprise éclairés en ayant une vision complète du marché et en procédant à une évaluation approfondie des segments de marché.



