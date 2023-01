Le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique augmentera à un TCAC en fonction de la taille, de la part, des tendances émergentes, des stratégies commerciales et du paysage concurrentiel

«

Marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique, par type (ligne en jeu, anciens paris fixes, paris d’échange, fantaisie quotidienne, paris sur propagation , sports électroniques, pari mutuel), plate-forme (en ligne et hors ligne), sports (course et non Sports de course), opérateur ( casinos , salles de bingo, salles de cartes, bookmakers, appareil de jeu à pièces, opérateurs de concession, terminaux de jeux vidéo, opérateur de loteries, paris sportifs hors piste et autres), groupe d’âge (GEN Z, GEN Y /MILLENIALS, GEN X, Baby Boomers) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2030.

Analyse et perspectives du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

Le pari sportif est un pari financier sur le résultat d’un ou plusieurs matchs, un événement/non-événement d’un événement dans un match, ou un pari sur le sport pendant sept jours ou une rivalité tout au long de la saison. Les paris sportifs consistent à miser sur le résultat d’événements sportifs. Les parieurs tentent de prédire le résultat d’un événement afin de gagner leur pari – et éventuellement d’en tirer profit. La NFL, la NHL, la NBA, la MLB et d’autres sports américains emblématiques font tous partie du package des paris sportifs. Mais en plus de cela, ils offrent également une gamme de sports européens et d’autres sports du monde, donc les paris sportifs en ligne sont un bon choix si la personne vient d’autres territoires à travers le monde.

Le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,4% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 11 142,38 millions USD d’ici 2030.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (Line-In-Play, Fixed Old Betting, Exchange Betting, Daily Fantasy, Spread Betting, E-Sports, Pari Mutuel), Plate-forme (en ligne et hors ligne), Sports (sports de course et hors course), Opérateur (Casinos, Salles de bingo, salles de cartes, bookmakers, appareil de jeu à pièces, opérateurs de concession, terminaux de jeux vidéo, opérateur de loteries, paris sportifs hors piste et autres), groupe d’âge (GEN Z, GEN Y/MILLENIALS, GEN X, baby-boomers ). Pays couverts Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts BETSSON AB, FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP AS, LAS VEGAS SANDS CORPORATION, bet365., Flutter Entertainment plc, 888 Holdings Plc, Entain, Kindred Group plc, MGM Resorts International, Kindred Group plc, Wynn Resorts Ltd, NOVIBET, Galaxy Entertainment Group Limited, Resorts Monde à Sentosa Pte. Ltd., Sun International, RTSmunity as, SKY INFOTECH, Peermont Middle East and Africa Proprietary Limited, SJM Holdings Limited, Sportradar AG, FanUp, Inc., Rivalry Ltd., EveryMatrix., Kairos Group, BETAMERICA, Scientific Game, ComeOn Group parmi autres.

Définition du marché

Le pari sportif est un pari financier sur le résultat d’un ou plusieurs matchs, événements/non-événements d’une occasion à l’intérieur d’un match, ou pari sur le sport en sept jours de longueur ou de rivalité tout au long de la saison. Les paris sportifs consistent à miser sur le résultat d’événements sportifs. Les parieurs tentent de prédire le résultat d’un événement pour gagner leur pari – et potentiellement en tirer profit.

NFL, NHL, NBA, MLB et d’autres sports américains emblématiques font tous partie du package pour les paris sportifs. Mais en plus de cela, ils offrent également une gamme de sports européens et d’un autre monde, donc les paris sportifs en ligne sont un bon choix si les gens viennent d’autres territoires à travers le monde.

Dynamique du marché des paris sportifs

Conducteurs

Utilisation croissante des paris en ligne

Les paris sportifs sont connus pour prédire les résultats sportifs et faire un pari sur le résultat. Les sports les plus populaires pour les paris aux niveaux amateur et professionnel comprennent le football associatif, le football américain, le basket-ball, le baseball, le hockey, le cyclisme sur piste, la course automobile, les arts martiaux mixtes et la boxe. La fréquence des paris sportifs varie selon la culture. En plus des événements non sportifs comme les compétitions de télé-réalité et les élections, les paris sportifs sont légaux dans les compétitions non humaines comme les combats de coqs, les courses de lévriers et les courses de chevaux.

Augmentation de la compétition e-sport

Chaque année, de plus en plus de personnes jouent à des jeux vidéo, et de plus en plus d’entre elles entrent dans des mondes virtuels. La popularité des jeux de sport électronique rapporte actuellement plus d’argent que les industries de la musique et du cinéma réunies. Pour beaucoup de gens, le jeu n’est plus seulement un passe-temps. Le secteur des sports électroniques se développe en raison de la pandémie. Des millions de personnes se sont tournées vers les jeux récréatifs pendant la fermeture ; certains se sont même tournés vers le jeu professionnel. Mais la variété des jeux et des genres disponibles est tout aussi impressionnante que le succès des meilleurs titres de sports électroniques.

Occasion

Augmentation de la plate-forme de couverture des sports électroniques en direct

Le secteur des sports électroniques a considérablement augmenté en termes de spectateurs et d’argent. L’audience croissante a été le facteur clé de la croissance des revenus, pas seulement parce que ces téléspectateurs rapportaient de l’argent. Les marques s’engagent dans le marketing des sports électroniques, à la fois directement et indirectement, car elles reconnaissent le potentiel d’atteindre un public important et engagé. L’augmentation des investissements et des revenus dans les sports électroniques a été alimentée en partie par la culture pop du secteur. L’aspect social de la diffusion en direct et du gameplay est l’une des principales raisons pour lesquelles les sports électroniques ont atteint de tels sommets. Les fans peuvent interagir directement avec les joueurs et les équipes via des services de streaming spécifiques aux jeux vidéo tels que Twitch et YouTube Gaming, tandis que les réseaux sociaux plus largement utilisés ont favorisé ces relations. Certaines organisations de sports électroniques, comme FaZe Clan,

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-sports-betting-market

Le rapport sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La définition du marché dans le rapport donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique aide à définir, décrire et prévoir le marché par type, par application et par région. Ce rapport d’étude de marché a été élaboré avec les outils les plus excellents et supérieurs de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché.

Dans ce rapport mondial sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique, tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques sont largement couverts. Le rapport mesure également les moteurs du marché, les contraintes du marché, les défis, les opportunités et les développements clés du marché. Les entreprises peuvent avoir une idée de l’analyse de fond complète de l’industrie ABC qui comprend une évaluation du marché parental. Ce rapport d’activité efficace et perspicace aide les clients à rester en avance sur le temps et la concurrence. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales.

Pour obtenir plus d’informations sur cette recherche, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-sports-betting-market

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 1 Aperçu du marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre deux Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre trois Concurrence mondiale sur le marché des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique par le biais des fabricants

Chapitre quatre Production mondiale, revenus (valeur) via la région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix en utilisant le type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial des paris sportifs au Moyen-Orient et en Afrique par application

Chapitre huit Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

…….SUITE POUR TOC

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-sports-betting-market

Rapports les plus populaires

Le marché des comprimés de dentifrice est susceptible de saisir la valeur par, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-toothpaste-tablets-market

Le marché des emballages de vaccins COVID-19 va augmenter et devrait subir un TCAC par, taille, part, tendances, moteurs, défis, demande et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-covid-19-vaccine-packaging-market

Le marché des ingrédients de yaourt à base de plantes affichera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, principaux moteurs, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-yogurt-ingredients-market

Le marché des jouets pour furets est attendu avec un excellent TCAC par taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ferret-toys-market

Le marché des céréales pour petit déjeuner enrichies devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fortified-breakfast-cereals-market

Le marché des crampons croîtra à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cleats-market

Le marché des vêtements de nuit augmentera par, la taille, la part, les tendances émergentes, les principaux moteurs de croissance, les défis et les perspectives de revenus de l’industrie

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sleepwear-market

Le marché des additifs pour l’eau des aquariums est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fish-tank-water-additives-market

La taille du marché des bijoux en platine est susceptible de connaître une croissance considérable par, part, croissance de l’industrie, perspectives régionales, défis et perspectives de segmentation

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-platinum-jewellery-market

Le marché des produits de beauté et de soins personnels à base de mousse affichera une croissance remarquable du TCAC par, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-foam-based-beauty-and-personal-care-products

Le marché des hamacs connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, moteurs clés, croissance et analyse des opportunités

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hammocks-market

Le marché des extraits de kumquat observera une croissance importante par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kumquat-extracts-market

Le marché des tests alimentaires dans les médias culturels est susceptible d’influencer la valeur par, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-culture-media-food-testing-market

Le marché de l’huile de parfum observera une croissance importante de par, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fragrance-oil-market

Marché des machines à plaquer les chants automatiques à recueillir par, taille, part, tendances, demande future et perspectives de revenus

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automatic-edge-banding-machine-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

«