Le marché des parfums pour hommes témoigne d’une croissance massive par des sociétés importantes: Avon Products Inc, Natura Cosmticos SA, Chanel SA, Coty Inc.

L’étude «Mens Perfumes Market» réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le parfum est un mélange d’huiles essentielles parfumées ou de composés aromatiques, de fixateurs et de solvants, généralement sous forme liquide, utilisé pour donner au corps humain, aux animaux, à la nourriture, aux objets et aux espaces de vie une odeur agréable. Un parfum est un mélange liquide utilisé pour émettre une odeur agréable. Il est formé d’huiles essentielles parfumées issues de plantes et d’épices ou de composés aromatiques synthétiques. Les parfums cosmétiques appliqués sur le corps d’une personne pour émettre une odeur agréable comprennent le parfum, l’eau de Cologne et l’après-rasage.

La liste des entreprises

• Produits Avon Inc.

• Natura Cosmticos SA

• Chanel SA

• Coty Inc.

• LVMH

• L’Oréal Groupe

• Estee Lauder

• Elizabeth Arden, Inc.

• Puig SL.

• Titan

Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs déterminants, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des parfums pour hommes au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2022-2028. Plus important encore, le rapport identifie en outre l’impact qualitatif de divers facteurs de marché sur les segments de marché et les zones géographiques. La recherche segmente le marché en fonction du type de produit, de l’application, de la technologie et de la région. Pour offrir plus de clarté concernant l’industrie, le rapport examine de plus près l’état actuel de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les marchés de niche, le canal de distribution, le commerce, l’offre et la demande et la capacité de production dans différents pays.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

• Basé sur le produit, le marché mondial des parfums pour hommes est segmenté en masse et premium.

• Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des parfums pour hommes est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

Le marché des parfums pour hommes fournit des recherches qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse complète et complète de la concurrence, de l’impact de Covid-19 sur les informations de l’industrie pour le marché des parfums pour hommes. Il s’agit d’un rapport détaillé qui se concentre sur les facteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principales divisions et l’analyse régionale. Il s’agit d’une série d’analyses empiriques basées sur des données passées, des estimations actuelles et futures et des développements prévus du marché des parfums pour hommes. Les recherches sur divers secteurs, y compris les opportunités, le volume, la croissance, la technologie, la demande et la tendance des principaux acteurs, ont été examinées.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

2. Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché des parfums pour hommes au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché des parfums pour hommes ?

4. Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Parfums pour hommes dans différentes régions?

5. Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché des parfums pour hommes?

6. Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Le marché mondial des parfums pour hommes devrait croître en termes de valeur au cours de la période de prévision à un TCAC pour cent. L’étude décrit le scénario de marché du marché des parfums pour hommes dans divers segments en fonction de la répartition géographique, ainsi que de l’analyse du marché pour la situation actuelle du marché et de son potentiel de croissance à l’échelle mondiale au cours de la période de prévision.

