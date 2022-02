Le marché des Parfums Fins Offre une croissance future des affaires 2027 / Givaudan, International Flavours & Fragrances Inc., Firmenich SA., Marie

Parfums Fins est un mélange de produits chimiques qui libère un arôme sucré dans l’air. Le parfum fin est utilisé dans les produits de consommation tels que les parfums en aérosol, les soins du corps, les soins à domicile, les cosmétiques, les savons et les détergents et l’encens, ce qui attire les yeux des clients. Les parfums fins aident à maintenir un environnement ou un environnement agréable. Il existe une grande variété de parfums fins sur le marché sont disponibles via des modes de distribution hors ligne et en ligne.

L’augmentation des innovations produits par les principaux acteurs ou fabricants et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des parfums fins. La pénétration croissante des produits de consommation, en particulier dans les économies en développement, la demande croissante d’arômes et de parfums naturels et l’application croissante de parfums fins dans les salles de bains des ménages sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché des parfums fins. La pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement, et l’évolution du mode de vie des consommateurs créeront également des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices sur le marché des parfums fins à long terme.

Le rapport Fine Fragrances Market présente les entreprises suivantes, notamment : – Givaudan, International Flavours & Fragrances Inc., Firmenich SA., Symrise, Takasago International Corporation., ROBERTET, T.Hasegawa USA Inc, MANE, Amway, The Estée Lauder Companies. , Coty Inc., CHANEL, Shiseido Co., Ltd., Revlon., Parfums Christian Dior, Elizabeth Arden, Inc.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des parfums fins, catégorise la taille du marché mondial des parfums fins (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des parfums fins par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par ingrédient (synthétique et naturel), applications (parfums en spray, soins du corps, soins à domicile, cosmétiques, savons et détergents et encens), canal de distribution (ventes directes, commerce électronique, magasins spécialisés, dépanneurs, grands magasins et autres canaux de distribution ), utilisateur final (hommes, femmes et unisexe)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des parfums d’ambiance 2027

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de parfums fins, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché des parfums fins par régions

5 Parfums fins d’Amérique du Nord par pays

6 Parfums d’Europe par pays

7 Fragrances Fines Asie-Pacifique par pays

8 Parfums fins d’Amérique du Sud par pays

9 Parfums fins au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des parfums fins par type

11 Segment de marché mondial des parfums fins par application

12 Prévisions du marché des parfums fins

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

Aperçu des chapitres analysant en détail le marché mondial des parfums fins:

Le chapitre 1 détaille les informations relatives à l’introduction des parfums fins, à l’étendue du produit, à l’aperçu du marché, aux risques de marché, aux forces motrices du marché, etc.

Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché des parfums fins en termes de ventes, de revenus, etc. pour la période de prévision 2021 à 2027

Le chapitre 3 analyse le paysage de la concurrence parmi les fabricants les plus importants en fonction des ventes, des revenus, de la part de marché, etc. pour la période 2021 à 2027.

Le chapitre 4 définit le marché mondial par régions et leur part de marché, leurs ventes, leurs revenus, etc. pour la période allant jusqu’en 2028.

Les chapitres 5 à 9 analysent les régions Parfums fins avec les pays Parfums fins en fonction de la part de marché, des revenus, des ventes, etc.

Les chapitres 10 et 11 contiennent les connaissances concernant les types et les applications de base de marché, la part de marché des ventes, le taux de croissance, etc. pour la période de prévision 2021 à 2027.

Le chapitre 12 se concentre sur les prévisions de marché pour 2021 à 2027 pour le marché des parfums fins par régions, type et application, ventes et revenus.

Les chapitres 13 à 15 contiennent les détails transitoires associés aux canaux de vente, aux fournisseurs, aux commerçants, aux revendeurs, aux résultats de recherche et aux conclusions, etc. pour le marché des parfums fins.

