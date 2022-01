Le marché des Parfums Fins devrait générer d’énormes Acquisitions | Principaux fournisseurs – Givaudan, International Flavours & Fragrances Inc., Firmenich SA., Symrise, Takasago International Corporation

Le marché des parfums fins devrait connaître une croissance de 3,80% au cours de la période de prévision 2021 à 2028.

L’étude de marché Data Bridge analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des parfums fins. Cette hausse de la valeur marchande des parfums fins peut être attribuée à divers facteurs tels que l’augmentation de la demande de produits de soins personnels et de toilettage, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement, et l’augmentation du revenu personnel disponible.

Le parfum fin est un mélange de produits chimiques qui libère un arôme sucré dans l’air. Le parfum fin est utilisé dans les produits de consommation tels que les parfums en aérosol, les soins du corps, les soins à domicile, les cosmétiques, les savons et les détergents et l’encens, ce qui attire les yeux des clients. Les parfums fins aident à maintenir un environnement ou un environnement agréable. Il existe une grande variété de parfums fins sur le marché sont disponibles via des modes de distribution hors ligne et en ligne.

Le rapport Fine Fragrances Market présente les entreprises suivantes, notamment : – Givaudan, International Flavours & Fragrances Inc., Firmenich SA., Symrise, Takasago International Corporation., ROBERTET, T.Hasegawa USA Inc, MANE, Amway, The Estée Lauder Companies. , Coty Inc., CHANEL, Shiseido Co., Ltd., Revlon., Parfums Christian Dior, Elizabeth Arden, Inc.

Demandez un échantillon de cette recherche premium @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-fine-fragrances-market&DBMR

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des parfums fins, catégorise la taille du marché mondial des parfums fins (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des parfums fins par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par ingrédient (synthétique et naturel), applications (parfums en spray, soins du corps, soins à domicile, cosmétiques, savons et détergents et encens), canal de distribution (ventes directes, commerce électronique, magasins spécialisés, dépanneurs, grands magasins et autres canaux de distribution ), utilisateur final (hommes, femmes et unisexe)

Renseignez-vous pour obtenir une remise sur ce rapport sur le marché des parfums raffinés à l’ adresse : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-fine-fragrances-market&DBMR

Raisons pour lesquelles vous devriez acheter ce rapport