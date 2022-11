Le marché des paraffines chlorées devrait atteindre 3,02 milliards USD d’ici 2029 | Analyse de la part, de la croissance et de la portée

Les paraffines chlorées sont des mélanges complexes de n-paraffines polychlorées synthétisées à partir de fractions de chlore gazeux et de paraffine à 100°C. L’azote est utilisé pour éliminer les résidus de chlore et d’acide chlorhydrique une fois le degré de chloration souhaité atteint .

Le marché mondial des paraffines chlorées était évalué à 2,07 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,02 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,87 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les paraffines chlorées à chaîne moyenne représentent le segment de qualité le plus important sur leurs marchés respectifs car elles sont largement utilisées comme plastifiants dans le domaine de la transformation du caoutchouc synthétique. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation et scénarios de la chaîne climatique.

Les paraffines chlorées sont populaires dans diverses industries en raison de leur retard de flamme. Les retardateurs de flamme sont connus pour jouer un rôle important dans une variété d’applications telles que les textiles, les adhésifs, les élastomères, les plastiques et les adhésifs.

Le rapport d’analyse de marché de classe mondiale Paraffines chlorées présente des fluctuations des valeurs du TCAC, à la hausse ou à la baisse, sur une période de prévision spécifique. Les données collectées pour la génération de ce rapport de l’industrie sont basées sur un module de collecte de données avec une grande taille d’échantillon. Les principaux points saillants de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, les scénarios de marché actuels et les perspectives d’avenir de l’industrie. En outre, l’identification et l’analyse réelles des tendances croissantes des produits, des principaux moteurs, des défis et des opportunités sur le marché ont été réalisées lors de la génération de ce rapport. Transformez des informations complexes sur le marché en versions plus simples à l’aide d’outils et de techniques éprouvés dans le rapport sur les paraffines chlorées , le meilleur de sa catégorie .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Paraffines chlorées

Le paysage concurrentiel du marché Paraffines chlorées fournit des informations détaillées sur les concurrents. Profil de l’entreprise, données financières de l’entreprise, revenus générés, potentiel de marché, investissements en R&D, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacités de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue et étendue des produits, applications incluses. dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par la société sur le marché des paraffines chlorées.

Qui sont les principaux acteurs du marché Paraffines chlorées?

Norman Lee (Royaume-Uni)

INEOS (Royaume-Uni)

Caffaro Industrie (Italie)

Dover Chemical Company (États-Unis)

Cinca Chemicals (Espagne)

Aditya Birla Chemicals (India) Limited (Inde)

LEUNA-Tenside GmbH (Allemagne)

Groupe KLJ (Inde)

Groupe industriel Flow Tech (Inde)

Ajinomoto Fine-Techno Co., Inc. (Japon)

Makwell Plasticizers Pvt Ltd. (Inde)

Fauxt JSC (Russie)

Intermédiaires Panoli India Private Limited. (Inde)

Golden Dyechem (Inde)

Groupe Shiva (Inde)

Gurunak Chemical Industries (Inde)

ARIHANT Solvants et Produits Chimiques. (Inde)

Couverture du marché mondial des paraffines chlorées

Le marché des paraffines chlorées est segmenté en fonction du grade et de l’application. La croissance parmi ces segments aidera à analyser les segments de croissance marginaux de l’industrie et fournira aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

score

Paraffine chlorée à chaîne moyenne

paraffine chlorée à longue chaîne

application

Additifs lubrifiants

additifs plastiques

caoutchouc

Couleur

fluide de travail des métaux

colle

Évaluation géographique du marché des paraffines chlorées:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique) ;

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est) ;

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie…) ;

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des paraffines chlorées. Il constitue la dynamique de l’industrie, les industries individuelles, la portée de croissance globale de la région et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de tous les scénarios et structures possibles sur le marché mondial des paraffines chlorées.

