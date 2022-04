Le marché des papiers spéciaux atteindra 71,24 milliards USD d’ici 2030

La taille du marché mondial des papiers spéciaux est estimée à 36,77 milliards USD contre 41,49 milliards USD en 2021, avec un TCAC de 6,20 % jusqu’en 2030. La croissance du marché est tirée par l’immense croissance du commerce électronique et de la logistique couplée aux avancées technologiques. dans les mécanismes et équipements d’emballage.

Les papiers spéciaux sont idéaux pour une large gamme d’applications allant du papier-monnaie aux filtres à café, en passant par le papier isolant, le papier autocopiant, les papiers de décoration et autres. L’augmentation des applications de produits dans les activités de commerce électronique telles que le stockage, le transport et l’emballage offre une possibilité lucrative de croissance de l’industrie. Outre les articles d’emballage haut de gamme, son application comprend l’impression et la décoration d’invitations.

L’utilisation croissante de papiers d’impression spéciaux, de papier cartonné et de papiers tissu spéciaux, ainsi que les solutions nouvelles et innovantes proposées par les principaux acteurs de l’industrie, stimuleront la croissance du marché des papiers spéciaux. De plus, la consommation massive de biens de consommation soutenue par l’expansion des activités de commerce électronique et de logistique complétera encore la part des revenus du marché jusqu’en 2027.

Perspectives concurrentielles :

Cette section du rapport effectue une enquête approfondie sur le paysage intensément concurrentiel du marché mondial du papier spécial, mettant en évidence les principaux fabricants, les initiatives stratégiques adoptées par eux, les perspectives de croissance existantes, les positions sur le marché et les parts de marché détenues par chaque participant. Le rapport met davantage l’accent sur les stratégies de développement entreprises par ces entreprises, notamment l’innovation de produits, le lancement de nouveaux produits et la mise à niveau technologique. De plus, le rapport étudie les événements commerciaux notables observés dans cette industrie, tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, les accords d’entreprise et les promotions de marque.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport comprennent:

Compagnie internationale de papier

Stora Enso Oyj

Nippon Paper Industries Co., Ltd

Mondi plc

Sappi Limitée

Solutions spécialisées Pixelle

ITC limitée

Société Domtar

Fedrigoni

et Ahlstrom-Munksjö Holding.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base du type de produit, le segment du papier décor a contribué à la plus grande part de marché en 2019 en termes de volume et de chiffre d’affaires et devrait connaître un taux de croissance notable jusqu’en 2027 en raison de sa large gamme d’applications dans les panneaux, les meubles et les revêtements de sol. surfaces. Le segment du papier décor dirigera le marché au cours de la période de prévision

Le segment du papier kraft devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé de 4,4 % au cours de la période d’analyse en raison de la demande croissante de produits d’emballage alimentaire ainsi que de la croissance des infrastructures de vente au détail dans les économies en développement.

Sur la base des matières premières, le segment des charges représente 30,3 % de la part de marché des papiers spéciaux et devrait générer des revenus importants au cours de la période de prévision.

En termes d’application, le segment de l’emballage et de l’étiquetage représentait 25 % du marché en termes de volume et devrait connaître un TCAC notable jusqu’en 2027.

On estime que le segment de l’impression et de l’édition contribue de manière significative à la part de marché des papiers spéciaux en raison de l’utilisation croissante de papiers spéciaux dans les papiers de sécurité, les devises, les timbres-poste et les chèques.

Dans le paysage régional, on estime que l’Europe connaît un TCAC de 2,2 %, contribuant à la génération de revenus maximale d’ici 2027. L’Europe est le plus grand exportateur de papier au monde. La tendance croissante des achats en ligne et l’expansion de l’emballage et de la distribution de produits dans la région stimuleront la croissance de l’industrie.

La région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance de 6 % au cours de la période de prévision. La croissance robuste peut être attribuée à l’industrialisation croissante et à la croissance démographique de la région. L’expansion de l’industrie immobilière dans les pays émergents tels que l’Inde et la Chine alimente la demande de papiers spéciaux en raison de ses applications étendues dans le câblage électrique.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté l’industrie mondiale des papiers spéciaux en fonction du type de produit, du type de matière première, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2019-2030)

Papier d’emballage

Papier d’impression

Décor

Libérer la doublure

kraft

Thermique

Autocopiant

Autres

Perspectives du type de matières premières (Revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2019-2030)

Charges

Classeurs

Pulpe

Revêtements

Additifs

Autres

Perspectives d’application (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes ; 2019-2030)

Construction

Impression

Industriel

Emballage

Étiquetage

Médical

Autres

Perspectives régionales

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur les papiers spéciaux:

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des papiers spéciaux

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs du marché, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale complète du marché mondial des papiers spéciaux

