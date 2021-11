Le marché des pansements biodégradables va croître au-delà des probabilités de médiocrité

Selon la dernière analyse de l’industrie de Persistence Market Research, le marché mondial des pansements biodégradables devrait connaître une forte croissance, passant de 190,7 millions de dollars américains en 2020 à environ 285,8 millions de dollars américains d’ici 2031. Cela reflète un TCAC d’environ 3,8 % sur la période de prévision (2021 -2031).

Les pansements biodégradables sont des solutions prometteuses qui améliorent la cicatrisation, l’hémostase et le confort des muqueuses, tout en réduisant le risque d’infection microbienne. La demande de pansements biodégradables sera stimulée par une augmentation des interventions chirurgicales, une augmentation des maladies chroniques et une augmentation de la population gériatrique.

Les lancements et approbations de nouveaux produits sont devenus une stratégie de croissance clé adoptée par les principaux acteurs du marché. Les acquisitions sont la deuxième stratégie clé adoptée par les acteurs du marché. L’adoption de ces stratégies a aidé les entreprises à étendre leur présence régionale ainsi que leurs offres de produits.

Le 7 juillet 2021, Baxter International Inc. a annoncé que sa filiale Baxter Healthcare Corporation avait finalisé l’acquisition de certains actifs liés au système hémostatique de polysaccharide PerClot auprès de CryoLife, Inc., pour un montant maximal de 60,8 millions de dollars US, dont 25 millions de dollars US payés à l’avant.

Hangzhou SingClean Medical Product Co. Ltd. a augmenté ses effectifs de plus de 400 personnes en 2021 en élargissant ses activités dans les domaines des kits de test de diagnostic in vitro et des cosmétiques naturels.

Points clés de l’étude de marché

Par produit, la mousse d’alcool polyvinylique (PVA) détient la part de marché la plus élevée de 36,4 % en 2021.

En termes d’utilisateur final, les hôpitaux représentent 53,9 % des parts de marché, en raison du nombre croissant de chirurgies et d’options de traitement avancées disponibles.

Par région, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de 36,5% en 2021 en raison des dépenses élevées en activités de recherche et développement, de l’incidence croissante des maladies chroniques et du nombre croissant de chirurgies. De plus, la présence d’acteurs de premier plan contribue à la croissance du marché en Amérique du Nord.

« La prévalence croissante des complications postopératoires et les dépenses élevées en recherche et développement dans le secteur pharmaceutique devraient stimuler la demande de pansements biodégradables », déclare un analyste de Persistence Market Research.

Concurrence sur le marché

Certains des principaux fabricants de pansements biodégradables se concentrent sur les approbations de produits, les acquisitions, les fusions, les collaborations et les partenariats pour une expansion mondiale.

En avril 2021, Foryou Medical a reçu l’autorisation 510(k) pour son pansement nasal Suntouch PVA – No.K201013. Cela a renforcé la gamme de produits de pansements antibactériens de la société.

Le 4 janvier 2021, Axio Biosolutions est devenu le plus grand producteur d’éponges médicales de chitosane utilisées pour le traitement des plaies.

BenQ a acquis Sigma Medical Supplies en 2018 pour se développer sur le marché médical. Sigma Medical Supplies propose des fournitures et accessoires liés à la stérilisation.

En décembre 2017, Stryker a acquis Entellus Medical Inc. pour environ 662 millions de dollars US dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces pour 24 $ US/action. Entellus était un leader des produits ORL et a aidé les médecins et les professionnels de la santé à effectuer efficacement les procédures ORL.

Que couvre le rapport ?

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché des pansements biodégradables dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2016-2020 et des projections pour 2021-2031.

L’étude de recherche est basée sur le produit (mousse d’alcool polyvinylique (PVA), acide hyaluronique, carboxyméthylcellulose, colle de fibrine, hémisphère polysaccharidique microporeux, chitosan), l’utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires) et sept grandes régions du monde .

