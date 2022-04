Le marché des panneaux solaires flottants est en plein essor à travers le monde | Explore le dernier rapport : Sulzer Ltd., KYOCERA Corporation, Trina Solar, Yellow Tropus Pvt. Ltd., Wuxi Suntech Power Co., Ltd., Solaris Green Energy, NOVATON

La taille du marché des panneaux solaires flottants devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 9,00% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des panneaux solaires flottants fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période. la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les panneaux solaires flottants consistent généralement en des panneaux installés sur des plans d’eau tels que l’océan, les lacs, les étangs d’irrigation, les canaux et les réservoirs. Ces panneaux sont installés sur des plans d’eau qui permettent de maintenir la température des panneaux de silicium en gardant l’efficacité. Ces systèmes présentent divers avantages par rapport aux systèmes de production d’énergie traditionnels, tels qu’une production d’électricité sécurisée et silencieuse.

Le marché des panneaux solaires flottantsLa demande augmente en raison de l’évolution de l’inclinaison des personnes vers la production d’électricité à partir de sources renouvelables telles que l’éolien et le solaire. Les investissements élevés dans les énergies renouvelables, l’augmentation de la demande d’énergie et l’augmentation des initiatives gouvernementales pour promouvoir l’énergie solaire ont également un impact important sur la croissance des panneaux solaires flottants au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La nature rentable ainsi que les réductions de les prix de la technologie devraient également faire prospérer la demande du marché des panneaux solaires flottants pour les raisons mentionnées ci-dessus et devraient également augmenter considérablement au cours de la période de prévision. En outre, le coût élevé d’acquisition des terrains et le facteur d’utilisation élevé des capacités devraient également stimuler la croissance du marché des panneaux solaires flottants au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des panneaux solaires flottants sont Sulzer Ltd., KYOCERA Corporation, Trina Solar, Yellow Tropus Pvt. Ltd., Wuxi Suntech Power Co., Ltd., Solaris Green Energy, NOVATON, Pristine Sun Corp, Ciel & Terre International, LONGi Solar, Solaris Synergy, Sunengy, Vikram Solar Limited, JA SOLAR Technology Co., Ltd., Groupe Hanwha , Talesun, Suniboat, AKUO ENERGY, NRG Island, SUNGROW, Adtech Systems et SHARP CORPORATION parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le paysage concurrentiel du marché des panneaux solaires flottants fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des panneaux solaires flottants.

Le marché des panneaux solaires flottants est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, capacité, connectivité, emplacement et technologie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des panneaux solaires flottants sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique est en tête du marché des panneaux solaires flottants en raison du soutien gouvernemental croissant, de l’augmentation constante du coût de l’énergie et de la sensibilisation croissante aux avantages liés à l’utilisation de l’énergie solaire dans cette région. L’Europe devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des diverses politiques telles que les exigences de quotas, les incitations à la production et les systèmes commerciaux dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des panneaux solaires flottants fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Panneaux solaires flottants?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial Panneaux solaires flottants?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché mondial Panneaux solaires flottants?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Panneaux solaires flottants?

Facteurs tendanciels influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA .

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché mondial Panneaux solaires flottants ?

