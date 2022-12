Le marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique atteindra 77 677,64 millions USD d’ici 2029

Le rapport sur le marché Asie-Pacifique des panneaux à base de bois contient des données vitales qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalue les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l’industrie à l’avenir, et comment localiser mieux une marque particulière. adopter pour prospérer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport Asia-Pacific Wood-Based Essential Panel contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec avec le rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

Taille et analyse du marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique

Le panneau à base de bois est largement utilisé pour les applications de toiture, de bardage, de toiture , de revêtement de sol et de mobilier en raison de sa résistance et de sa durabilité. La demande croissante de produits à base de bois des industries d’utilisation finale accélère la croissance du marché dans le monde entier. L’adaptation de ces technologies à l’industrie des panneaux à base de bois a été stimulée par la nécessité d’améliorer simultanément la qualité des produits et de réduire les coûts de fabrication ou, plutôt, d’assurer la compétitivité des producteurs de panneaux à base de bois. Par conséquent, la demande croissante de panneaux à base de bois devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des panneaux à base de bois devrait atteindre une valeur de 77 677,64 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. « Flooring » représente le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation des panneaux à base de bois. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars segments couverts Par produit (contreplaqué, panneaux de fibres de bois, panneaux de copeaux orientés, panneaux de particules liées au ciment, panneaux de bois, panneaux de poutres en T, panneaux de peau résistants aux contraintes et autres), épaisseur (9 mm, 10 mm, 18 mm, 20 mm, 40 mm, 50 mm et autres ), canal de distribution (B2B, OEM, magasins spécialisés, commerce électronique et autres), application (porte extérieure, garniture de fenêtre, mur de plafond, rebord, sol et autres), utilisateur final (bâtiment résidentiel, bâtiment commercial, hôtels, Vila, hôpitaux, écoles, centres commerciaux et autres). Pays couverts Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie, Hong Kong, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande, Taïwan et le reste de l’Asie-Pacifique. Acteurs du marché couverts West Fraser, Dongwha Group, DARE panel group co., ltd., Canfor, Evergreen Fibreboard Berhad, Mieco Chipboard Berhad, Green River Holding Co., Ltd. et Kastamonu Entegre, entre autres.

Définition du marché

Le panneau à base de bois est un terme commun pour une variété de produits de panneaux différents, qui ont une bonne variété de propriétés techniques. Alors que certains types de panneaux sont relativement nouveaux sur le marché, d’autres ont été développés et introduits avec succès il y a plus de cent ans. Cependant, les types de panneaux ont une longue histoire d’optimisation continue qui est encore loin d’être pleinement développée, et ils peuvent toujours avoir la possibilité de s’améliorer. Les développements technologiques, d’une part, les nouvelles exigences du marché et de la réglementation, ainsi qu’une situation des matières premières en constante évolution, entraînent des améliorations continues des panneaux à base de bois et de leurs procédés de fabrication.

Dynamique du marché du marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Moteurs/opportunités face au marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique

Augmentation des dépenses de consommation pour les panneaux à base de bois dans les rénovations domiciliaires et les meubles

L’industrie des panneaux de bois comprend les feuilles de contreplaqué, les panneaux de bois d’ingénierie, les MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), les panneaux de meubles, les panneaux de particules et les produits de surface décoratifs tels que les stratifiés. Une augmentation des dépenses de consommation en panneaux à base de bois pour la rénovation domiciliaire et l’ameublement devrait stimuler la demande de panneaux à base de bois dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. L’amélioration et l’augmentation des activités de rénovation des bâtiments avec l’adoption de panneaux à base de bois pour augmenter l’esthétique est un autre facteur de croissance du marché. De plus, l’augmentation de la construction de bâtiments publics, de grands hôtels et de centres de villégiature avec des boiseries décoratives a entraîné la croissance du marché.

Procédures équilibrées d’importation et d’exportation de panneaux de bois entre les pays

Le commerce mondial des produits du bois est fortement régionalisé, avec l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Ces dernières années, le commerce mondial des produits du bois a beaucoup changé avec l’augmentation de la demande de panneaux de bois et l’essor des marchés émergents pour les panneaux de bois. Ces dernières années, l’augmentation de la production et du commerce des produits de panneaux à base de bois, tels que le contreplaqué, les panneaux de particules, les panneaux de fibres, les panneaux de particules orientées et les panneaux de bois, s’est accélérée en raison de la demande croissante du marché du logement et de la croissance démographique mondiale.

Faible coût du produit associé aux propriétés supérieures des panneaux de bois, notamment la résistance et la durabilité.

Les panneaux à base de bois sont des produits spécialisés qui offrent des performances avancées, des performances à long terme et une plus grande durabilité, moins coûteux à produire et à utiliser. Les panneaux à base de bois offrent une incroyable variété de possibilités tant en termes d’applications structurelles qu’esthétiques. En raison de son prix abordable, de ses performances supérieures et de sa flexibilité dans la conception, la construction et la rénovation, l’utilisation de panneaux à base de bois est en augmentation dans la construction résidentielle. La construction à ossature de bois s’est considérablement améliorée avec une construction plus rapide, une meilleure utilisation des fibres, moins de déchets et un meilleur contrôle de la qualité.

Augmentation des investissements et des initiatives en faveur des activités de construction à usage commercial et résidentiel

L’industrie de la construction est devenue un secteur manufacturier robuste et efficace à l’échelle mondiale. Dans tous les pays, la croissance de la demande de projets de construction et immobiliers est tirée par des mégatendances macroéconomiques perturbatrices telles que l’urbanisation accrue, l’expansion du commerce, les tendances démographiques telles que l’augmentation des niveaux de revenu et de la technologie, et les environnements durables. Avec cela, plusieurs projets ont été lancés pour créer des communautés durables socialement inclusives, puisque la croissance économique de tout pays dépend principalement du développement de ses infrastructures.

Ce rapport complet fournit :

Améliorer les décisions stratégiques

Recherche, présentation et accompagnement du business plan.

Présenter les opportunités des marchés émergents pour attirer l’attention

Meilleure connaissance de l’industrie.

Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché.

Développer une stratégie de croissance intelligente.

Construire des connaissances techniques

Description des tendances d’utilisation

Améliorer l’analyse des concurrents

En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer.

En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Méthodologie de recherche: marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. De même, cela implique l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse de l’analyse, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, soumettez une demande pour parler avec nos experts de l’industrie.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques de l’industrie.

Chapitre 2 : Analyse de la chaîne de l’industrie des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3 : Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de panneau à base de bois Asie-Pacifique.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application du panneau à base de bois Asie-Pacifique

Chapitre 5 : Volume de production, prix, marge brute et chiffre d’affaires ($) de Panneau à base de bois Asie-Pacifique par régions.

Chapitre 6 : Production, consommation, exportation et importation de panneaux à base de bois en Asie-Pacifique par régions.

Chapitre 7: État du marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, présentation des produits, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs de Panneau à base de bois d’Asie-Pacifique

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique par régions.

Chapitre 11 : Caractéristiques de l’industrie des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique, principaux moteurs, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Conclusion du rapport complet sur le marché des panneaux à base de bois en Asie-Pacifique.

