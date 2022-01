Le marché des Palettes en Papier Présente des Opportunités et des défis avec le Profilage des Acteurs clés- DS Smith, Smurfit Kappa Group, YOJ pack-kraft, DNA Packaging Systems, Eltete Malaysia Sdn Bhd, Green Label Packaging

Le marché des palettes en papier atteindra une valorisation estimée à 888,74 millions USD d’ici 2027 contre 596,97 millions USD en 2019, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 5,10% pour la période de prévision de 2020 à 2027.

La nécessité croissante de solutions de transport sûres et efficaces constituera un facteur moteur de la croissance du marché des palettes en papier au cours de la période susmentionnée.

La palette en papier est écologique et une toute nouvelle palette, qui est également une alternative créative et inventive à la palette en bois et en plastique. Ils sont principalement utilisés dans les industries de l’électronique et de l’électricité, des pesticides et des produits chimiques organiques et sont également légers et coûtent moins cher que les autres palettes.

Le rapport sur le marché des palettes en papier présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – DS Smith, Smurfit Kappa Group, YOJ pack-kraft, DNA Packaging Systems, Eltete Malaysia Sdn Bhd, Green Label Packaging, Sonoco., Honey Shield Emballeurs, AXIS VERSATILE SDN. BHD, ebul Packaging Pty Ltd, LONGYOUXIAN JINlONG PAPER CO., LTD., Kaily Packaging Pte Ltd, Tri Wall Pak. Pvt. Ltd et FORLIT, AS

Le rapport analyse certains des défis auxquels l’industrie des matériaux et de l’emballage peut être confrontée au cours de la croissance. Ce rapport traite également des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu’elles auront sur le marché et de la manière dont elles peuvent être utilisées. En outre, le rapport d’étude de marché sur les palettes en papier fournit également une enquête attentive sur l’état actuel du marché qui couvre plusieurs dynamiques de marché

Par utilisation finale (expédition, industrie médicale, industrie alimentaire et des boissons, industrie des soins personnels, expédition et logistique et autres), type de matériau (palettes en papier ondulé, palettes en papier carton et palette en papier kraft), type de palette (palette stricte, palette en blocs , palette affleurante et palette de base de périmètre), options de glissière (option de glissière à 2 voies et option de glissière à 4 voies)

