Le marché des pailles en papier recyclé devrait atteindre un TCAC de 26,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La région Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé, en raison de l'essor des industries manufacturières, de la croissance des cratères de consommation pour les produits emballés, de la croissance et de l'expansion de divers segments d'utilisateurs finaux, de l'industrialisation rapide et des restrictions gouvernementales croissantes sur l'utilisation des plastiques. Accroître la notoriété des produits dans différents pays et régions et augmenter le revenu personnel disponible.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des pailles en papier recyclé prévoit un TCAC de 26,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Intérêt croissant pour l’innovation des produits d’emballage et les avancées technologiques des fabricants, croissance et expansion de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine Augmentation de la demande de solutions d’emballage innovantes en cours de développement Sensibilisation accrue aux avantages des méthodes de fabrication avancées et innovantes Augmentation de l’utilisation et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des pailles en papier recyclé. Par conséquent, la valeur marchande restera élevée à 2 059,03 millions USD d’ici 2029.

D’après le nom lui-même, il est clair que des pailles en papier recyclé sont utilisées pour aspirer le liquide. Le processus de fabrication des pailles en papier est différent de celui des pailles en plastique. Lors de la fabrication, des piles de papier sont fixées à l’aide d’adhésifs à base d’eau ou de colles thermofusibles. Le papier est généralement recyclé à partir de la nature et est un matériau respectueux de l’environnement. Les pailles en papier recyclables sont disponibles dans une variété de formes et de conceptions avec une distribution en ligne et hors ligne.

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation sont à l’origine de la croissance de la valeur marchande des pailles en papier recyclé. L’innovation accrue des produits dans l’industrie manufacturière en termes de réglementations gouvernementales strictes sur les applications du plastique et la prise de conscience croissante de l’impact nocif des plastiques sur l’environnement et le développement croissant de solutions d’emballage flexibles stimuleront la croissance. papier recyclé. Valeur marchande de la paille.



Portée du marché mondial des pailles en papier recyclé et taille du marché

Le marché mondial des pailles en papier recyclé est segmenté en fonction du produit, de la longueur, du diamètre et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des pailles en papier recyclé est segmenté en imprimés et non imprimés.

Sur la base de la longueur, le marché des pailles en papier recyclé est segmenté en <5,75 pouces, 5,75-7,75 pouces, 7,75-8,5 pouces, 8,5-10,5 pouces et> 10,5 pouces.

En fonction du diamètre, le marché des pailles en papier recyclé est segmenté en <0,15 pouce, 0,15 à 0,196 pouce, 0,196 à 0,25 pouce, 0,25 à 0,4 pouce et> 0,4 ​​pouce.

Analyse au niveau du pays du marché Pailles en papier recyclé

Il analyse le marché mondial des pailles en papier recyclé et fournit des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, produit, longueur, diamètre et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Pailles en papier recyclé sont les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, République de Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Afrique du Moyen-Orient (MEA), partie de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des pailles en papier

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pailles en papier recyclé :

Hoffmaster Group, Inc., Transcend Packaging, Footprint., Huhtamäki Oyj, BYGREEN, ROYAL PAPER INDUSTRIES, Canada Brown Eco Products Ltd, Charta Global, SOTON DAILY NECESSITIES CO., LTD.YW, Focus Technology Co., Ltd., YuTong Eco -Technology (SuQian) Co., Ltd, ALECO INDUSTRIAL CO., LTD., Vegware, Shakarganj Food Products Limited., Aardvark Straws., Hello Straw, TIPI STRAWS, Strawland Agency, Sensil International LLC, BIOPAK 및 Wilbistraw 등.

