Le marché des paiements B2B affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des paiements B2B est de 950,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 127,9 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision. La numérisation et l’automatisation rapides du système de paiement B2B ont accéléré sa demande parmi les propriétaires d’entreprise en matière de mise en réseau et de connexion avec divers fournisseurs, grossistes et détaillants dans le monde. De plus, la croissance du commerce mondial et l’augmentation des transactions transfrontalières impliquent plusieurs fournisseurs, grossistes, détaillants et entreprises qui agissent comme les principaux moteurs du marché mondial. Cependant, une augmentation de la fraude dans les paiements des entreprises et la fermeture de plusieurs entreprises en raison de l’épidémie de COVID-19 devraient freiner la croissance du marché. Au contraire, les progrès de la transparence dans les paiements B2B et une augmentation du partenariat entre les acteurs du paiement B2B et les géants de la FinTech devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Le paiement B2B s’est considérablement développé sur le marché grâce aux avancées technologiques qui offrent des transactions commerciales sécurisées et fiables. Les propriétaires d’entreprise se tournent vers un système de paiement B2B basé sur la technologie plutôt que d’utiliser le mode de paiement traditionnel. De plus, l’automatisation du système de paiement a accéléré sa demande parmi les propriétaires d’entreprise, la mise en réseau et la connexion avec divers fournisseurs, grossistes et détaillants dans le monde. La chambre de compensation automatisée (ACH) est une forme de paiement B2B plus rapide et plus efficace que les méthodes traditionnelles. Ce type de transaction se déplace électroniquement d’une entité à une autre à l’aide d’un numéro d’acheminement et de comptes bancaires. Par conséquent, les progrès technologiques dans le paiement B2B propulsent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des paiements B2B

Le paiement interentreprises (B2B) facilite les transactions plus sûres pour les commerçants qui nécessitent des transactions routinières et périodiques et fournit diverses fonctions aux utilisateurs finaux, telles que les comptes clients, les comptes fournisseurs, la paie et les départements d’acquisition.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des paiements B2B

La mise en œuvre du confinement dans plusieurs secteurs a été mise en place avec une pandémie de COVID-19 sans précédent ; les entreprises ont également dû subir de nombreux changements dans leurs opérations. De nombreuses entreprises ont subi des pertes et des interruptions dues aux restrictions imposées par le gouvernement concernant la circulation des marchandises, le transport, les interdictions d’importation et d’exportation, les restrictions de voyage, les annulations d’événements, etc. En raison de ces irrégularités dans les opérations commerciales, le paiement B2B a été impacté compte tenu de la faible demande de biens et services, des chaînes d’approvisionnement irrégulières, des fermetures d’entreprises, etc. En outre, les paiements B2B ont diminué en raison du nombre limité de transactions entre entreprises, compte tenu des restrictions imposées. par le gouvernement, ce qui a entraîné une baisse des paiements B2B.

Par conséquent, le marché du paiement B2B a été modérément impacté en raison de la crise sanitaire mondiale ; cependant, des entreprises telles que la santé et d’autres ont largement contribué à l’augmentation des paiements B2B, ce qui a finalement eu un impact positif sur le marché des paiements B2B.

Dynamique du marché mondial des paiements B2B

Moteurs : Augmentation du commerce transfrontalier

La demande de paiements B2B continue d’augmenter alors que les entreprises s’engagent de plus en plus dans les échanges internationaux et étendent leurs activités commerciales existantes. De plus, la transaction transfrontalière implique plusieurs fournisseurs, grossistes, détaillants et entreprises qui ont besoin de paiements B2B pour traiter entre eux, augmentant ainsi les paiements B2B. De plus, plusieurs plates-formes de commerce électronique connectent les acheteurs aux vendeurs du monde entier. De nombreuses grandes plateformes telles qu’Amazon, Alibaba et d’autres agissent en tant qu’intermédiaires, collectant les paiements des acheteurs et transférant le montant aux vendeurs de différents pays, facilitant ainsi les paiements B2B. Par conséquent, il y a une augmentation du partenariat entre les grandes technologies et les fournisseurs de paiement B2B, facilitant ainsi les échanges transfrontaliers. Par exemple, Visa a lancé une nouvelle solution appelée Visa B2B Connect en 2019, une plateforme sans carte basée sur la technologie des registres distribués, pour faciliter les paiements B2B transfrontaliers. Par conséquent, une augmentation des échanges transfrontaliers est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché des paiements B2B.

Contraintes : Fraude dans le paiement des entreprises

Une augmentation des activités frauduleuses dans le paiement des entreprises entraîne une diminution du paiement B2B, car les entreprises cessent d’offrir des biens et des services après avoir rencontré une telle fraude dans le paiement. Les fraudes, y compris le non-paiement des factures, la fraude par carte de crédit, l’absence de carte de crédit et les fraudes au point de vente, sont des méthodes courantes utilisées par les propriétaires d’entreprises frauduleuses pour éviter d’effectuer des paiements après avoir acquis les biens et services auprès des fournisseurs. Par conséquent, les fournisseurs ne fournissent des biens et des services qu’à quelques entreprises dignes de confiance et évitent de faire affaire avec des propriétaires d’entreprises frauduleuses, réduisant ainsi les paiements B2B de différentes entreprises en raison de la peur de la fraude. De plus, les propriétaires d’entreprise hésitent à exécuter des paiements B2B compte tenu des activités frauduleuses.

Segmentation du marché mondial des paiements B2B

L’étude classe le marché des paiements B2B en fonction du type de paiement, de la taille de l’entreprise, du mode de paiement et du secteur vertical aux niveaux régional et mondial .

Par type de paiement Outlook ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Paiements nationaux

Paiements transfrontaliers

Par taille d’entreprise Outlook ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

Moyennes Entreprises

Petites entreprises

Par perspectives de mode de paiement ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Traditionnel

Numérique

Par perspectives verticales de l’industrie ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Fabrication

Informatique & Télécom

Métaux et exploitation minière

Énergie et services publics

BFSI

Les autres

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des paiements nationaux représente la plus grande part de marché, par type de paiement

Sur la base du type de paiement, le marché des paiements B2B est segmenté en paiements nationaux et paiements transfrontaliers. En 2021, le segment des paiements nationaux représentait la plus grande part de marché de 75,1 % sur le marché mondial des paiements B2B . La technologie de paiement B2B offre plusieurs avantages, tels que la réduction des frais de transaction de paiement et l’amélioration des ventes de l’organisation aux propriétaires d’entreprises nationales, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’adoption de la technologie de paiement anticipé en espèces, telle que les cartes de crédit pour l’achat de produits auprès d’entreprises nationales, propulse la croissance du marché dans ce segment.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des paiements B2B a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 11,7 % sur le marché mondial des paiements B2B au cours de la période de prévision . Les pays étudiés sur le marché des paiements B2B en Asie-Pacifique comprennent la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. Une augmentation du volume de paiement entre les entreprises, une augmentation de l’adoption des systèmes de paiement numériques parmi les petites et moyennes entreprises et la disponibilité d’un grand nombre de banques d’acceptation de paiement pour les commerçants favorisent la croissance de la région Asie-Pacifique.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Le marché nord-américain des paiements B2B est analysé aux États-Unis et au Canada. Une augmentation de l’adoption de comptes de cartes virtuels parmi les entreprises de lignes commerciales aux États-Unis est considérée comme un facteur important pour stimuler la croissance du marché des paiements B2B dans cette région. L’utilisation accrue de la technologie de paiement numérique dans plusieurs secteurs tels que la fabrication, la vente au détail et la santé favorise la croissance du marché dans cette région.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des paiements B2B

Les principaux acteurs du marché tels que Bank of America Corporation, Mastercard, Visa Inc. et Stripe détiennent la majorité des parts de marché. Cependant, d’autres acteurs du marché proposent également de nouvelles stratégies et s’associent, collaborent et développent leurs activités, ce qui devrait en outre stimuler la croissance du marché à l’avenir.

Sur le marché mondial des paiements B2B, les principaux acteurs sont :