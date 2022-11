Le marché des oxymètres de pouls devrait atteindre 3,94 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des oxymètres de pouls devrait croître à un TCAC de 7,9 % sur la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 3,94 milliards USD d’ici 2029. L’oxymètre de pouls est un gadget médical qui mesure la quantité d’oxygène . dans le sang d’un patient. Il s’agit d’un petit appareil semblable à un clip qui est connecté de manière externe au doigt, à l’orteil ou au lobe de l’oreille d’un individu pour détecter le moment et les quantités de privation d’oxygène. Il est souvent utilisé dans les services hospitaliers pour mesurer le pouls pendant les interventions chirurgicales, les urgences, les traitements et la convalescence. L’appareil utilise une source de lumière froide pour estimer le pourcentage d’ oxygène dans les globules rouges en transmettant la lumière à travers le point de contact et en analysant la quantité de lumière qui peut passer pour atteindre l’autre extrémité.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oxymètres de pouls sont Medtronic, BD, General Electric Company, Koninklijke Philips NV, Masimo, Nonin, Smiths Medical, Welch Allyn, Spacelabs Healthcare, EDAN Instruments, Inc., Meditech Equipment Co., Ltd. . , NIHON KOHDEN CORPORATION., VYAIRE, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Edan Instruments, Inc., Korrida Medical Systems, Honeywell International Inc., Beurer GmbH et Tenko Medical System Corp., entre autres.

Ce rapport sur le marché des oxymètres de pouls fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, dominance des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de l’oxymètre de pouls, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des oxymètres de pouls et taille du marché

Le marché des oxymètres de pouls est segmenté en fonction du type, du type de capteur, du type de patient et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Selon le type, les oxymètres de pouls sont segmentés en doigt, poignet, table, lobe d’oreille, paume/pied, nez et autres.

Le segment des types de capteurs du marché des oxymètres de pouls est segmenté en réutilisable et jetable.

Le segment de type de patient du marché des oxymètres de pouls est segmenté en néonatal, pédiatrique et adulte.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des oxymètres de pouls est segmenté en hôpitaux et autres établissements de santé, centres de diagnostic et soins à domicile.

Analyse au niveau national du marché Oxymètre de pouls

Le marché des oxymètres de pouls est segmenté en fonction du type, du type de capteur, du type de patient et des utilisateurs finaux. Les pays couverts par le rapport de marché Oxymètre de pouls sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. et l’Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu l’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de «l’Amérique du Sud».

L’Amérique du Nord domine le marché des oxymètres de pouls en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et à la demande croissante de produits technologiquement avancés dans cette région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité des patients pendant l’anesthésie et la chirurgie dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché de Oxymètre de pouls fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales.

