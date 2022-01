Le Marché Des Outils D’Intelligence Open Source (OSINT) A Atteint Un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 22% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés Alfresco Software Inc., Digital Clues, Expert Systems S.p.A, Google LLC, Maltego Technologies GmbH

Le renseignement open Source (OSINT) est une méthodologie de collecte de données qui est accessible au public, analysée et diffusée à temps à un public approprié, et répond à un besoin spécifique en matière de renseignement. Le mot open fait référence à overt, ce qui signifie sources publiquement disponibles. OSINT est principalement utilisé dans les fonctions d’application de la loi, d’informatique décisionnelle et de sécurité nationale.

Le marché mondial des Outils de Renseignement Open Source (OSINT) est évalué à 6297,8 Millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 26671,6 millions de dollars d’ici 2027 avec un TCAC de +22% sur la période de prévision.

L’objectif principal de l’outil de renseignement open source est de réorganiser, de nettoyer et d’améliorer les données brutes disponibles dans le format souhaité pour permettre une prise de décision éclairée et améliorée en moins de temps. La technologie de renseignement open source a modifié le processus, modifiant les tentatives fastidieuses et fastidieuses de maîtriser diverses sources de données.

Acteurs Clés

Logiciel Alfresco Inc., Digital Clues, Expert Systems S.p.A, Google LLC, Maltego Technologies GmbH, OffSec Service Limited, Octogence Technologies Pvt. Ltd., Les technologies Palantir Inc., Recorded Future, Inc., Groupe Thales et autres.

Il existe plusieurs types d’organisations de sécurité qui investiraient dans des outils de renseignement open source pour accroître leurs capacités de surveillance et de recherche, dans le web ouvert, le web profond et le Darknet. Instagram Facebook, Twitter, LinkedIn et d’autres services locaux détiennent des données personnelles détaillées de milliards de personnes et jettent les bases de la surveillance des médias sociaux.

Les sources de l’OSINT ont six catégories différentes de flux d’information qui sont les médias, Internet, les données gouvernementales publiques, les publications professionnelles et universitaires, les données commerciales et la littérature grise.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Sécurité:

Intelligence Humaine

Intelligence de Contenu

Analyse du Web Sombre

Analyse de Liens / Réseaux

Analyse des Données

Intelligence Artificielle

Sécurité du Big Data

Par Technologie:

Intelligence Humaine

Intelligence de Contenu

Analyse du Web Sombre

Analyse de Liens / Réseaux

Analyse des Données

Intelligence Artificielle

Sécurité du Big Data

Par Application:

Militaire et Défense

Secteur Privé

Secteur Public

Sécurité Nationale

Autres

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

Comprendre la structure du marché des outils d’Intelligence Open Source (OSINT) en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux d’outils d’intelligence Open Source (OSINT), pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

Analyser les outils d’Intelligence Open Source (OSINT) par rapport aux tendances de croissance individuelles, aux perspectives d’avenir et à leur contribution à l’ensemble du marché.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

Projeter la consommation de sous-marchés d’outils de Renseignement Open Source (OSINT), par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC Détaillé du Rapport d’Étude de Marché des Outils d’Intelligence Open Source (OSINT) Mondiaux-

– Introduction au Marché des outils d’Intelligence Open Source (OSINT) et Aperçu du Marché

– Marché des outils d’Intelligence Open Source (OSINT), par Application

– Outils d’Intelligence Open Source (OSINT) Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché

– Marché des outils d’Intelligence Open Source (OSINT), par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché des Outils d’Intelligence Open Source (OSINT) et Analyse SWOT par Régions

– Région Majeure du Marché des Outils d’Intelligence Open Source (OSINT)

i) Ventes sur le Marché Mondial des Outils d’Intelligence Open Source (OSINT)

ii) Revenus et parts de marché des outils d’Intelligence Open Source (OSINT) Mondiaux

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

