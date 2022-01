Le Marché Des Outils D’Apprentissage Mobiles A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant +36% Avec Des Acteurs Clés Renommés ISpring Solutions, Epignosis, Litmos, UQualio, Adobe, Litmos, Saba Software, Absorb

Une forme d’enseignement à distance, les apprenants m utilisent la technologie éducative des appareils mobiles au moment opportun. Les technologies de M-learning comprennent les ordinateurs de poche, les lecteurs MP3, les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les tablettes. Le M-learning se concentre sur la mobilité de l’apprenant, interagissant avec les technologies portables. L’apprentissage mobile est défini comme un moyen d’accéder au contenu d’apprentissage à partir de n’importe quel appareil mobile. Les plateformes d’apprentissage social peuvent également être prêtes pour les mobiles, permettant aux apprenants de contacter des experts en la matière et des collègues lorsqu’ils ont besoin de soutien.

Le marché mondial de l’apprentissage mobile était évalué à 27,32 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 280,08 milliards de dollars d’ici 2027, avec une croissance de +36 % de 2022 à 2027.

L’apprentissage mobile, également appelé M-learning ou Apprentissage, est tout type de contenu développé ou consommé sur des appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, et comprenant tout, des podcasts aux cours complets d’apprentissage en ligne. Un système de gestion de l’apprentissage est une plate-forme logicielle ou SaaS qui prend en charge l’administration, l’automatisation et la prestation de cours éducatifs, de programmes de formation ou de programmes d’apprentissage et de développement.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=49666

les principaux acteurs de ce marché sont:

* Solutions ISpring

* Épignose

* Litmos

* UQualio

• Adobe

* Litmos

* Logiciel Saba

• Absorber

* Technologies Mindflash

* Solutions d’Apprentissage Infinity

* Docébo

* Pierre angulaire à la demande

* Coorpacadémie

* SkyPrep

* Loulou

* Systèmes EduBrite

* Traineaze

* Apprentissage Elogique

* Accord LMS

* Apprendre

* Bizbibliothèque

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=49666

Le coronavirus en cours (COVID-19) augmenterait considérablement le besoin de solutions d’apprentissage mobile. L’industrie des outils d’apprentissage mobiles gagnera en popularité, les établissements d’enseignement proposant des séminaires en ligne et les entreprises adoptant des méthodes de travail à distance pour éviter l’isolement social.

Par Type:

• Base

• Norme

• Senior

Par Application:

* Grandes Entreprises

* Entreprise de Taille Moyenne

* Petites Entreprises

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=1513

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Étudiant et analysant l’impact du coronavirus COVID-19 sur l’industrie des outils d’apprentissage mobiles, le rapport fournit une analyse approfondie et des conseils professionnels sur la façon de faire face à la période post-COIVD-19.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Outils d’Apprentissage Mobiles

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Outils d’Apprentissage Mobiles

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance du développement du Marché des Outils d’apprentissage Mobiles 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.