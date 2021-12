Le marché des outils d’annotation de données en Amérique du Nord assistera à une croissance époustouflante pour générer des prévisions de revenus massives jusqu’en 2020 : 2027 | Appen Limited, CloudFactory Limited, Cogito, Deep Systems, Google LLC

La dernière documentation de recherche intitulée « Marché des outils d’annotation de données en Amérique du Nord » est une information récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects des Outils d’annotation de données en Amérique du Nord 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part , la demande et la distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des outils d’annotation de données en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Le processus d’annotation des données comprend l’étiquetage des données, ce qui les rend utilisables pour l’apprentissage automatique. Les outils d’annotation de données sont un outil important pour les scientifiques des données car ils utilisent les données étiquetées avec des algorithmes d’apprentissage automatique. Les données peuvent être sous n’importe quelle forme, comme des images (provenant de voitures, de téléphones ou d’instruments médicaux), de texte (en anglais, espagnol, chinois ou dans toute autre langue), audio et vidéo. Il existe différents types de techniques d’annotation telles que l’annotation de polygone, la segmentation sémantique, l’annotation de cadre de délimitation, l’annotation de point de repère, l’annotation de polylignes et l’annotation de nuage de points 3D.

Voici les principaux fabricants d’outils d’annotation de données en Amérique du Nord –

• Appen limité

• CloudFactory Limited

• Cogito

• Systèmes profonds

• Google LLC

• Labelbox, Inc

• ÉTIQUETTE LUMINEUSE

• Tagtog Sp. zoo.

• JEU INC.

• ÉCHELLE AI, INC.

Le rapport Outils d’annotation de données en Amérique du Nord propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Marché des outils d’annotation de données – par type

• Texte

• Image

• Autres

Marché des outils d’annotation de données – par type d’annotation

• Manuel

• Semi-supervisé

• Automatique

Marché des outils d’annotation de données – par utilisateur final

• Automobile

• Gouvernement

• Soins de santé

• Services financiers

• Vendre au détail

• Informatique et Télécom

• Autres

Notre spécialiste de la recherche analyse l’aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse de la part de l’entreprise est utilisée pour dériver la taille du marché des outils d’annotation de données en Amérique du Nord.

