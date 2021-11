Le Marché Des Organisations D’eSports A Atteint Un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 22% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés C9, SKT, Samsung, RNG, EDG, Invictus

L’esport, également connu sous le nom de jeu compétitif organisé, est passé d’une culture underground à une industrie grand public valant des milliards de dollars aujourd’hui.

Le marché des organisations d’eSports devrait atteindre 1,8 milliard de dollars en 2027 avec un TCAC sur cinq ans de + 22%.

Lorsque les jeux vidéo entrent dans le régime de l’esport en ayant organisé une structure de tournois et de ligues avec des règles aux niveaux amateur et professionnel, l’esport partage de nombreux points communs avec les sports traditionnels.

L’écosystème de l’esport ressemble de manière choquante à celui des sports traditionnels en termes de gestion des organisations, de structure des revenus, de fonctionnement des événements, de système de développement des athlètes de la base à l’élite et de formation approfondie nécessaire pour atteindre le plus haut niveau de performance.

D’une part, les organisations sportives traditionnelles intègrent l’esport dans leurs portefeuilles actuels de propriétés sportives et développent des tactiques pour augmenter complètement les bases de fans pour leurs propriétés sportives et esports.

Sans surprise, une synergie entre les sports traditionnels et leur variante électronique, l’esport, a été poursuivie des deux côtés.

Acteurs Clés

* C9

* L

• Samsung

• GNA

* GDE

* Invictus

* OG

* LGD

* G2

* MTS

* CLG

* Liquide d’équipe

* Renard d’Écho

* 100 Voleurs

* Jeu d’embrayage

• Optique

* GGS

* Flyquest

* L

D’un autre côté, les organisations d’esports et les éditeurs de jeux plus endémiques continuent d’essayer de trouver le bon moyen de créer un paysage de tournois de leur jeu en comparant les ligues et les tournois sportifs traditionnels.

Le rapport mentionne les profils d’entreprises des acteurs clés qui dominent actuellement le marché des organisations d’eSports, dans lesquels divers développements, expansion et stratégies gagnantes pratiqués et exécutés par des acteurs de premier plan ont été présentés en détail.

Segmentation du Marché

Segment de marché par Type,

LOL

PUBG

StarCraft

Fortnite

CS:ALLER

Autre

Segment de marché par Utilisateurs finaux,

Professionnel

Amateur

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Méthodologie de recherche – Marché des Organisations d’eSports

La méthodologie de recherche adoptée par les analystes pour combiner le rapport sur le marché des organisations d’eSports est basée sur des recherches primaires et secondaires détaillées. À l’aide d’informations approfondies sur les informations liées à l’industrie obtenues et légitimées par des ressources admissibles au marché, les analystes ont offert des observations captivantes et des prévisions authentiques du marché des organisations de sport électronique.

Au cours de la phase de recherche principale, les analystes ont interrogé des intervenants du secteur, des investisseurs, des responsables de marque, des vice-présidents et des responsables des ventes et du marketing. Sur la base des données obtenues grâce aux entretiens de genuine resources, les analystes ont souligné l’évolution du scénario du marché des organisations d’eSports.

Pour la recherche secondaire, les analystes ont examiné de nombreuses publications de rapports annuels, des livres blancs, des publications d’associations industrielles et des sites Web d’entreprises pour obtenir la compréhension nécessaire du marché des organisations d’eSports.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Organisations d’eSports

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Organisations d’eSports

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du Marché des Organisations d’eSports 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

