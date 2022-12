Le marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo devrait croître à un TCAC de 8,30 % d’ici 2029

Les services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) permettent aux sponsors/fabricants de se concentrer pleinement sur les capacités de production et d’améliorer leurs processus internes. En outre, des services allant de la découverte de médicaments à la surveillance post-commercialisation ont permis aux petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques d’externaliser ce qu’elles considèrent comme dépassant leur expertise principale.

La taille du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo était évaluée à 3,94 milliards de dollars en 2021 et montera en flèche pour atteindre 7,46 milliards de dollars en 2029, selon Data Bridge Market Research, et devrait augmenter à un TCAC de 8,30 % selon les prévisions. point final.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché In Vivo Contract Research Organization (CRO) sont:

PPD Inc. (États-Unis)

Quintiles (États-Unis)

ICON Plc (Irlande)

Parexel International Inc. (États-Unis)

Services précliniques américains LLC (États-Unis)

Labcorp Drug Development (États-Unis)

Enquête clinique du théorème (États-Unis)

Wuxi AppTec (Chine)

Syneos Health (États-Unis)

Evotech (Allemagne)

Laboratoire Charles River (États-Unis)

Dynamique du marché des organisations de recherche contractuelle (CRO) In Vivo

chauffeur

Augmenter le nombre d’activités de recherche et développement (R&D)

L’expiration imminente de nombreuses molécules en raison de la falaise des brevets devrait stimuler l’activité biosimilaire. En conséquence, la quantité de travaux de recherche et développement (R&D) des entreprises pour mettre sur le marché des molécules de médicaments génériques devrait augmenter. La course au lancement de molécules dans un délai et un budget raisonnables stimulera la demande de prestataires de services cro.

études précliniques

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de niveau 1 sous-traitent souvent les études toxicologiques et pharmacocinétiques à la recherche préclinique. Le temps et la rentabilité offerts par les prestataires de ces services ont été mis en évidence comme la principale motivation des activités d’externalisation. Ces activités devraient augmenter tout au long de la période de prévision, car les sociétés pharmaceutiques se concentrent davantage sur le développement de nouveaux produits et les allocations budgétaires de R&D.

Plus grand nombre de traitements

Le nombre de thérapies de stade avancé est passé de 711 (2017) à 849 (2018), soit une augmentation de 19 %, en raison d’une augmentation du nombre de thérapies de précision et de médicaments de stade dans le pipeline en oncologie. L’utilisation d’aides cro in vivo basées sur l’oncologie dans le développement de nouvelles thérapies pour la prévention, l’analyse et le traitement du cancer devrait stimuler le marché mondial.

Chance

L’augmentation de la population gériatrique soutient également l’expansion du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo en oncologie. Le nombre de traitements de stade avancé a augmenté par rapport à 711 en 2017 en raison d’une augmentation du nombre de thérapies spécifiques dans le pipeline du cancer et de la présence d’un grand nombre de médicaments en ligne, ainsi que de l’utilisation de croisements oncologiques in vivo. pour aider au développement du diagnostic, de la prévention et des soins aux patients Une augmentation de 19 % à 849 en 2018 devrait alimenter davantage la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Cependant, certains facteurs limitant la croissance des revenus du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo incluent le changement de préférence des sociétés pharmaceutiques pour externaliser les essais précliniques et cliniques pour se concentrer sur leur cœur de métier, les coûts élevés des essais cliniques et les problèmes de qualité. des CRO. . En outre, d’autres problèmes, tels que la disponibilité d’animaux appropriés pour certains tests, entravent la croissance des revenus du marché des organisations de recherche sous contrat (CRO) in vivo.

