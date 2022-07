Le marché des ordinateurs embarqués robustes devrait croître à un TCAC de 7,9 %

Le rapport d’étude de marché des ordinateurs embarqués robustes de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2020 à 2027. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des ordinateurs embarqués robustes.

Un secteur industriel en pleine croissance pour alimenter la pénétration des ordinateurs embarqués robustes dans les années à venir

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des ordinateurs embarqués robustes jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par Prévisions du marché des ordinateurs embarqués robustes jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par type de produit (Panel PC et Fan- Moins d’ordinateurs embarqués), Application (Commercial, Industriel, Militaire et Défense) », le marché était évalué à 2 701,7 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 4 779,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,9 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

La croissance de l’industrie pétrolière et gazière dans cette région propulserait les activités en amont et en aval. Il augmente également les demandes d’installation d’ordinateurs embarqués robustes pour offrir une meilleure efficacité opérationnelle dans des environnements difficiles. Les nouveaux projets d’exploration pétrolière et gazière dans la région et leur adoption accrue de l’automatisation offrent de futures opportunités aux acteurs du marché des ordinateurs embarqués robustes. De plus, avec un secteur minier florissant, la Chine est l’un des principaux exportateurs de minerais dans le monde. Cependant, plusieurs autres pays de l’APAC sont prêts à accélérer leur production pour concurrencer d’autres économies minières dominantes. Actuellement, environ 50 % du total des principaux acteurs miniers dans le monde sont situés en APAC. Les facteurs susmentionnés sont susceptibles de soutenir la croissance du marché des ordinateurs embarqués robustes dans les années à venir.

Marché mondial des ordinateurs embarqués robustes : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché des ordinateurs embarqués robustes dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Aperçu du marché –

Gamme d’applications du marché des ordinateurs embarqués robustes pour les ordinateurs embarqués robustes

Les ordinateurs embarqués durcis prennent de l’ampleur dans le monde entier. Dans le scénario actuel, des secteurs tels que la fabrication et l’armée sont confrontés à un besoin de systèmes informatiques industriels de plus en plus réduits. Pour maintenir les performances du petit facteur de forme, un ordinateur embarqué robuste est utilisé. De plus, le processeur de nouvelle génération intégré à un ordinateur embarqué robuste aide les soins de santé, les drones et l’automatisation et l’inspection industrielles à rester protégés des environnements difficiles. Dans les applications mentionnées, l’utilisation d’ordinateurs embarqués robustes fait leur place. Des entreprises telles que ADL Embedded Solutions ; Systel, In.; et Acura Embedded Systems Inc., répondent aux besoins des applications mentionnées ci-dessus ainsi que des industries telles que le pétrole et le gaz, la défense, l’automatisation des processus, les systèmes sans pilote, et Internet industriel des objets (IIoT). Les applications massives d’ordinateurs embarqués robustes continueraient à stimuler le marché.

Le marché des ordinateurs embarqués robustes a été segmenté comme suit :

Marché des ordinateurs embarqués robustes – par type de produit

Panel PC

Ordinateurs embarqués sans ventilateur

Marché des ordinateurs embarqués robustes – par application

Industriel

Commercial

Militaire et Défense

Marché des ordinateurs embarqués robustes – Profils d’entreprise

ACURA EMBEDDED SYSTEMS INC

ARBOR TECHNOLOGY CORP

Cincoze Co., Ltd.

Crystal Group, Inc.

MICROMAX TECHNOLOGY

Neousys Technology

Siemens AG

SINTRONES TECHNOLOGY CORP

Systel, Inc.

Dell Technologies Inc.

