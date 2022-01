Le Marché des Ordinateurs de Plongée au Poignet offre des Opportunités Élevées pour la Croissance Future de l’entreprise 2028 | MARES, SUUNTO., Cressi SpA, AquaLung International, Garmin Ltd., Genesis Scuba, JOHNSON OUTDOORS INC

Le marché des ordinateurs de plongée au poignet devrait croître à un taux de croissance de 5,50% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

L’étude de marché Data Bridge analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des ordinateurs de plongée au poignet. Cette augmentation de la valeur des ordinateurs de plongée au poignet peut être attribuée à divers facteurs tels que l’attention accrue des fabricants de produits sur les innovations de produits, la participation croissante des plongeurs à la conservation marine, la popularité croissante des plates-formes de commerce électronique en particulier dans les économies en développement et l’augmentation du revenu personnel disponible. Cela signifie que la valeur marchande de l’ordinateur de plongée au poignet s’élèverait à 350 millions de dollars d’ici 2028.

Les ordinateurs de plongée au poignet fournissent des informations de plongée en temps réel en utilisant des informations de profondeur et de temps et en les appliquant au modèle de décompression. Les ordinateurs de plongée au poignet suivent en outre l’azote dissous dans le corps du plongeur.

Le rapport sur le marché des ordinateurs de plongée au poignet présente les entreprises suivantes, notamment : – MARES, SUUNTO., Cressi SpA, AquaLung International, Garmin Ltd., Genesis Scuba, JOHNSON OUTDOORS INC., SEACSUB SPA, Amer Sports, Shearwater Research, Tabata USA, Inc., Aeris., Huish Outdoors, LLC., Aqualung Group, Beuchat, Apeks Diving., DIVESTOCK

Toutes les données numériques incluses dans le rapport convaincant sur le marché des ordinateurs de plongée au poignet sont soutenues par d’excellents outils tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et autres. Le rapport couvre un certain nombre de sujets, notamment l’analyse des tendances du marché, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités, les menaces, l’analyse des applications, les marchés émergents et le scénario de marché futuriste. De plus, il analyse l’industrie FMCG par type de produit, par type d’équipement, par catégorie de prix, par exemple discount, mainstream ou premium, etc., par canal de distribution, par application et par géographie. Une étude analytique du rapport d’étude de marché complet sur les ordinateurs de plongée aide à cartographier les stratégies de croissance pour stimuler les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

