Le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud est en croissance avec un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028

Le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud se développe avec des facteurs tels que l’adoption croissante des opérateurs de portes battantes dans les secteurs commerciaux et résidentiels. Les économies d’énergie et la facilité d’utilisation augmentent également sa demande et constituent un facteur majeur de croissance du marché.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des opérateurs de portes battantes d’Amérique du Sud au Brésil détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Argentine. Le leader du marché est ASSA ABLOY, qui représente une part de marché estimée à environ 18,58 % sur le marché des Amériques. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des produits d’opérateurs de portes battantes.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent ASSA ABLOY, KONE Corporation et dormakaba Holding ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud et les leaders du marché ciblant l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud comme leur prochain revenu de poche pour 2021.

Le marché des opérateurs de portes battantes devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises comme ASSA ABLOY, KONE Corporation et dormakaba Holding. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des opérateurs de portes battantes et ont lancé divers services et consommables sur le marché. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud sont divisées en une segmentation supplémentaire. Sur la base du produit, le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud est segmenté en opérateurs de portes battantes universels et en opérateurs de portes battantes minces. Sur la base du type, le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud est segmenté en opérateurs de portes battantes à pleine énergie, opérateurs de portes battantes à faible énergie et opérateurs de portes battantes à assistance électrique. Sur la base de l’application, le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud est segmenté en commercial, résidentiel, institutionnel et hospitalier et autres.

Ci-dessus sont les principaux acteurs couverts dans le rapport

Méthodologie de recherche: marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Sud

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

