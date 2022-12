Le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord devrait atteindre 28 64 909,98 milliers de dollars d’ici 2028 L'opérateur de porte battante est un dispositif qui actionne une porte battante à usage piétonnier. Il aide à ouvrir ou fermer la porte automatiquement. Il s'agit d'une technique simple et facile qui offre plusieurs avantages, notamment des besoins d'espace réduits pour l'ouverture et la fermeture par rapport à ses pairs.

Le marché nord-américain des opérateurs de portes battantes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 28 64 909,98 mille USD d’ici 2028.

Avec l’augmentation de l’utilisation des portes battantes automatiques dans les bureaux d’entreprise, les centres commerciaux et événementiels, les aéroports, les banques, les chaînes de vente au détail, la station de métro et les stades sportifs pour augmenter le confort général des personnes et la sécurité d’un construire avec un flux de foule optimisé sont les facteurs qui stimuleront le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord.

Ces portes sont insonorisées, ont une isolation hermétique et sont esthétiquement belles, selon leur objectif. Ces portes peuvent être utilisées avec du verre double ou multicouche pour une isolation accrue contre les conditions météorologiques extrêmes, selon la région. L’adoption croissante des opérateurs de portes battantes dans les secteurs commerciaux et résidentiels agit comme un moteur pour le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord.

Étendue du marché des opérateurs de portes battantes et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord est segmenté en opérateurs de portes battantes universels et en opérateurs de portes battantes minces. En 2021, le segment des opérateurs universels de portes battantes devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de la consommation de produits de nature électromécanique unique ; il a également la capacité de manipuler des portes lourdes.

Sur la base du type, le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord est segmenté en opérateurs de portes battantes à pleine énergie, opérateurs de portes battantes à faible énergie et opérateurs de portes battantes à assistance électrique. En 2021, le segment des opérateurs de portes battantes à pleine énergie devrait dominer le marché en raison des propriétés de résistance au vent qui réduisent également la consommation d’énergie.

Sur la base de l’application, le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord est segmenté en commercial, résidentiel, institutionnel et hospitalier et autres. En 2021, le segment commercial devrait dominer le marché en raison de sa facilité d’accès dans les lieux commerciaux de contrôle des foules tels que les immeubles de bureaux, les entrepôts et les centres commerciaux.

Analyse au niveau du pays du marché des opérateurs de portes battantes

Le marché des opérateurs de portes battantes est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché des opérateurs de portes battantes en Amérique du Nord en raison de l’augmentation des préférences des utilisateurs finaux pour l’utilisation des portes d’entrée/sortie automatiques pour plus de commodité avec sécurité et facilité d’accès pour les enfants et les personnes handicapées.

Le segment des types en Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Les États-Unis dominent le segment des types en raison de l’augmentation de l’utilisation des portes battantes automatiques dans les bureaux d’entreprise, les centres commerciaux et événementiels, les aéroports, les banques. , chaînes de distribution. Le segment du type au Canada et au Mexique domine le marché pour augmenter le confort général des personnes et la sécurité d’un bâtiment avec un flux de foule optimisé.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des opérateurs de portes battantes

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché nord-américain des opérateurs de portes battantes sont ASSA ABLOY, KONE Corporation, dormakaba Group, DoorHan Group Of Companies, GEZE GmbH, record, PORTALP FRANCE SAS, TORMAX, FAAC GROUP, Security Door Controls, Skylinkhome, NABCO Entrances Inc., Horton Automatics, Terra Universal. Inc., STANLEY Access Technologies LLC, QUAD SYSTEMS LLC, Belco Doors et CFS Canada parmi d’autres acteurs nationaux et internationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

