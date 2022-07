Le marché des oméga 3 pour les ingrédients alimentaires devrait connaître une croissance de 9,40% et la demande future, les stratégies commerciales, la croissance de l’industrie, les perspectives régionales, les défis et l’analyse par prévision 2029

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des édulcorants de table :

Data Bridge Market Research analyse que le marché des édulcorants de table était évalué à 2,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 4,72 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le rapport d’étude de marché de classe mondiale sur les édulcorants de table semble être la meilleure solution pour connaître les tendances et les opportunités de l’industrie chimique et des matériaux. Ce rapport offre non seulement des informations exploitables sur le marché, mais aide également à créer des stratégies commerciales durables et rentables. Le rapport comprend une analyse et une évaluation de haut en bas de divers facteurs liés au marché qui jouent un rôle clé pour une meilleure prise de décision. Le rapport de marché a été spécialement conçu en gardant à l’esprit les exigences des clients avec lesquelles les entreprises peuvent obtenir de l’aide pour augmenter leur retour sur investissement (ROI). Le rapport d’activité des édulcorants de table fournit une recherche approfondie sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché actuel et les perspectives futures de divers points de vue.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des édulcorants de table comprennent : DuPont (États-Unis), ADM (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Ingredion Incorporated (États-Unis), Cargill Incorporated (États-Unis), Roquette Freres (France), PureCircle Ltd ( États-Unis), MacAndrews & Forbes Holdings Inc. (États-Unis), JK Sucralose Inc. (Chine) et Ajinomoto Co. Inc. (Japon)

L’Amérique du Nord et l’Europe représentaient la grande majorité des parts de marché en raison de la présence d’acteurs clés du marché, d’investissements considérables en R&D, de méthodes de fabrication technologiquement avancées et de la disponibilité des matières premières dans la région. L’utilisation croissante dans les industries pharmaceutiques et alimentaires et des boissons, la région Asie-Pacifique représentait le deuxième plus grand marché des édulcorants de table. En raison de la présence d’entreprises importantes sur le marché et de l’énorme population du pays, la Chine domine le marché, mais l’Inde est le marché à la croissance la plus rapide en raison de l’utilisation de techniques de fabrication innovantes et de la hausse des niveaux de revenus.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des édulcorants de table

Le marché des édulcorants de table est segmenté en fonction du type, du produit et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type (saccharine, aspartame, acésulfame de potassium (ACE-K) sucralose, néotame, advantame, glycosides de stéviol Extraits de fruits Luo Han Guo (fruit du moine)

Produit (naturel, artificiel)

Applications (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne)

Impact du COVID-19 sur le marché des édulcorants de table

La pandémie mondiale de la maladie COVID-19 devient un obstacle majeur à l’économie mondiale et a un impact sur la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons. Les fabricants de produits alimentaires ont réduit la production des principaux produits alimentaires. Les ventes des restaurants de restauration ont également diminué en raison de la baisse de la consommation de produits alimentaires hors foyer. La production d’édulcorants de table de qualité alimentaire a également été entravée car elle est principalement dérivée de la canne à sucre et le commerce et la transformation des produits agricoles ont été interrompus. En conséquence, l’épidémie de COVID-19 n’aurait qu’un impact mineur sur le marché des édulcorants de table.

Développement récent

Tate & Lyle lancera les outils de conception de solutions d’édulcorants VANTAGE en juillet 2020. Il s’agit d’une collection d’outils de conception de solutions d’édulcorants nouveaux et innovants, ainsi que d’un programme éducatif, pour créer des aliments et des boissons à faible teneur en sucre avec des édulcorants hypocaloriques.

ADM et Aston Foods (Russie) ont formé une coentreprise en Russie pour les édulcorants et les amidons en juillet 2019. Cela a aidé l’expansion de l’entreprise sur le marché russe des édulcorants naturels.

