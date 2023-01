Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale enregistrera un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029 L'impact du COVID-19 sur la consommation d'aliments pour animaux a eu un impact direct sur la viande et les produits de l'élevage, ainsi que sur les sous-produits tels que le lait et les œufs. Cela est principalement dû aux restrictions de l'approvisionnement alimentaire, car de nombreuses usines ont fermé et la plupart des pays clés sont entrés en confinement complet.

Le marché des aliments pour animaux en oligo-éléments organiques était évalué à 686,65 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 358,18 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,9 % sur la période de prévision 2022-2029. Le «zinc» représente le plus grand segment de produits sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’aliments pour animaux car il améliore l’immunité et le métabolisme des animaux.

Préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la demande alimentaire augmenterait de 60 % d’ici 2050, tandis que la demande de protéines animales augmenterait de 1,7 % chaque année. La production de viande, d’aquaculture et de produits laitiers devrait également augmenter. La demande de poulet et de viande rouge de ces pays a augmenté et a contribué à l’expansion du marché. Cela a encore stimulé le développement du marché, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Dynamique du marché des oligo-éléments biologiques pour l’alimentation animale

Cette section approfondit la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

chauffeur

Augmentation de la demande en oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

La haute qualité des aliments qui prévaut dans l’alimentation animale, la demande croissante de viande et de produits laitiers et la consommation croissante de minéraux pour un meilleur métabolisme devraient être les principaux facteurs de croissance de ce marché.

sensibilisation accrue

L’élément le plus important à l’origine de la croissance du marché est la prise de conscience croissante parmi les agriculteurs et les fabricants d’aliments pour animaux de l’importance de répondre aux besoins nutritionnels optimaux des animaux. En outre, la sensibilisation nutritionnelle accrue des vétérinaires a conduit à l’utilisation d’additifs alimentaires de haute qualité pour améliorer la santé et les performances intestinales, entraînant une augmentation de l’utilisation d’oligo-éléments organiques, ce qui devrait stimuler la croissance globale du marché.

Opportunités

Popularité croissante des aliments naturels et changements dans les habitudes alimentaires

On estime que le bien-être optimal, l’immunité et le développement du squelette créent des opportunités lucratives pour le marché qui stimuleront davantage le taux de croissance du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale à l’avenir. En outre, la popularité croissante des additifs alimentaires naturels solubles dans l’eau et l’évolution des modes de consommation alimentaire vers les protéines d’origine animale devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Contraintes / Enjeux Marché mondial des oligo-éléments biologiques pour l’alimentation animale

Prévalence des maladies animales

Cependant, une augmentation des maladies animales telles que la grippe aviaire (IA) devrait ralentir la croissance globale. En cas d’épidémie, l’aviculture est l’un des secteurs les plus vulnérables. Ce facteur entravera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du Post Covid-19 sur le marché des oligo-éléments bio pour l’alimentation animale

L’impact du COVID-19 sur la consommation d’aliments pour animaux a eu un impact direct sur la viande et les produits de l’élevage, ainsi que sur les sous-produits tels que le lait et les œufs. Cela est principalement dû aux restrictions de l’approvisionnement alimentaire, car de nombreuses usines ont fermé et la plupart des pays clés sont entrés en confinement complet. De plus, les craintes de transmission alimentaire du virus (COVID-19) à l’homme ont accru le scepticisme des consommateurs quant à la consommation de produits avicoles. En conséquence, la demande mondiale d’aliments pour animaux a diminué.

Périmètre du marché mondial des oligo-éléments biologiques pour l’alimentation animale

produit

zinc

le fer

le cuivre

sélénium

Autre

application

Vaches laitières

les chevaux

les cochons

Autre

Analyse régionale / perspectives du marché Aliments pour animaux Oligo-éléments organiques

Les pays couverts par le rapport sur le marché Oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Grande-Bretagne, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

