Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine est en croissance avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les oligo-éléments organiques sont essentiellement utilisés en petites quantités pour améliorer la qualité des denrées alimentaires/aliments pour animaux. Les oligo-éléments ont une fonction importante dans la santé animale. L’inclusion d’oligo-éléments dans le repas améliore le taux d’absorption. Les oligo-éléments organiques sont préférés aux oligo-éléments inorganiques en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leur impact sur la saveur des aliments.

Dynamique du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Augmentation de la demande d’oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

Les additifs alimentaires sont le type de produits utilisés en nutrition animale pour améliorer les caractéristiques des aliments, par exemple pour rehausser la saveur ou rendre les matières premières plus facilement digestibles. Il s’agit d’un mélange de substances chimiques et de micro-organismes autres que les prémélanges et matériaux alimentaires, qui présentent des caractéristiques de certaines fonctionnalités . En Amérique latine, la production d’additifs alimentaires augmente de jour en jour, ce qui devrait stimuler la demande du marché.

Avec toutes les qualités des oligo-éléments organiques, la prévalence d’aliments de haute qualité dans l’alimentation animale a augmenté dans les régions. En outre, la demande croissante de viande et de produits laitiers et la consommation croissante de minéraux pour un meilleur processus métabolique ont eu un impact sur la demande accrue d’oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale parmi les régions.

Augmentation de la demande et de la consommation de produits issus de l’élevage

L’augmentation de la consommation de produits d’élevage a créé une forte demande car ils comprennent divers types d’additifs tels que des enzymes, des acides aminés, des acidifiants alimentaires, des vitamines, des probiotiques, des conservateurs et divers types d’arômes et d’édulcorants, entre autres. Ils ont une valeur nutritive et une qualité supérieures.

Au cours des dernières décennies, dans le Cône Sud, le secteur de l’élevage a explosé en raison de la demande croissante de produits issus de l’élevage à travers le monde. Cette croissance rapide du secteur de l’alimentation animale a permis à l’Amérique latine de devenir la région qui exporte le plus de volaille et de bœuf dans le monde.

Des opportunités

Enzymes pour le prétraitement des matières premières

Les enzymes sont utilisées comme auxiliaires technologiques pour améliorer la valeur nutritionnelle de la matière première. Il existe différents types d’enzymes utilisées dans l’alimentation animale, telles que la phytase, la protéase, l’amylase, la cellulose, la mannase, la glucanase et la xylanase, entre autres. Dans le processus de fabrication des hydrolysats de protéines marines, les enzymes protéases sont utilisées pour améliorer la biodisponibilité et les gains de fonctionnalité.

Les enzymes améliorent la digestibilité des concentrés de protéines végétales. Les protéases, la phytase, la xylanase, l’α-galactosidase et la β-glucosidase sont utilisées car elles réduisent ou inactivent les facteurs anti-nutritionnels tels que les lectines, les inhibiteurs de la trypsine, les oligosaccharides et le phytate.

Impact post COVID-19 sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine, car l’utilisation des aliments pour animaux a diminué au cours de ces années en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, l’utilisation ou la consommation de produits avicoles a largement diminué parmi la population mondiale. Ainsi, la pandémie a affecté négativement le marché des oligo-éléments organiques de l’alimentation animale.

Portée du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Produit

Zinc

Le cuivre

Manganèse

Fer

Autres

Bétail

la volaille

Porc

Ruminants

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, bétail et produit, comme indiqué ci-dessus.

En 2022, le Brésil devrait dominer le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande d’aliments pour animaux dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des oligo-éléments organiques dans l’alimentation animale en Amérique latine

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine sont DSM, Pancosma- une marque ADM, BASF SE, Tate & Lyle, Techna Group, Kemin Industries, Inc., Adisseo, Cargill International, AB Vista, Zinpro Corp., Global Animal Products, Jefo, Norel SA et Alltech, entre autres.

