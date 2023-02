Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine devrait croître à un TCAC de 7,3% de 2022 à 2029 Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des oligo-éléments organiques dans l’alimentation animale en Amérique latine Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oligo-éléments organiques pour l'alimentation animale en Amérique latine sont DSM , Pancosma-an ADM Brand, BASF SE, Tate & Lyle , Techna Group, Kemin Industries, Inc.,

Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché croîtra à un TCAC de 7,3 % de 2022 à 2029 .

Fondamentalement, les oligo-éléments organiques sont ajoutés en petites quantités aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux pour en améliorer la qualité. La santé des animaux dépend en grande partie des oligo-éléments. L’ajout d’oligo-éléments aux repas accélère l’absorption. Les oligo-éléments organiques sont préférés aux oligo-éléments inorganiques en raison de leurs effets positifs sur la santé et le goût des aliments.

Dynamique du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Augmentation de la demande d’oligo-éléments organiques dans l’alimentation animale

Les additifs alimentaires sont le type de produit utilisé dans l’alimentation animale pour améliorer les caractéristiques des aliments, comme améliorer la saveur ou rendre les matières premières plus faciles à digérer. Il s’agit d’un mélange de substances chimiques et de micro-organismes autres que les prémélanges et les matières premières, et il possède certaines caractéristiques fonctionnelles . En Amérique latine, l’augmentation de la production d’additifs alimentaires devrait stimuler la demande du marché.

Avec toutes les qualités des oligo-éléments organiques, la popularité des aliments de haute qualité dans l’alimentation animale a augmenté dans la région. De plus, la demande croissante de viande et de produits laitiers et la consommation croissante de minéraux pour de meilleurs processus métaboliques ont eu un impact sur la demande croissante d’oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale dans la région.

Augmentation de la demande et de la consommation de produits de l’élevage

L’augmentation de la consommation de produits d’élevage crée une forte demande car ils incluent divers types d’additifs tels que des enzymes, des acides aminés, des acidifiants alimentaires, des vitamines, des probiotiques, des conservateurs et divers types d’arômes et d’édulcorants, etc. Ils ont une valeur nutritionnelle et une qualité supérieures.

L’élevage dans le Cône Sud a prospéré au cours des dernières décennies en raison de la demande mondiale croissante de produits d’élevage. La croissance rapide de l’industrie de l’alimentation animale a fait de l’Amérique latine le premier exportateur mondial de volaille et de bœuf.

Chance

Enzymes pour le prétraitement des matières premières

Ces enzymes sont utilisées comme auxiliaires technologiques pour améliorer la valeur nutritionnelle des matières premières. Il existe différents types d’enzymes utilisées dans l’alimentation animale telles que les phytases, les protéases, les amylases, les cellulases, les mannoses, les glucanases et les xylanases, entre autres. Lors de la fabrication d’hydrolysats de protéines marines, des protéases sont utilisées pour améliorer la biodisponibilité et le gain de fonction.

Les enzymes augmentent la digestibilité des concentrés de protéines végétales. Utilisez des protéases, des phytases, des xylanases, des α-galactosidases et des β-glucosidases car elles réduisent ou inactivent les facteurs antinutritionnels tels que les lectines, les inhibiteurs de la trypsine, les oligosaccharides et le sel.

Impact post-COVID-19 sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine, car l’utilisation des aliments pour animaux a diminué au cours de ces années en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, l’utilisation ou la consommation de produits avicoles par la population mondiale a considérablement diminué. Par conséquent, la pandémie a eu un impact négatif sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale.

Portée du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

produit

zinc

cuivre

manganèse

le fer

autre

bétail

la volaille

cochon

Ruminants

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine

Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, bétail et produit, comme mentionné ci-dessus.

Le Brésil devrait dominer le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine en termes de part de marché et de revenus du marché d’ici 2022 et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande d’aliments pour animaux dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des oligo-éléments organiques dans l’alimentation animale en Amérique latine

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale en Amérique latine sont DSM , Pancosma-an ADM Brand, BASF SE, Tate & Lyle , Techna Group, Kemin Industries, Inc., Adisseo, Cargill International, AB Vista, Zinpro. Corp., Global Animal Products, Jefo, Norel SA et Alltech, entre autres.

