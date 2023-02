Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale devrait croître à un TCAC de 8,9 % de 2022 à 2029 Le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale était évalué à 686,65 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 358,18 millions USD d’ ici 2029 , à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le «zinc» représentait le plus grand segment de produits du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’aliments pour animaux, car il renforce l’immunité et le métabolisme des animaux.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la demande alimentaire augmentera de 60 % d’ici 2050, tandis que la demande de protéines animales augmentera de 1,7 % par an. La production de viande, d’aquaculture et de produits laitiers devrait également se développer. La demande de poulet et de viande rouge dans ces pays a augmenté, contribuant à l’expansion du marché. Cela facilite davantage le développement du marché, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Dynamique du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

Cette section traite de la compréhension des moteurs, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur

Augmentation de la demande d’oligo-éléments organiques dans l’alimentation animale

La prévalence d’aliments de haute qualité dans l’alimentation animale, la demande croissante de viande et de produits laitiers et l’augmentation de la consommation de minéraux pour de meilleurs processus métaboliques devraient être les facteurs les plus importants de la croissance de ce marché.

montée de conscience

Le principal moteur de la croissance du marché est la prise de conscience croissante des agriculteurs et des fabricants d’aliments sur l’importance des besoins nutritionnels optimaux des animaux. De plus, la sensibilisation nutritionnelle croissante des vétérinaires a incité l’utilisation d’additifs alimentaires de qualité supérieure pour améliorer la santé intestinale et le rendement, augmentant ainsi l’utilisation d’oligo-éléments organiques, ce qui devrait stimuler la croissance globale du marché.

Chance

Popularité croissante des aliments naturels et évolution des habitudes alimentaires

On estime que la santé, l’immunité et le développement osseux optimaux offrent des opportunités lucratives au marché, ce qui augmentera encore le taux de croissance du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale à l’avenir. De plus, la popularité croissante des additifs alimentaires naturels solubles dans l’eau et l’évolution des modes de consommation alimentaire vers les protéines d’origine animale devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

épidémie de maladies animales

Cependant, l’augmentation des maladies animales telles que la grippe aviaire (IA) devrait freiner la croissance globale. La volaille est l’un des secteurs les plus vulnérables en cas d’épidémies. Ce facteur entravera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact post-Covid-19 sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

L’impact du COVID-19 sur la consommation d’aliments pour animaux a directement affecté la viande et les produits de l’élevage ainsi que les sous-produits tels que le lait et les œufs. Cela est principalement dû à l’approvisionnement limité en aliments pour animaux dû à la fermeture de nombreuses installations et au verrouillage complet dans les pays les plus importants. De plus, les craintes de transmission du virus (COVID-19) à l’homme par ingestion ont alimenté le scepticisme des consommateurs quant à la consommation de produits avicoles. En conséquence, la demande mondiale d’aliments pour animaux a diminué.

Portée du marché mondial des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

produit

zinc

le fer

cuivre

sélénium

autre

application

la vache

les chevaux

cochon

autre

Analyse régionale / aperçu du marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale

Les pays couverts par le rapport sur le marché des oligo-éléments organiques pour l’alimentation animale sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, autres pays européens en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Sud Afrique, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

