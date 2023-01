Le marché des œufs en Asie-Pacifique augmentera à un TCAC de 6,9 ​​% d’ici la fin de 2028 Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Charoen Pokphand Foods PCL, Rembrandt Foods, Mantiqueira Group, Herbruck's Poultry Ranch, Inc. et Bob's Red Mill Natural Foods, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des œufs en Asie-Pacifique devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021-2028 et devrait atteindre 2 $. ,27 677,47 millions d’ici 2028. Le nombre croissant de consommateurs qui adoptent un régime riche en protéines dans la région favorable est un facteur moteur pour la croissance du marché.

L’œuf est une bonne source de protéines et très riche en énergie avec des nutriments. De nos jours, les gens sont de plus en plus conscients des avantages pour la santé des aliments riches en protéines, qui devraient augmenter leur demande sur le marché. L’œuf a de multiples applications et usages dans divers secteurs de la restauration. Par conséquent, le contenu nutritionnel élevé de ces œufs attire les consommateurs soucieux de leur santé vers une option protéinée saine.

Le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé et la population végétalienne croissante devraient alimenter la croissance du marché. La croissance des chaînes de restauration rapide et de restauration et la numérisation croissante de l’approvisionnement en œufs sont également susceptibles de stimuler la croissance du marché. Cependant, le risque de transmission de maladies à partir d’œufs d’origine animale et les allergènes alimentaires associés aux œufs conventionnels peuvent freiner la croissance du marché. L’opportunité de croissance sur le marché réside dans l’automatisation croissante de l’industrie de la volaille et de la transformation. Certains facteurs qui entravent la croissance du marché sont les coûts d’investissement élevés dans le secteur de la volaille.

Étendue du marché et taille du marché de Oeufs en Asie-Pacifique

En fonction du type de produit, le marché des œufs est segmenté en œufs en coquille et œufs transformés. En 2021, le segment des œufs en coquille devrait dominer le marché des œufs, car il est très apprécié par l’industrie de l’utilisation finale.

Sur la base de l’origine, le marché des œufs est segmenté en œufs de légumes et œufs d’animaux. En 2021, le segment des œufs d’origine animale devrait dominer le marché des œufs en raison de la disponibilité de divers ovoproduits d’origine animale.

Sur la base de la catégorie, le marché des œufs est segmenté en conventionnel et biologique. En 2021, le segment conventionnel devrait dominer le marché des œufs en raison de la demande croissante d’œufs conventionnels sur le marché.

Analyse au niveau national du marché des œufs

Le marché des œufs est segmenté par type de produit, source, catégorie, type d’emballage, spécialité, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des œufs sont le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine domine le marché des œufs en Asie-Pacifique en raison du nombre croissant de consommateurs qui préfèrent les aliments riches en protéines.

Paysage concurrentiel des œufs et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Oeufs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les emplacements et les installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produits, les problèmes de réglementation des produits, les brevets , produit. Étendue et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’approche des entreprises envers le marché Oeufs.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Charoen Pokphand Foods PCL, Rembrandt Foods, Mantiqueira Group, Herbruck’s Poultry Ranch, Inc. et Bob’s Red Mill Natural Foods, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

