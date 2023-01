Le marché des œufs au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 18 269,77 millions USD d’ici 2028 e nombre croissant de végétaliens devrait alimenter la croissance du marché. La croissance des chaînes de restauration rapide et de restauration et la numérisation croissante de l'approvisionnement en œufs sont également susceptibles de stimuler la croissance du marché.

L’œuf est une bonne source de protéines et très riche en énergie avec des nutriments. De nos jours, les gens sont de plus en plus conscients des avantages pour la santé des aliments riches en protéines, qui devraient augmenter leur demande sur le marché. L’œuf a de multiples applications et usages dans divers secteurs de la restauration. Par conséquent, le contenu nutritionnel élevé de ces œufs attire les consommateurs soucieux de leur santé vers une option protéinée saine.

Le nombre croissant de végétaliens devrait alimenter la croissance du marché. La croissance des chaînes de restauration rapide et de restauration et la numérisation croissante de l’approvisionnement en œufs sont également susceptibles de stimuler la croissance du marché. Cependant, le risque de transmission de maladies à partir d’œufs d’origine animale et les allergènes alimentaires associés aux œufs conventionnels peuvent freiner la croissance du marché. L’opportunité de croissance sur le marché réside dans l’automatisation croissante de l’industrie de la volaille et de la transformation. Certains facteurs qui entravent la croissance du marché sont les coûts d’investissement élevés dans le secteur de la volaille.

Ce rapport sur le marché des œufs fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits et les zones géographiques. extensions. , et les innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché et taille du marché des œufs du Moyen-Orient et d’Afrique

En fonction du type de produit, le marché des œufs est segmenté en œufs en coquille et œufs transformés. En 2021, le segment des œufs en coquille devrait dominer le marché des œufs, car les œufs en coquille sont de plus en plus utilisés dans diverses applications.

Sur la base de l’origine, le marché des œufs est segmenté en œufs de légumes et œufs d’animaux. En 2021, le segment des œufs d’animaux devrait dominer le marché des œufs en raison de sa popularité croissante.

Sur la base de la catégorie, le marché des œufs est segmenté en conventionnel et biologique. En 2021, en raison de la popularité croissante des œufs conventionnels, le segment conventionnel devrait dominer le marché des œufs.

Analyse au niveau national du marché des œufs

Le marché des œufs est segmenté par type de produit, source, catégorie, type d’emballage, spécialité, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des œufs sont l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Afrique du Sud domine le marché des œufs au Moyen-Orient et en Afrique en raison de l’utilisation croissante des œufs dans diverses applications de préparation des aliments, ainsi que du besoin croissant d’aliments riches en protéines.

La section pays du rapport comprend également des facteurs qui influencent le marché individuel et les changements réglementaires nationaux qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les lois réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.

Paysage concurrentiel des œufs et analyse de la part de marché

Le paysage concurrentiel du marché Oeufs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise. affaires réglementaires, brevets, étendue du produit, domaine d’application, courbe de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’approche des entreprises envers le marché Oeufs.

