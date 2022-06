Le marché des nutraceutiques devrait croître de 465 709,8 millions de dollars américains et accélérer à un TCAC de 7,1 % de 2019 à 2027 | Les partenaires Insight

La différence de croissance potentielle du marché des nutraceutiques sera de 465 709,8 millions de dollars américains de 2019 à 2027, selon le dernier rapport sur les perspectives du marché de The Insight Partners. Le rapport identifie également le marché comme témoin d’une accélération de la croissance à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché de Nutraceutiques donne des informations sur les principales tendances, les principaux moteurs de croissance et les défis ayant un impact sur la croissance globale du marché.

Des ingrédients nutraceutiques tels que des vitamines et des minéraux sont ajoutés aux aliments fonctionnels et aux boissons pour améliorer la valeur nutritive. Les aliments fonctionnels ont un effet positif sur la santé au-delà de la nutrition de base et favorisent également une santé optimale. Les aliments fonctionnels sont des sources importantes de nutriments tels que le fer, le zinc et les vitamines B, l’iode, les vitamines A et D pour les enfants ainsi que pour la population âgée.

Les principaux fournisseurs de nutraceutiques incluent Amway, The Nature’s Bounty Co., Nestle SA, General Mills, Inc., Kellogg Co, Herbalife International of America, Inc., Abbott, Danone SA, GlaxoSmithKline plc, Helion Nutraceuticals, LLC.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché du marché mondial des nutraceutiques en 2018, tandis que l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique comprend plusieurs économies développées et en développement telles que l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud, entre autres. Ces pays émergents connaissent une recrudescence de la population de la classe moyenne, ainsi qu’une croissance de l’urbanisation, ce qui offre de nombreuses opportunités aux principaux acteurs du marché des nutraceutiques. La préoccupation croissante concernant les maladies chroniques dans les zones urbaines devrait en outre stimuler la croissance des produits nutraceutiques tels que les aliments et boissons fonctionnels, les compléments alimentaires et autres dans les pays asiatiques. En outre,

Aperçu du marché

La demande croissante d’aliments pour animaux de compagnie offre une excellente opportunité pour la croissance du marché des nutraceutiques

Depuis de nombreuses années, une alimentation équilibrée et de qualité est au centre des recommandations diététiques en nutrition animale. Cependant, actuellement, les propriétaires d’animaux sont encouragés à utiliser des aliments contenant des ingrédients fonctionnels. Le risque de toxicité ou d’effet indésirable du médicament a entraîné une révolution mondiale des nutraceutiques. Les nutraceutiques tels que les suppléments d’acides gras eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) obtenus à partir d’huiles de poisson comme le saumon et l’anchois sont largement utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie. Les compléments alimentaires tels que la vitamine C, la vitamine E, la L-carnitine, l’acide lipoïque, le glutathion, etc. sont considérés comme bénéfiques dans les situations où les animaux de compagnie subissent de grandes quantités de stress, de grossesse, d’allaitement, de travail, d’exercice, d’inflammation, de vieillissement et d’obésité. De plus, les aides thérapeutiques vétérinaires les plus utiles sont également les nutraceutiques.

Saisissez les informations

Sur la base du type, le marché mondial des nutraceutiques a été segmenté en aliments fonctionnels, boissons fonctionnelles, compléments alimentaires, soins personnels et produits pharmaceutiques. Sous le type, le segment des boissons fonctionnelles devrait croître à un TCAC le plus élevé de 7,4 % au cours de la période de prévision. Les boissons fonctionnelles se sont avérées excellentes, fournissant des moyens pour les composés bioactifs et les nutriments, y compris les extraits de plantes, les antioxydants, les acides gras, les fibres, les probiotiques et les prébiotiques qui s’avèrent non seulement nutritionnels, mais ont également des qualités médicinales élevées et sont efficaces. pour prévenir les maladies. Ils sont connus pour leurs bienfaits tels que la santé des articulations, les boosters d’énergie, une meilleure santé cardiaque, une aide à l’amélioration de l’immunologie et de la digestion. En outre, l’application de nutraceutiques sur les boissons fonctionnelles s’est avérée améliorer la netteté de l’esprit et améliorer la mémoire. En dehors de cela, les boissons fonctionnelles sont utilisées pour perdre du poids, améliorer la beauté et comme boosters d’énergie. Tous ces avantages ont attiré les consommateurs vers les boissons fonctionnelles, entraînant ainsi la croissance du segment.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES NUTRACEUTIQUES

Par type

Aliments

fonctionnels Boissons fonctionnelles

Compléments alimentaires

Soins personnels et produits pharmaceutiques

Par application

Bien-être général

Beauté et anti-âge

Gestion du poids

Santé digestive

Sports et énergie

