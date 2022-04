Le marché des nutraceutiques devrait accumuler 465 709,8 millions de dollars américains d’ici 2027, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial des nutraceutiques était évalué à 252 535,4 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 465 709,8 millions de dollars américains d’ici 2027, avec une croissance de 7,1 % TCAC en 2019-2027. La demande croissante d’aliments et de boissons fonctionnels en raison de la conscience croissante de la santé des clients et de l’incidence croissante des maladies chroniques sont les principaux facteurs crédités pour cette expansion.

Des ingrédients nutraceutiques tels que des vitamines et des minéraux sont ajoutés aux aliments fonctionnels et aux boissons pour améliorer la valeur nutritionnelle. Les aliments fonctionnels ont un effet positif sur la santé au-delà de la nutrition de base et favorisent également une santé optimale. Les aliments et les boissons fonctionnels sont enrichis d’éléments nutritifs non fournis naturellement. Par exemple, du calcium est ajouté aux jus de fruits et le lait est enrichi de vitamine D. De nombreux enfants et adolescents ne satisfont pas aux besoins nutritionnels quotidiens nécessaires pour maintenir un mode de vie sain. Les aliments fonctionnels sont des sources importantes de nutriments, en particulier de fer, de zinc et de vitamines B, pour les enfants. La sensibilisation croissante aux carences en nutriments telles que l’iode, les vitamines A et D et la myopie devrait entraîner la croissance des aliments et des boissons fonctionnels au cours de la période de prévision.

Les nutraceutiques gagnent en popularité auprès des clients en raison de leurs effets nutritionnels et thérapeutiques potentiels. Depuis quelques années, les nutraceutiques sont consommés à titre préventif pour les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, les allergies, la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, oculaires, immunitaires, inflammatoires, de Parkinson et l’obésité. Par exemple, l’arthrite est une maladie courante qui entraîne une chirurgie de remplacement articulaire. Les nutraceutiques sont utilisés comme traitement alternatif des manifestations pathologiques de la maladie arthritique. La consommation d’huiles de poisson telles que l’huile de foie de morue dans l’alimentation aide à prévenir les maladies arthritiques.

De même, la maladie d’Alzheimer (MA), également connue sous le nom de démence dégénérative primaire de type Alzheimer (PDDAT) est la forme la plus courante de démence. Divers nutraceutiques tels que des antioxydants tels que la vitamine C, le Gingko biloba et l’huperzine alpha sont utilisés pour guérir la maladie d’Alzheimer. De plus, une large gamme de nutraceutiques tels que des nutriments isolés, des compléments alimentaires, des produits à base de plantes et des aliments transformés tels que des céréales, des soupes et des boissons sont utilisés pour traiter diverses maladies chroniques, ce qui contribuera probablement à l’augmentation du marché.

D’autre part, les réglementations relatives aux compléments alimentaires et aux aliments fonctionnels entraveront probablement la croissance du marché au cours de la période d’analyse.

En fonction du type, le marché mondial des nutraceutiques est divisé en aliments fonctionnels, boissons fonctionnelles, compléments alimentaires, soins personnels et produits pharmaceutiques. Parmi ceux-ci, le segment des aliments fonctionnels détenait 36,4 % de la part de marché en 2018. Il était estimé à 91 988,5 millions de dollars américains en 2018 et devrait se développer à un TCAC de 7,3 % de 2019 à 2027 pour amasser 172 510,2 millions de dollars américains d’ici 2027. .

Selon le champ d’application, la sphère du marché des nutraceutiques comprend le bien-être général, la beauté et l’anti-âge, la gestion du poids, la santé digestive, le sport et l’énergie. Parmi ceux-ci, le segment du bien-être général représentait 31,5 % de la part de marché en 2018. Le segment a été évalué à 79 493,2 millions de dollars américains en 2018 et devrait se développer à un TCAC de 6,8 % de 2019 à 2027 pour accumuler 143 194,3 millions de dollars américains d’ici 2027. .

Dans le cadre de référence régional, l’Amérique du Nord détenait une part importante dans l’évaluation du marché mondial des aliments fonctionnels. Il était évalué à 93 520,1 millions de dollars américains en 2018 et devrait amasser 173 709,7 millions de dollars américains d’ici 2027, augmentant à 7,2 % le TCAC. Pendant ce temps, le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance stellaire de 7,3 % entre 2019 et 2027 et amasser 140 178,6 millions de dollars d’ici 2027.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des nutraceutiques sont Amway ; La Nature’s Bounty Co. ; Herballife International of America, Inc. ; General Mills, Inc. ; La société Kellogg ; Laboratoires Abbott ; Nestlé SA ; Danone SA ; GlaxoSmithKline plc ; et Helion Nutraceuticals, LLC.

En décembre 2018, GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE : GSK) a conclu un accord avec Pfizer Inc. pour regrouper leurs activités de santé grand public dans une nouvelle coentreprise de premier plan mondial, avec des ventes combinées d’environ 9,8 milliards de livres sterling (12,7 milliards de dollars américains). GSK détiendra une participation de contrôle majoritaire de 68 % et Pfizer détiendra une participation de 32 % dans la coentreprise.

En octobre 2018, Nestlé SA a lancé sa propre marque de lait pour bébé A2 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le lait A2 de l’entreprise contient du lait de vache frais 100 % naturel avec uniquement la protéine A2, une formule dans laquelle Nestlé s’est maintenant aventurée.

En avril 2018, Abbott Laboratories a lancé Ensure Max Protein, une boisson de 150 calories avec 30 g de protéines et les neuf acides aminés essentiels.

