Le marché des noyaux d’abricot devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, défis et perspectives des concurrents

« Le rapport sur le marché des noyaux d’abricot de confiance est généré en tenant compte du type de marché, de la taille de l’organisation, de l’accessibilité sur site et du type d’organisation de l’utilisateur final, de la disponibilité au niveau mondial pour des zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe. Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.En outre, les rapports d’étude de marché sur le noyau d’abricot facilitent la planification en fournissant des informations précises et à jour sur les besoins des consommateurs, les préférences d’achat, les attitudes et l’évolution des goûts pour un produit particulier. . Vous pouvez éviter le gaspillage de produits en ajustant la production en fonction des conditions de la demande.Les documents sur le marché des noyaux d’abricot sont très utiles pour comprendre les conditions et les tendances générales du marché.

Informations sur les besoins, les préférences et les différentes préférences des consommateurs pour un produit particulier. Il prédit également les marchés potentiels pour les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les deux autres principaux facteurs de succès de ce rapport de marché. Ce rapport sur le marché mondial comprend en outre des doutes et des prévisions utilisant un éventail pratique de techniques. La documentation sur le marché du noyau d’abricot est fournie en tant que rapport d’étude de marché mondial le plus pertinent, unique, impartial et fiable à vos précieux clients et clients selon leurs besoins commerciaux spécifiques.

Analyse et taille du marché

Les noyaux d’abricot peuvent être trouvés dans les cosmétiques , les produits pharmaceutiques et les huiles. Les abricots ont de nombreux avantages nutritionnels et médicinaux. Ces propriétés font de la poudre de noyau d’abricot la meilleure option pour le traitement du cancer. En conséquence, la demande d’amandes d’abricot a commencé à augmenter dans la région au cours des 20 dernières années en fonction de l’utilisation et de la disponibilité des applications.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des noyaux d’abricot, qui augmentait d’une valeur de 600 millions de dollars américains en 2021, atteindra 890 millions de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, les données géographiques. la couverture, les acteurs du marché et les scénarios de marché et le comportement des consommateurs.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Type (amer, sucré), application (comestible, médicinale, autre) Utilisateur final (B2B, cosmétiques, aliments et boissons, boulangerie, confiserie et B2C), canal de distribution (détaillant en magasin, épicerie moderne, dépanneur) Magasin , Détaillants Front Yard, Hypermarchés, Supermarchés, Épiciers Traditionnels, Spécialistes Alimentaires, Petites Épiceries Indépendantes, Autres Épiciers Détaillants et En Ligne) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour en Amérique du Nord, Malaisie , Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) ), dans le cadre de l’Amérique du Sud, dans le cadre du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud acteurs du marché cible KENKKO CORPORATION (Royaume-Uni), ApricotKing (États-Unis), BATA FOOD (Turquie), NationalRaisin Company (États-Unis), Anatolia AS (Turquie), ZIBA FOODS (États-Unis), Kayisicioglu Apricot (Turquie), Traina Home Grown (États-Unis), Sun- Maid Growers of California (États-Unis), Red River Foods (États-Unis), PURCELL MOUNTAIN FARMS (États-Unis), B & R Farms (États-Unis), Jutai Foods Group Limited (INDE), Golden Apricots (États-Unis), Retaj Agro Farms (INDE) , TAKKAIAH ET CIE. (Inde) chance Fusions et acquisitions entre les fournisseurs d’huile d’abricot et les industries d’utilisation finale

Investissement élevé dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques

Compte tenu de la croissance rapide de l’économie et de la population de la région, les acteurs du marché de l’huile d’abricot ont des opportunités nettement plus élevées dans la région Asie-Pacifique.

définition du marché

Le noyau d’abricot est la partie interne de la graine trouvée dans le fruit de l’abricot, qui est blanche lorsqu’elle est fraîche et brune lorsqu’elle est séchée. Ils sont riches en acides gras, fibres, antioxydants, minéraux, vitamines et autres nutriments. Les noyaux d’abricot présentent de nombreux avantages pour la santé, notamment la santé de la peau, la fonction digestive, le métabolisme, l’amélioration de la vue et la réduction du risque de diabète.

Dynamique du marché des noyaux d’abricot

chauffeur

Application accrue des noyaux d’abricot dans l’industrie alimentaire en raison de nombreux avantages

La demande d’amandes d’abricot augmente en raison des préoccupations des consommateurs en matière de santé, en particulier de la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que l’obésité, le diabète et le reflux gastro-œsophagien (RGO). Au-delà de cela, l’industrie croissante de la boulangerie a accéléré l’utilisation des noyaux d’abricot dans la préparation d’une variété de produits de boulangerie tels que le pain aux abricots, les biscuits à l’amaretto, les biscuits aux abricots et aux amandes, etc. De plus, la popularité croissante de la tendance alimentaire végétalienne stimule la demande de collations aux noyaux d’abricot, de flocons d’avoine, de muffins, de scones et de salades.

Forte pénétration d’ingrédients biologiques tels que les abricots dans l’industrie des soins personnels

Une augmentation significative dans les secteurs des cosmétiques et des soins personnels entraîne l’adoption des noyaux d’abricot dans les produits de soins de la peau, des cheveux et des lèvres. La préférence croissante des consommateurs pour les produits de soins personnels végétaliens et sans cruauté envers les animaux stimule la demande de masques faciaux, de gommages, de crèmes, de lotions et plus encore contenant des noyaux d’abricot. Dans les années à venir, l’utilisation croissante des noyaux d’abricot pour produire des huiles essentielles pour diverses applications dans les cosmétiques et les soins personnels stimulera la croissance du marché.

chance

Les fusions et acquisitions entre les fournisseurs d’huile d’abricot et les industries d’utilisation finale et les investissements élevés dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché mondial de l’huile d’abricot. En raison de la croissance rapide de l’économie et de la population de la région, les acteurs du marché de l’huile d’abricot ont des opportunités nettement plus élevées dans la région Asie-Pacifique.

Quelques objectifs majeurs de ce rapport sur le marché du noyau d’abricot:

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial Noyaux d’abricot. Il donne un aperçu des facteurs influençant la croissance du marché. Il analyse le marché en fonction de divers facteurs, notamment l’analyse des prix, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse des cinq forces des porteurs. Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché de Noyaux d’abricot pour quatre grandes régions et leurs pays respectifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans le reste du monde. Analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir. Fournir une analyse au niveau national du marché Noyaux d’abricot par application, type de produit et sous-segments. Il fournit un profil stratégique des principaux acteurs du marché des noyaux d’abricot, analyse de manière approfondie leurs compétences de base et dessine un paysage concurrentiel sur le marché. Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits et la recherche et développement sur les marchés mondiaux.

