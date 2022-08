Le Marché Des Nouilles Au Savon devrait Dépasser 1 250,1 Millions De Dollars D’Ici 2028

Le marché mondial des nouilles au savon devrait atteindre 1 250,1 millions de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les nouilles au savon peuvent être définies comme le sel de sodium des acides gras, qui sont dérivés d’huiles et de graisses végétales et animales. Ces acides gras sont généralement fabriqués à partir d’huiles végétales comme les huiles de palme, l’huile d’olive, les huiles de noix de coco et les graisses animales. Il est spécifié à l’aide d’hydroxyde de sodium, qui aide à former le sel des acides gras. Ce sont les principaux composants utilisés dans la fabrication des barres de savon. Il est utilisé dans divers types de savons comme le savon de toilette, les produits polyvalents et les savons à lessive.

La prise de conscience croissante de l’importance de l’hygiène et l’expansion de diverses industries telles que l’industrie textile et le secteur de l’hôtellerie sont quelques-uns des facteurs mentionnés qui soutiennent la croissance du marché. La demande de savons végétaliens est également un facteur à mentionner, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. Une autre tendance du marché, qui a un impact positif sur le marché, est la popularité croissante des savons faits à la main. La disponibilité de ces acides gras dans divers magasins en ligne propulse également la croissance du marché.

En ce qui concerne la région, on peut voir que l’Amérique du Nord occupe une part importante du marché. La part de marché occupée par la région est attribuée à la croissance de l’industrie chimique et à l’expansion du secteur de l’hôtellerie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le marché des nouilles au savon détenait une part de marché de 1 million de dollars en 2020 et devrait croître à un taux de 3,1% au cours de la période de prévision.

• Dans le contexte de la Source, le segment des huiles végétales a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 588,9 millions USD en 2020, avec un TCAC de 4,0% au cours de la période de prévision. Les avantages associés à l’utilisation de cette source dans la fabrication de savons blancs ou plus propres de haute qualité, avec une composition cohérente, se traduisent par sa préférence élevée parmi les utilisateurs finaux, ce qui contribue aux revenus générés par ce segment.

• En ce qui concerne les procédés, le segment des procédés de production de saponification devrait connaître un taux de croissance plus rapide de 3,5% au cours de la période de prévision, ce qui a généré un chiffre d’affaires de 544,7 millions USD en 2020. Le taux de croissance observé par le segment des procédés de production de saponification est attribué à sa nature peu coûteuse et à sa facilité d’utilisation, ce qui entraîne son utilisation élevée dans les régions en développement, ce qui entraîne à son tour une popularité croissante parmi les fabricants.

• Dans le contexte de l’application, le segment des savons d’hygiène personnelle détenait la plus grande part de marché de 41,0% en 2020, avec un TCAC de 3,3% au cours de la période de prévision. La part de marché occupée par ce segment est le résultat de la sensibilisation croissante à l’hygiène et de l’utilisation élevée associée des savons pour l’hygiène personnelle, ce qui entraîne une demande élevée pour les acides gras de ce segment.

• Tout en discutant de l’application, il est mentionné ici que le segment des savons à usage spécial devrait connaître un taux de croissance significatif de 6,2% au cours de la période de prévision et devrait détenir 10,5% de la part de marché d’ici 2028. Le taux de croissance observé par le segment des savons à usage spécial est dû à la popularité croissante des savons d’aromathérapie et des savons à base de plantes.

• L’Europe détenait 0% du marché en 2020, avec un taux de croissance de 3,3% au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la croissance continue du secteur de la santé et l’expansion de l’industrie textile contribuent à la part de marché occupée par cette région.

• Les principaux participants sont KLK Oleo, IOI Oleochemicals, Jocil Limited, Wilmar International, Olivia Impex Private Limited, Evyap-Oleo, John Drury & Co Ltd et M Bedforth & Sons, Raj Industries, Timur oleochemicals Malaysia et Godrej.

Aux fins de ce rapport, les Rapports et les données ont segmenté le marché mondial des pâtes alimentaires en fonction de la Source, du Processus, de l’utilisateur final, de l’Application et de la Région:

Type de source Perspectives (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Huile Végétale

• Suif

Perspectives des processus (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Processus de production de saponification

* Voie des acides gras

Perspectives des utilisateurs finaux (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Usage domestique

* Usage industriel

• Autre

Perspectives d’application (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Savon d’hygiène personnelle

* Savon polyvalent

* Savon à lessive

* Savon à usage spécial

* Autres

Perspectives régionales (Volume, Kilo Tonnes; Chiffre d’affaires, Millions USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

