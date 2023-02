Le marché des noisettes au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 993,56 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,0 % L'analyse de marché des concurrents cibles peut être effectuée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à la stratégie de mix de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents des données dont vous avez besoin, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel (Factbook) ou vous aider à créer des présentations basées sur des ensembles de données disponibles dans des rapports.

Le marché des noisettes au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision 2020-2027. Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période 2020-2027 , pour atteindre 993,56 millions USD.

Les noisettes sont de plus en plus demandées par les consommateurs à la recherche d’aliments sains, car elles offrent une façon meilleure et plus intelligente de manger avec de multiples effets positifs sur la santé. Les noisettes sont ajoutées comme agent aromatisant à divers aliments et boissons pour améliorer leur saveur. Les noisettes peuvent également être incluses dans les régimes hypocaloriques et équilibrés, car elles présentent plusieurs avantages pour la santé, notamment le soutien des selles.

Les noisettes sont riches en acide linoléique, en acides gras insaturés et en protéines. Il contient également une concentration plus élevée de vitamine E alpha-tocophérol que les autres noix. La Turquie est le pays qui cultive principalement des noisettes. Les principaux facteurs à l’origine de la demande du marché au cours de la période de prévision sont l’augmentation de la demande des consommateurs pour les noisettes en raison de leurs bienfaits pour la santé, l’augmentation de la demande de confiseries aromatisées aux noisettes et l’augmentation de la production de noisettes dans le monde.

Dynamique du marché des noisettes

chauffeur

Augmentation de la production mondiale de noisettes

Les noisettes ont une part de consommation élevée de 35 % des fruits à coque dure dans le monde. Il est souvent utilisé pour faire des repas ou des truffes au chocolat et comme farine pour les gâteaux, les pains et les biscuits. La Turquie est le principal producteur de noisettes.

La Turquie produit 75% des noisettes du monde. Les noisettes sont cultivées économiquement dans le climat maritime tempéré fourni par la mer Noire. La plupart des vergers sont situés dans des eaux peu profondes, des pentes et des sols. La production de noisettes est cultivée dans de nombreux pays du monde et de nombreux pays sont engagés dans la production de noisettes à l’échelle du commerce international. Ainsi, l’augmentation de la production mondiale de noisettes stimule la demande du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante des consommateurs, avantages pour la santé élevés

La noisette a une forte consommation chez les consommateurs et elle est largement utilisée dans l’industrie alimentaire, en particulier pour la fabrication du chocolat. Les noisettes sont plus demandées par les consommateurs car il s’agit d’une solution alimentaire meilleure et plus intelligente qui répond aux besoins et aux modes de vie spécifiques des consommateurs, et la consommation de noisettes contribue à divers avantages pour la santé.

Les noisettes sont une délicieuse collation et un excellent ajout à une variété de plats. Il offre également plusieurs avantages pour la santé car il peut être utilisé dans un régime hypocalorique, il favorise également des selles saines, réduit la prise de poids et prévient les dommages cellulaires, autant de raisons de la demande accrue des consommateurs pour les noisettes.

Demande croissante de noisettes dans un large éventail d’applications industrielles

Les noisettes sont utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, y compris les industries alimentaires et des boissons, pharmaceutiques, de soins personnels et cosmétiques. Les noisettes sont couramment utilisées dans l’industrie alimentaire, en particulier dans la pâtisserie et le chocolat, y compris des produits tels que le beurre de cacahuète, les barres Cadbury et la liqueur Frangelico.

On estime que 600 000 tonnes de noisettes sont produites chaque année dans le monde et sont couramment utilisées dans les industries cosmétiques et alimentaires en raison de leur haute valeur nutritionnelle et de leur teneur élevée en protéines, minéraux, graisses et vitamines, et de la demande de noisettes due à cette croissance. gamme d’applications industrielles est le moteur de la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Noisette

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché de la noisette, car presque tous les pays ont choisi de fermer toutes les installations de production, à l’exception de celles produisant des articles essentiels. Le gouvernement a pris des mesures strictes telles que l’arrêt de la production et de la vente d’articles non essentiels, le blocage du commerce international, etc. pour empêcher la propagation du COVID-19. Les seules activités gérées dans cette situation de pandémie sont les services essentiels autorisés à ouvrir et à exécuter des processus.

La croissance du marché de la noisette bénéficie de la croissance de la logistique aérienne et maritime et de la croissance rapide du secteur mondial du commerce électronique. Cependant, des facteurs tels que les préoccupations liées à la gestion des stocks logistiques freinent la croissance du marché. La fermeture des installations de production pendant la pandémie a eu un impact majeur sur le marché.

Portée du marché des noisettes au Moyen-Orient et en Afrique

former

noisettes entières/écalées

noisettes naturelles

noisettes en dés

Pâte de Noisettes

farine de noisette

Catégorie

traditionnel

biologique

forme

Enren

Amandes

noyau pointu

autre

Paquet

Vide et carton

gants, gants

seau en plastique ou en métal

application

industriel

Restauration

Accueil / Vente au détail

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Noisette

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des noisettes au Moyen-Orient et en Afrique sont :

Produits agricoles Arslantürk, Poyraz Poyraz, Findik Entegre San. TURAK AS, URAK FINDIK Ferrero, ADM, Olam International, BALSU, Kanegrade Ltd. , GPR, Nuts L, Gursoy Agricultural Products Gida San, Boxon food, Karin Food, Fruits of Turkey, BATA FOOD, Aydin Kuruyemis Sanayii ve Ticaret AS, Özgün Gida Industry and Trade Limited 公司和 « AZERSTAR » LLC etc.

personnalisable :

Data Bridge Market Research est un leader de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de pouvoir fournir aux clients existants et nouveaux des services de données et d’analyse alignés et adaptés à leurs objectifs. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles, une compréhension des marchés dans d’autres pays (liste des pays demandés), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits.

L'analyse de marché des concurrents cibles peut être effectuée à partir d'une analyse basée sur la technologie jusqu'à la stratégie de mix de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents des données dont vous avez besoin, dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d'analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel (Factbook) ou vous aider à créer des présentations basées sur des ensembles de données disponibles dans des rapports.

