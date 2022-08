Le marché des nébuliseurs enregistrera la croissance du TCAC la plus élevée de 7,5% d’ici 2029: analyse par segmentation, analyse des concurrents, recherche de produits et tendances futures

Le marché des nébuliseurs devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 7,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 et atteindrait une valeur estimée de 1,33 milliard d’ici la fin de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques alimente la croissance du marché des nébuliseurs.

Les maladies respiratoires chroniques sont des maladies qui affectent les voies respiratoires des poumons et d’autres parties. Les symptômes respiratoires sont parmi les raisons les plus courantes des visites chez les médecins et les médecins dans les établissements de soins primaires. L’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la rhinite allergique, l’apnée du sommeil et la tuberculose comptent parmi les principaux troubles respiratoires chroniques évitables (principalement la tuberculose multirésistante). Le tabagisme est l’une des principales causes de l’augmentation mondiale des maladies respiratoires. La pollution excessive dans les villes métropolitaines et les terrains industriels est un autre facteur contribuant à l’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires. De plus, l’exposition à la fumée secondaire provoque de graves maladies respiratoires.

Acteurs du marché couverts

Adherium (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni), Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne), Cohero Health, Inc. (États-Unis), GSK Group of Companies (Royaume-Uni), Teva Pharmaceutical Industries Limited (Israël), Vectura Group Ltd. (Royaume-Uni) ), Propeller Health (États-Unis), Novartis AG (Suisse), OPKO Health Inc. (États-Unis), AptarGroup, Inc. (États-Unis), Sensirion AG (Suisse)

Dynamique du marché des nébuliseurs

Conducteurs

Hausse de la population vieillissante

L’augmentation de la demande d’appareils de soins de santé à domicile, ainsi que le vieillissement de la population, devraient stimuler la croissance du marché des nébuliseurs au cours de la période de prévision.

Accroître les avancées technologiques

Le marché des nébuliseurs devrait encore croître en raison des progrès technologiques. D’autre part, la diminution de la quantité de médicaments utilisés lors de la nébulisation devrait stimuler la croissance du marché des nébuliseurs au cours de la période de prévision.

Opportunités

La demande croissante d’appareils de soins à domicile offrira des opportunités supplémentaires de croissance du marché des nébuliseurs dans les années à venir.

Contraintes/Défis

La diminution de la quantité de médicaments utilisés lors de la nébulisation devrait également entraver la croissance du marché des nébuliseurs au cours de la période de prévision. Dans un avenir proche, la technique de pulvérisation pourrait poser un nouveau défi à la croissance du marché des nébuliseurs.

Table des matières détaillée du rapport de recherche sur le marché mondial des nébuliseurs:

1 Introduction du nébuliseur et aperçu du marché

2 Analyses de la chaîne industrielle

3 Marché mondial des nébuliseurs, par type

4 Marché des nébuliseurs, par application

5 productions mondiales de nébuliseurs, valeur par région

6 productions mondiales de nébuliseur, consommation, exportation, importation par régions

7 statuts du marché mondial des nébuliseurs et analyse SWOT par régions

8 paysages concurrentiels

9 Analyses et prévisions du marché mondial des nébuliseurs par type et application

10 analyses et prévisions du marché des nébuliseurs par région

11 nouvelles analyses de faisabilité de projet

12 Constatation et conclusion de la recherche

13 Annexes

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’industrie mondiale des accessoires de nébulisation ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale des accessoires de nébulisation.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial des accessoires de nébulisation.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des accessoires de nébulisation basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Les réponses clés saisies dans l’étude sont

Quelle géographie aurait une meilleure demande de produits/services ?

Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché régional ?

Les pays qui peuvent voir la forte augmentation du TCAC et de la croissance d’une année sur l’autre (YOY) ?

Dans quelle mesure le marché est-il faisable pour les investissements à long terme ?

Quelle opportunité le pays offrirait-il aux acteurs existants et nouveaux sur le marché Nébuliseur?

Analyse du côté des risques impliquant des fournisseurs dans une zone géographique spécifique ?

Quels facteurs influençant la demande de nébuliseur dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs dans la croissance mondiale des nébuliseurs ?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

